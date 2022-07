Spiegazione della perdita di peso della stagione 4 di Stranger Things di Jim Hopper

Non sto piangendo, stai piangendo.

No, in realtà. Affrontiamolo. Stavamo tutti piangendo a un certo punto guardando Stranger Things stagione 4.

Creata dai Duffer Brothers, la serie horror di fantascienza è stata presentata in anteprima su Netflix nel 2016 e ha fatto molta strada. Il pubblico ha desiderato che alcuni personaggi fossero protetti a tutti i costi ed è sicuro dire che Jim Hopper è nella lista.

Lo vedi lì? Proprio verso l’alto.

David Harbour è stato con lo show fin dall’inizio e la relazione di Jim con Eleven è stata particolarmente toccante da vedere svolgersi.

Quando ci siamo riuniti con lui all’inizio dell’ultima stagione, il suo aspetto è sicuramente evidente. Quindi, spieghiamo la perdita di peso della stagione 4 di Stranger Things di Jim Hopper.

Proprio alla fine della terza stagione, è stato rivelato che Jim Hopper è sopravvissuto agli eventi di Star Court Mall. Tuttavia, fu catturato dai russi e trasportato in Russia dove fu tenuto prigioniero.

È qui che rimane nella stagione 4 mentre Joyce e Murray tentano di salvarlo.

La perdita di peso del personaggio ha senso considerando che viene affamato e trascurato in una prigione dell’Unione Sovietica. Non solo, ci sono sequenze che lo ritraggono mentre svolge lavori faticosi e lavori pesanti.

Insieme alla mancanza di nutrizione, non sorprende che Hopper appaia così cambiato dal suo tempo lì.

“Ho perso circa 60 libbre durante la sparatoria”

David Harbour ha recentemente parlato della trasformazione, rivelando che il processo è iniziato durante le riprese del film campione d’incassi Black Widow.

L’attore americano di 47 anni ha interpretato il ruolo di Guardiano Rosso nel film del 2021 e ha detto al New York Times che è stato allora che ha iniziato a perdere peso che alla fine si sarebbe rivelato essenziale per la sua evoluzione di Stranger Things:

“Ho detto al primo AD [assistant director], “Ascolta, dobbiamo girare il flashback alla fine, in modo che quando giriamo il flashback, perderò peso e sarò magro”. E lui era tipo, ‘Non sarai mai magra.’ Ero tipo, ‘Sì, lo farò, amico.'”

In effetti, ha raggiunto il suo obiettivo: “E ho perso circa 60 libbre durante le riprese. La prima roba che abbiamo girato è stata alla prigione, quindi quella pancia che ti viene addosso, è tutta vera pancia. E poi, mentre giravamo, ho iniziato a perdere peso. Avevo solo fame per gran parte delle riprese”.

Spiegando come ci è riuscito, David ha detto a Page Six che è riuscito a perdere peso semplicemente non mangiando, cosa che ha ammesso “non era molto buono per me, mentalmente e nutrizionalmente”.

Fornendo alcune informazioni, ha aggiunto: “Provi a fare tutte queste cose diverse, le proteine ​​e il questo e quello, e poi smetti di mangiare e perdi peso”.

Hopper tornerà.

Giusto. I Duffer Brothers hanno confermato che Stranger Things tornerà per la quinta e ultima stagione.

Quindi, possiamo aspettarci che David Harbour riprenda il suo ruolo iconico per un altro round. Chissà come farà a ribaltare la bilancia?

Stranger Things stagione 4 parte 2 è ora in streaming su Netflix.

