Spiegazione della data di uscita e dello streaming OTT per il film in aula

In quale data uscirà Vaashi in tutto il mondo e quale piattaforma OTT ha ottenuto i diritti di streaming internazionale per il dramma legale?

I fan di eccellenti film e programmi TV indiani si stanno preparando per una grande settimana di uscite OTT; Indian Predator: The Butcher of Delhi, Recommended For You, Ghar Waapsi, Parampara stagione 2 e F3: Fun and Frustration tra molti altri.

Tuttavia, le versioni in streaming di OTT di questa settimana inizieranno effettivamente presto con il lancio del dramma legale di successo in lingua malayalam, Vaashi.