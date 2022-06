Spiegazione della confusione sul rilascio del tempo di streaming OTT per la commedia tamil

A che data e ora uscirà in tutto il mondo la popolare commedia in lingua tamil Don per lo streaming OTT su Netflix?

Le restrizioni all’industria cinematografica imposte durante la pandemia globale di coronavirus si sono allentate per la maggior parte degli spettatori in tutto il mondo.

Tuttavia, non tutti i fan del cinema potrebbero avere l’opportunità di recarsi sul grande schermo locale per guardare gli ultimi successi con molti che scelgono di aspettare fino al lancio dello streaming OTT; questa settimana, i fan guardano avanti al lancio del film commedia di successo in lingua tamil, Don.

“In cerca di uno scopo, uno studente universitario ribelle naviga nella vita nel campus mentre sopporta un padre controllante e un professore disciplinare”. – Anteprima Don, tramite Netflix.

Quindi, cosa devono sapere i fan sul lancio di OTT per Don, inclusa la data e l’ora di rilascio internazionale per lo streaming globale?

Don fa scalpore nei cinema di tutto il mondo

Don originariamente doveva essere presentato in anteprima nei cinema sia a livello nazionale in India che a livello internazionale il giorno di San Valentino (14 febbraio) 2022. Questo è stato poi spostato al 17 febbraio per uscire il giorno del compleanno dell’attore principale Sivakarthikeyan; tuttavia, il film è stato infine posticipato fino al 25 marzo.

Il film sarebbe stato nuovamente posticipato a causa dello scontro con l’incredibile film RRR, una saggia decisione dei realizzatori, con Don che finalmente arriverà nelle sale il 13 maggio.

Il primo giorno della sua uscita, Don avrebbe guadagnato oltre Rs 10 Crore al botteghino indiano, diventando così la migliore apertura in assoluto per un film di Sivakarthikeyan. Secondo The Indian Express, il film avrebbe incassato più di Rs 100 Crore in tutto il mondo, un ritorno significativo sul budget di Rs 50 Crore che è stato segnalato.

Don: data e ora di rilascio dello streaming OTT

All’inizio di marzo, è stato confermato che i diritti di streaming OTT erano stati venduti a una “piattaforma leader” con un tweet di follow-up di Netflix che rivelava che il film sarebbe stato presentato in anteprima in India tramite il loro servizio venerdì 10 giugno.

Netflix in genere pubblica tutti i contenuti originali, a parte i K-dramas in simulcast, alle 00:00 Pacific Time, in conformità con il quartier generale di Netflix sulla costa occidentale dell’America. Successivamente, inizialmente Don doveva essere presentato in anteprima dalle 12:30 ora solare dell’India del 10 giugno.

Tuttavia, Netflix India ha appena confermato che Don sarà reso disponibile per lo streaming OTT in un orario leggermente diverso dal normale e il film uscirà invece dalla mezzanotte (00:00) IST del 10 giugno:

Pacific Time – 11:30 PDT

Ora orientale – 14:30 EDT

Ora britannica – 20:30 BST

Ora europea – 21:30 CEST

Ora del Pakistan – 23:30 PKT

Ora dell’India – 00:00 IST

Ora delle Filippine – 2:30 PHT

Ora dell’Australia – 04:00 ACST

Netflix India offre attualmente diversi pacchetti di abbonamento che garantiranno l’accesso al film Don al suo rilascio in streaming OTT:

Piano Mobile: Rs 149 al mese, un dispositivo mobile con risoluzione SD

Piano di base: Rs 199 al mese, un dispositivo con risoluzione SD

Piano standard: Rs 499 al mese, due dispositivi con risoluzione HD

Piano Premium: Rs 649 al mese, quattro dispositivi con risoluzione Full H

Impossibile caricare questo contenuto Vedi altro La vostra coppia chellamana è tornata di nuovo per Don e saranno per sempre le nostre ragazze ✨❤️ Don arriverà su Netflix il 10 giugno! 🥳💥 pic.twitter.com/dDlhPuKbvo — Netflix India South (@Netflix_INSouth) 4 giugno 2022

Chi appare nel cast del film Don?

L’elenco completo del cast per il film Don include:

Sivakarthikeyan nel ruolo di Chakaravarthi Ganesan (Don)

SJ Suryah come Bhoominathan

Priyanka Arul Mohan nel ruolo di Angaiyarkanni

Samuthirakani nel ruolo di Ganesan

Soori come Perusu

Munishkanth nel ruolo del Professor Alagu

Kaali Venkat nel ruolo del Professor Arivu

Bala Saravanan come Bala

Thanus Karan ha nuotato come studente

Sivaangi Krishnakumar nel ruolo di Lilly

RJ Vijay come Mani

Singampuli nel ruolo di Kandhan ARTS

Manobala come insegnante di scuola

George Maryan nel ruolo di George Mathews

Aadhira Pandilakshmi nel ruolo di Bhavani

Raju Jeyamohan nel ruolo di Raghu

Shariq Hassan nel ruolo di Teja

Radha Ravi nel ruolo di Killivallavan

Gautham Vasudev Menon nei panni di se stesso

Altri ruoli secondari includono Big Boii Vish, Nakkalites Chella, Rathna di Sun TV e Suresh Kumar di Top 10 Movies.

Impossibile caricare questo contenuto Vedi altro Ho spalancato gli occhi guardando #DON al cinema. Non vedo l’ora di rivederlo quando Netflix lo rilascerà. È ora di mettere in attesa le scatole dei fazzoletti e goderti la brillante performance di @Siva_Kartikeyan in questo film! 🥹🥰 pic.twitter.com/ag6nXiKNt7 – La prossima principessa Disney (@Farhana_Mazlan_) 1 giugno 2022

