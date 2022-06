Spiegazione della confusione sui tempi di rilascio per lo streaming OTT

A che ora uscirà la stagione 2 di She per lo streaming OTT e come possono i fan di tutto il mondo guardare il ritorno di Bhumi online?

È una grande settimana per la piattaforma di streaming Netflix con l’uscita del K-drama Alchemy of Souls, l’anime Spriggan, il film Spiderhead guidato da Hemsworth e, naturalmente, la stagione 3 di The Umbrella Academy.

Tuttavia, la nostra attenzione è rivolta prima di tutto a Netflix India e, in particolare, all’attesissimo ritorno di She per la seconda stagione.

“SHE: La seconda stagione vede Bhumi continuare a scoprire se stessa, esplorando i temi del risveglio sessuale e della dualità. È assolutamente magnetica nel modo in cui gioca il doppio rischio di essere la cacciatrice e la preda, ritrovandosi a cadere più in profondità nella complessa rete dei piani di Nayak mentre sventando senza problemi i sospetti di Fernandez. – Comunicato stampa Netflix.

Tuttavia, c’è stata una certa confusione online su quale data e ora uscirà la stagione 2 per lo streaming OTT in tutto il mondo: ecco tutto ciò che devi sapere.

Come trasmettere in streaming She stagione 2 in India

La seconda stagione della serie drammatica She sarà disponibile esclusivamente per lo streaming online tramite la piattaforma Netflix, con il titolo che sarà una produzione originale.

L’anno scorso, Netflix ha annunciato che la piattaforma avrebbe ridotto i prezzi per i propri servizi in India a seguito di un notevole divario che si è aperto tra i loro concorrenti, Disney Plus Hotstar e Amazon Prime Video, che hanno entrambi un numero di abbonati significativamente più alto.

La buona notizia è che questo significa che non c’è mai stato un momento migliore per procurarsi un abbonamento Netflix in India, con i seguenti piani tariffari disponibili per i nuovi clienti:

Piano solo mobile: Rs 149 al mese, ma l’accesso è limitato a un dispositivo mobile impostato per una risoluzione video di 480p

Piano di base: Rs 199 al mese, ma l’accesso è limitato all’utilizzo di un singolo schermo alla volta per la risoluzione video SD

Piano standard: Rs 499 al mese, che consente lo screening su due dispositivi contemporaneamente con risoluzione video Full 1080p HD

Piano Premium: Rs 649 al mese, proiezione simultanea su quattro dispositivi con risoluzione video Full Ultra HD 4K

I nuovi utenti possono inoltre usufruire di varie offerte bundle con servizi di terze parti, tra cui Reliance Jio e Vodafone.

Lei stagione 2: Spiegazione della confusione tra data di uscita e ora

La stagione 2 uscirà per lo streaming OTT tramite la piattaforma Netflix venerdì 17 giugno, come confermato nei trailer ufficiali del film drammatico indiano di successo.

Sfortunatamente, c’è una certa confusione online sull’ora in cui la seconda stagione di She sarà effettivamente presentata in anteprima mondiale.

In genere, Netflix pubblica tutti i contenuti in India (a parte i drammi coreani in simulcast) alle 12:30 IST perché il lancio globale di nuovi titoli è legato al quartier generale di Netflix sulla costa occidentale dell’America; mezzanotte, ora del Pacifico, sono le 12:30 ora dell’India.

Tuttavia, ci sono vari rapporti che circolano online secondo cui avrà un tempo di rilascio leggermente diverso da questo programma tipico. Come riportato sia da India Today che da SheThePeople, la seconda stagione della serie di successo sarà presentata in anteprima dalle 00:00 a mezzanotte, ora solare dell’India, venerdì 17 giugno.

Pacific Time – 11:30 PDT

Ora orientale – 14:30 EDT

Ora britannica – 20:30 BST

Ora europea – 21:30 CEST

Ora del Pakistan – 23:30 PKT

Ora dell’India – 00:00 IST

Ora delle Filippine – 2:30 PHT

Ora dell’Australia – 04:00 ACST

Mentre i fan dovrebbero notare che questo deve ancora essere confermato ufficialmente direttamente dal colosso dello streaming; l’ultima uscita di Netflix India, il film di successo “Don”, uscito anch’esso dalla mezzanotte IST del 10 giugno – e ciò è stato confermato da Netflix, indicando un passaggio dal lancio a mezzogiorno per i titoli originali.

Gli showrunner anticipano un’altra stagione epica

Mentre i fan aspettano con impazienza il ritorno di She, gli showrunner sono stati impegnati a fissare le nostre aspettative estremamente alte.

Parlando tramite il comunicato stampa di Netflix per la stagione 2, la scrittrice Imtiaz Ali ha affermato che “Lei nella seconda stagione rimane una storia profondamente personale anche se catapulta in un dramma più intenso. Quando si sente a suo agio nel ruolo di una seduttrice, inizia anche a farsi sedurre dal fascino dell’Oscurità.

In seguito ha aggiunto: “Il quoziente del brivido è alto, la tela è più ampia e il trattamento più persuasivo mentre Bhumi lotta per decidere i segreti che vuole davvero mantenere”.

“Nella seconda stagione, Bhumi deve camminare costantemente sul filo del rasoio non sapendo su quale mina cadrà il suo prossimo passo. Con la morte e il disastro ad ogni turno, l’unica possibilità di sopravvivenza di Bhumi è una metamorfosi. Una Bhumi trasformata prende le redini, prendendo costantemente decisioni che cambiano la vita a scapito della fiducia e del dovere, in modo tale che mentre è minacciata, nessuno intorno a lei è al sicuro. L’aspetto del brivido è stato ulteriormente sviluppato con più personaggi e le loro complessità in contrasto con la promessa di Bhumi di un’avvincente visione della stagione 2. – Il regista Arif Ali, tramite il comunicato stampa di Netflix.

