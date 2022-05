Spiegazione del titolo della serie Netflix di Mike Myers

Mike Myers è stato una presenza quasi costante sui nostri schermi da quando è entrato nell’industria cinematografica e televisiva negli anni ’70 e mentre i giorni di Austin Powers e Shrek Sono dietro di lui per ora, il canadese torna con una nuovissima serie su Netflix.

Quella serie è The Pentaverate, una serie comica misteriosa che approfondisce il mondo delle teorie del complotto e delle società segrete.

Ma come capiscono i trailer dello show, la serie sta lasciando i fan con alcune domande, in particolare in relazione al significato del titolo stesso di The Pentaverate.

The Pentaverate: data di uscita e trama

Dopo che la serie di Mike Myers è stata annunciata per la prima volta nell’aprile 2019, The Pentaverate è finalmente arrivato su Netflix giovedì 5 maggio 2022.

La serie comica piena di mistero racconta la storia di un giornalista canadese obsoleto, Ken Scarborough, che si ritrova coinvolto in una missione per scoprire la verità su una società segreta nota come Pentaverate.

Con l’aiuto di alcuni improbabili amici, Ken ripercorre la storia dell’organizzazione fino al 14° secolo e scopre una trama che potrebbe potenzialmente significare la fine del mondo.

Significato del titolo Il Pentaverato spiegato

Il Pentaverate è una società segreta guidata da cinque delle persone più potenti e influenti del pianeta.

Cominciò nel 1347 quando un gruppo di cinque uomini scoprì che la peste nera veniva diffusa dalle pulci sul dorso dei topi e non dalla volontà di Dio come sosteneva la chiesa.

I cinque uomini furono evitati e bollati come eretici per le loro convinzioni e in seguito fondarono la società segreta in modo che potessero influenzare l’umanità per il bene superiore.

Composto da alcune delle persone più potenti del pianeta, il Pentaverate prende il nome dal termine di derivazione greca “Penta” che significa “cinque”, rispecchiando il numero dei membri dell’organizzazione originale.

Origini reali del Pentaverate

Sebbene il Pentaverato possa condividere una serie di somiglianze con i famigerati Illuminati, la società segreta è puramente un’opera di finzione, per quanto ne sappiamo.

Tuttavia, il misterioso gruppo ha origini nel mondo reale poiché il nome è in realtà un riferimento al film di Mike Myers del 1993 Così ho sposato un assassino con l’ascia.

Nella commedia nera, Mike Myers interpreta due personaggi, Charlie Mackenzie e suo padre scozzese, Stuart.

Stuart è un appassionato teorico della cospirazione e riceve le sue notizie dal Weekly World News, una vera pubblicazione di notizie satiriche che è andata avanti dalla fine degli anni ’70 fino al 2007.

In una delle scene del film, Stuart discute della società segreta di Pentaverate e afferma che le cinque persone che compongono l’organizzazione sono la regina, il papa, i Getty, i Rothschild e il colonnello Sanders di KFC.

The Pentaverate è ora disponibile per lo streaming su Netflix dopo il rilascio giovedì 5 maggio 2022.

