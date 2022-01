Spiegazione del tempo di rilascio e dello streaming mondiale

Di cosa parla la prossima serie indiana “Yeh Kaali Kaali Ankhein” e a che ora uscirà il dramma d’azione e romanticismo in tutto il mondo su Netflix?

Per i fan dei film e delle serie televisive indiani, questo fine settimana sarà impegnativo!

Non solo avremo la prima di “Pushpa: The Rise” in hindi, ma anche il dramma tamil “Puthan Pudhu Kaalai Vidiyaadhaa” e il thriller medico “Human”.

Tuttavia, una delle novità più importanti della settimana è l’attesissima serie thriller romantica “Yeh Kaali Kaali Ankhein” di Netflix.

Quindi, di cosa parla Yeh Kaali Kaali Ankhein e a che ora uscirà il nuovo spettacolo per i fan internazionali attraverso il servizio di streaming Netflix?

Di cosa parla ‘Yeh Kaali Kaali Ankhein’?

Yeh Kaali Kaali Ankhein, chiamata anche These Black Black Eyes, è una serie di romanzi d’azione in arrivo con Tahir Raj Bhasin, Shweta Tripathi e Anchal Singh.

La serie racconta la storia di Vikrant, un romantico sempliciotto di una piccola città innamorato della sua amica d’infanzia Shikha.

Tuttavia, diventa oggetto del desiderio e dell’ossessione per una donna chiamata Purva, la figlia di una famiglia estremamente potente che è determinata a prendere Vikrant per conto suo.

Purva non si fermerà davanti a nulla per rendere Vikrant suo, apparendo sia disposto che desideroso di distruggere ogni parte della sua vita solo per il proprio piacere.

“Per sfuggire alle grinfie di Purva e reclamare la sua vita con il suo vero amore, Shikha, intraprende un sentiero oscuro solo per pentirsene in seguito in questo thriller polposo”. – Anteprima, tramite Gadgets NDTV.

“Lei lo desidera, ma lui è follemente innamorato di qualcun altro… L’amore di chi trionferà alla fine?” legge la didascalia sul trailer di anteprima di YouTube.

“Perseguitato in modo aggressivo dalla figlia di un politico che farà di tutto per sposarlo, un uomo di provincia prende misure drastiche per reclamare la sua vita”. – Sinossi del titolo, tramite Netflix.

Data e ora di uscita di ‘Yeh Kaali Kaali Ankhein’…

Yeh Kaali Kaali Ankhein (Quei Black Black Eyes) uscirà in tutto il mondo venerdì 14 gennaio 2022 dalle 13:30 IST.

Tutti gli otto episodi di Yeh Kaali Kaali Ankhein dovrebbero essere disponibili per lo streaming online dai seguenti orari internazionali:

Ora del Pacifico: 12:00 PST

Ora orientale: 3 AM EST

Ora britannica: 8:00 GMT

Ora europea: 9:00 CET

Ora dell’India: 13:30

Ora delle Filippine: 16:00 PHT

Ora del Giappone: 17:00 JST

Ora dell’Australia: 18:30 ACDT

Questo articolo verrà aggiornato in caso di modifiche a sorpresa alla data o all’ora di uscita di Yeh Kaali Kaali Ankhein su Netflix.

Incontra il cast…

I tre personaggi principali di Yeh Kaali Kaali Ankhein sono interpretati da Tahir Raj Bhasin, Shweta Tripathi e Anchal Singh.

Tahir Raj Bhasin è un attore e modello indiano estremamente popolare di Delhi che compare principalmente in titoli dell’industria cinematografica hindi.

Il 34enne ha fatto il suo debutto professionale nel film Kismat Love Paisa Dilli del 2012, con i suoi ruoli più importanti tra cui Mardaani (2014), Force 2 (2016) e Chhichhore (2019). Bhashin è apparso anche nel fantastico recente film di Cricket ’83’, dove ha interpretato Sunil Gavaskar.

Nel ruolo del suo amore d’infanzia in Yeh Kaali Kaali Ankhein c’è Shweta Tripathi, un’attrice indiana di Nuova Delhi. La 36enne ha iniziato la sua carriera come assistente di produzione e regista associata, prima di passare alla recitazione a tempo pieno. Tripathi è meglio conosciuta per i suoi ruoli in Masaan (2015), Haraamkhor (2015) e Mirzapur (2018).

Infine, abbiamo Anchal Singh che interpreterà lo spietato Purva in Yeh Kaali Kaali Ankhein di Netflix. Probabilmente il ruolo più importante della crescente carriera di Singh nell’industria cinematografica indiana, l’attrice ha già recitato in artisti del calibro di Holiday: A Soldier is Never Off Duty (2014), Dhilluku Dhuddu (2016) e Undekhi (2020).

Un elenco completo del cast di Yeh Kaali Kaali Ankhein include:

Questo articolo verrà aggiornato in caso di modifiche alle informazioni descritte relative alla data di uscita, all’ora o al cast di Yeh Kaali Kaali Ankhein su Netflix.

Di Tom Llewellyn – [email protected]

