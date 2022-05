Spiegazione del tempo di rilascio della stagione 4 di Stranger Things in India e dello streaming

A che ora uscirà la stagione 4 di Stranger Things in India e da quale prezzo i nuovi fan della serie potranno trasmettere in streaming la nuova stagione sulla piattaforma Netflix?

Dopo quasi tre anni, è finalmente quasi ora di tornare al Sottosopra e al mondo di Stranger Things!

L’iconica serie farà il suo trionfale ritorno domani, 27 maggio, ed è sicuro dire che le piattaforme dei social media saranno dominate dagli spoiler per la penultima stagione. Ciò significa che è tanto più importante che ti siedi davanti a Netflix con i popcorn pronti esattamente al momento giusto per ascoltare il famigerato “ta-dum” dell’apertura dei giganti dello streaming.

Quindi, a che ora uscirà in India il volume 1 della stagione 4 di Stranger Things e come possono i fan della serie accedere ai nuovi episodi se hanno già un abbonamento al servizio Netflix?

Stranger Things 4 | Rimorchio finale del volume 1 | Netflix BridTV 10157 Stranger Things 4 | Rimorchio finale del volume 1 | Netflix https://i.ytimg.com/vi/iGPLnLt7t7A/hqdefault.jpg 1017874 1017874 centro 13872

Come guardare Stranger Things in India

Stranger Things è in streaming esclusivamente in India, così come in tutto il mondo, attraverso la piattaforma di streaming Netflix.

Se attualmente non hai un abbonamento Netflix, la cattiva notizia è che i fan avranno bisogno dell’accesso all’acquisto del gigante dello streaming per guardare la stagione 4 di Stranger Things poiché la piattaforma non offre più una prova gratuita.

La buona notizia è che in realtà non è mai stato più economico godersi i contenuti di Netflix in India; una situazione piuttosto unica considerando che la maggior parte delle altre piattaforme di streaming ha visto un qualche tipo di aumento dei prezzi negli ultimi anni.

In risposta al calo del numero di abbonati in India rispetto ad altre piattaforme come Amazon Prime Video e Disney Hotstar, Netflix ha ridotto il suo prezzo di circa il 25% all’inizio di quest’anno:

Netflix Mobile: Rs 149, un dispositivo mobile con qualità video 480p

Netflix Basic: Rs 199, un dispositivo non mobile con qualità video a risoluzione standard 740p

Standard Netflix: Rs 499, due dispositivi non mobili simultanei con qualità video Full HD 1080p

Netflix Premium: Rs 649, quattro dispositivi non mobili simultanei con qualità video Ultra HD 4K

I nuovi utenti dovrebbero inoltre notare che gli abbonamenti Netflix sono inclusi anche in vari accordi con terze parti, tra cui Reliance Jio, Vodafone Idea, Reliance Jio Fiber e Tata Play DTH.

A che ora uscirà in India la stagione 4 di Stranger Things?

Stranger Things stagione 4 volume 1 uscirà in India alle 12:30 ora solare dell’India venerdì 27 maggio.

Netflix lancia tutti i contenuti originali, a parte i titoli drammatici settimanali coreani in simulcast, a mezzanotte Pacific Standard Time negli Stati Uniti. Quindi, mentre il mondo occidentale sta sveglio tutta la notte per la premiere di Stranger Things, i fan indiani possono godersi un po’ di abbuffate a metà pomeriggio con il pranzo.

In Asia e Oceania, il volume 1 della stagione 4 di Stranger Things uscirà nei seguenti orari:

Ora del Pakistan: 12:00

Ora dell’India: 12:30

Ora della Thailandia: 14:00

Ora delle Filippine: 15:00

Ora dell’Australia: 16:30

Ora della Nuova Zelanda: 19:00

Tuttavia, potresti chiederti perché abbiamo etichettato l’imminente uscita come “stagione 4 volume 1” – beh, il programma di lancio del penultimo capitolo di Stranger Things ha bisogno di una sua sezione, vedi sotto.

Impossibile caricare questo contenuto COSE STRANIERE IN 1 GIORNO COSE STRANIERE IN 1 GIORNO COSE STRANIERE IN 1 GIORNO COSE STRANIERE IN 1 GIORNO COSE STRANIERE IN 1 GIORNO — Netflix India (@NetflixIndia) 26 maggio 2022

Quanti episodi ci sono nella stagione 4?

Ci saranno un totale di nove episodi nella stagione 4 di Stranger Things; tuttavia, questi episodi saranno divisi in due volumi, ciascuno con la rispettiva data di uscita.

Stranger Things stagione 4 volume uno includerà i primi sette episodi e sarà presentato in anteprima il 27 maggio; il secondo volume verrà quindi lanciato il 1° luglio con gli ultimi due episodi.

Se ti stai chiedendo perché questo sembra così distorto, è perché gli ultimi episodi sono in realtà film a figura intera:

S4 Volume Uno Episodio 1 avrà una durata di 1 ora e 16 minuti

S4 Volume Uno Episodio 2 avrà una durata di 1 ora e 15 minuti

S4 Volume Uno Episodio 3 avrà una durata di 1 ora e 3 minuti

S4 Volume Uno Episodio 4 avrà una durata di 1 ora e 17 minuti

S4 Volume Uno Episodio 5 avrà una durata di 1 ora e 14 minuti

S4 Volume Uno Episodio 6 avrà una durata di 1 ora e 13 minuti

S4 Volume Uno Episodio 7 avrà una durata di 1 ora e 38 minuti

S4 Volume Due Episodio 8 avrà una durata di 1 ora e 25 minuti

S4 Volume Due Episodio 9 avrà una durata di 2 ore e 30 minuti

Di Tom Llewellyn – [email protected]

In altre notizie, Hunter X Hunter tornerà mentre l’autore segnala il ritorno del manga?