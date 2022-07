Spiegazione del significato dietro il titolo del film Purple Hearts di Netflix

Netflix ha distribuito film per tutto il 2022 con una frequenza impressionante e tutto ciò che dobbiamo dire è continuarli a venire, per favore!

Il servizio di streaming ha offerto al pubblico una serie diversificata di cinema finora quest’anno, con l’opportunità di dare un’occhiata a film importanti come RRR, The Grey Man, Hustle e altri.

Uno degli ultimi ad affascinare gli spettatori è Purple Hearts.

Diretto da Elizabeth Allen Rosenbaum, il dramma romantico è uscito su Netflix venerdì 29 luglio e vanta un cast con Sofia Carson e Nicholas Galitzine. Racconta la storia di un aspirante musicista che accetta di entrare in un matrimonio di convenienza con un marine che presto si schiererà.

Le scintille iniziano davvero a volare mentre si conoscono, rendendo le cose molto reali e alla fine molto complicate.

Dopo averlo verificato, alcuni potrebbero trovarsi confusi e incuriositi dal titolo del film. Quindi, diamo un’occhiata al significato dietro Purple Hearts.

Significato dietro il titolo Purple Hearts

Il titolo del film Purple Hearts possiede una sorta di doppio significato.

Immergendosi in quello che è, il Purple Heart è una decorazione militare degli Stati Uniti e l’USO riferisce che la medaglia viene presentata ai membri del servizio che sono stati feriti o uccisi a causa dell’azione nemica mentre prestavano servizio nell’esercito americano.

È una distinzione che esprime quanto un membro del servizio ha sacrificato nell’esercizio del suo dovere.

Poiché il film del 2022 è un dramma romantico, il titolo è un riferimento militare e allo stesso tempo incoraggia il pubblico a pensare ai cuori in senso romantico, piuttosto che in senso letterale. Fondamentalmente è un gioco di parole che lega insieme diversi elementi del film.

‘Questa è esattamente la nostra storia’

Durante una conversazione con Collider, la star centrale Sofia Carson ha parlato del significato più profondo del titolo del film Purple Hearts e di cosa l’ha attratta al progetto:

“Quello che mi ha attirato di più nella storia è stato il messaggio. Quando ho letto il titolo per la prima volta, ho chiesto a Liz se Purple Hearts significasse che era la fusione di un cuore rosso e blu, e lei ha riso e ha detto: ‘Non l’avevo pensata in quel modo, ma questa è esattamente la nostra storia è.’ Viviamo in un paese così incredibilmente diviso in questo momento, rosso contro blu”.

Ha continuato: “Questa storia parla della scelta di non vedere il colore e della scelta dell’amore, sopra ogni cosa, e di come un cuore rosso e un cuore blu possono unirsi e scegliere l’amore. Questo può cambiare il mondo nel modo più bello… È stato solo il ruolo più impegnativo della mia vita e anche il più gratificante, finora.”

In vena di amore?

Se hai finito di guardare Purple Hearts e hai voglia di qualcosa di simile, perché non dai un’occhiata ad alcuni di questi?

Netflix elenca i seguenti titoli sotto “Altri simili”:

Il meglio di me

Barattolo di caramelle

caro John

Amore infinito

La via di mezzo

In cordata

La baracca

Tu sei la mia casa

Purple Hearts è in streaming esclusivamente su Netflix.

