Spiegazione del significato dei pagamenti misteriosi di $ 253,55 di Inside Man

*ATTENZIONE: Spoiler avanti per Inside Man*

Le serie create da Steven Moffat sono rinomate per filare e stuzzicare i suoi spettatori con misteri enigmatici e questo continua ad essere il caso nel suo ultimo sforzo, Inside Man.

La serie BBC e Netflix si concentra in gran parte sull’enigma centrale che ruota attorno all’Harry Watling di David Tennant che si ritrova molto lontano su un torrente senza una pagaia e un insegnante di matematica legato nel suo seminterrato.

Nel frattempo, la serie trascorre anche gran parte del suo tempo con Jefferson Grieff di Stanley Tucci, un ex professore di criminologia che aiuta a risolvere casi mentre attende il suo destino nel braccio della morte.

Uno dei casi portati a Grieff nel primo episodio di Inside Man coinvolge un senatore degli Stati Uniti e una bizzarra serie di pagamenti a lui effettuati, ciascuno per $ 253,55.

Dentro l’enigmatico mistero di Man da $ 253,55

C’è un certo grado di Hannibal Lecter su Jefferson Grieff poiché accetta pienamente l’atto malvagio che lo ha portato in prigione mentre accetta anche di ascoltare e aiutare a risolvere casi misteriosi che rientrano nei suoi criteri di “valore morale”.

Nel primo episodio di Inside Man, a Grieff viene presentato il caso del senatore Claude Kreiner che ha ricevuto una serie di pagamenti anonimi per un valore di $ 253,55, mai più e mai meno.

Come spiega Kreiner, i pagamenti sono iniziati tre mesi prima e arrivano a intervalli irregolari, in particolare nei giorni dopo che lui e sua moglie hanno avuto rapporti sessuali.

Conosciuto per aver risolto rapidamente i casi, Grieff inizia a ridere mentre elabora il ragionamento dietro i misteriosi pagamenti. Ma invece di spiegare la sua scoperta al senatore, rifiuta invece il caso in quanto non soddisfa i suoi criteri.

Non solo questo lascia Kreiner senza una risposta, ma lascia anche perplesso l’assistente di Grieff e compagno di prigionia, Dillon, che è lasciato a riflettere sulla bizzarra serie di pagamenti per il resto dell’episodio fino a quando non viene spiegato negli ultimi minuti.

Perché Kreiner continua a ricevere $ 253,55?

I misteriosi pagamenti del senatore Kreiner sono il risultato di un pasticcio tra sua moglie e una delle sue assistenti, una donna di nome Selina Kedese.

L’intera storia inizia 30 anni prima, quando Kreiner è stato accusato di aver aggredito sessualmente due donne mentre era al college, nonché una potenziale terza vittima che non si è mai fatta avanti.

Questa terza vittima è Selina Kedese che diversi anni prima della serie aveva ottenuto un lavoro lavorando per Kreiner e sua moglie e in particolare ha aiutato a gestire i conti della signora Kreiner.

Usando i suoi poteri di deduzione alla Sherlock Holmes e le piccole informazioni a sua disposizione, Grieff elabora una probabile teoria su ciò che è successo.

Grieff sospetta che durante una conversazione privata, Selina abbia rivelato alla signora Kreiner che suo marito l’aveva aggredita sessualmente 30 anni prima, una rivelazione che avrebbe sconvolto la sua vita.

Con la consapevolezza di ciò che suo marito ha fatto, la signora Kreiner rimane traumatizzata ogni volta che fanno sesso e si sarebbe rivolta a un terapeuta per aiutarla a farcela.

Tuttavia, non volendo che suo marito scoprisse di essere a conoscenza delle sue azioni disgustose, la signora Kreiner ha voluto che i pagamenti della terapia provenissero da un conto segreto e ha affidato l’esecuzione dei pagamenti a Selina.

Ma, come ipotizza Grieff, Selina avrà 50 anni a questo punto e la sua vista non è quella di prima e quindi deve aumentare la dimensione del testo sul suo telefono.

Di conseguenza, l’istruzione della signora Kreiner di “Pagare terapista $ 253,55 centesimi” avrebbe letto “Paga lo stupratore $ 253,33 centesimi.

Quindi, ogni volta che Kreiner e sua moglie fanno sesso, lei ha visitato il terapeuta e, di conseguenza, Selina ha inviato erroneamente $ 253,55 all’uomo che l’ha violentata 30 anni prima.

Un buco nella teoria di Grieff

Mentre la rivelazione sui misteriosi pagamenti è chiaramente un momento spiritoso e intelligente, ci sono sicuramente dei buchi nella teoria di Grieff. In particolare, la clemenza del terapeuta della signora Kreiner.

Da tre mesi la signora Kreiner va alle sedute di terapia ma grazie al pasticcio con Selina la terapista non ha ricevuto un solo compenso.

Anche se potrebbero esserci stati promemoria per la signora Kreiner di pagare per le sue sessioni, il terapeuta avrebbe quasi certamente inseguito i pagamenti mancanti, soprattutto perché sono passati tre mesi dall’inizio delle loro sessioni.

Sicuramente, sarebbe arrivato al punto in cui i continui promemoria del terapeuta e il potenziale rifiuto di continuare le sessioni avrebbero indotto la signora Kreiner a esaminare la situazione un po’ più a fondo e realizzare l’errore in corso di inviare $ 253,55 a suo marito.

Inside Man è disponibile per lo streaming su BBC iPlayer nel Regno Unito e Netflix a livello internazionale.

