Spiegazione del rilascio OTT per lo streaming per il film di Tovino Thomas

Dopo una corsa teatrale di successo, quando uscirà in tutto il mondo il film Thallumaala guidato da Tovino Thomas per lo streaming OTT?

Tuttavia, una delle novità più attese della settimana in India è l’arrivo dell’ultimo film di successo di Tovino Thomas, Thallumaala.

Quindi, come possono i fan di tutto il mondo guardare Thallumaala online, quanti soldi ha guadagnato al botteghino globale e, soprattutto, quando uscirà il film per lo streaming OTT?

Una corsa teatrale di successo per Thallumaala

Thallumaala ha debuttato nei cinema di tutto il mondo il 12 agosto ricevendo un’accoglienza positiva da parte di fan e critica.

Secondo MTWikiBlog, il film è stato realizzato con un budget stimato di Rs 20 Crore, con l’attore Lukman Avaran che ha rivelato sui social media che il film aveva guadagnato Rs 71,36 Crore.

Thallumaala sta segnando un solido 7,6/10 su IMDB e un 3,3/5 su The Times of India. Nel frattempo, The Indian Express ha dato al film un 3/5, sottolineando come “offri molto divertimento e intrattenimento”.

“Il film, diretto da Khalid Rahman, è un intrattenitore di massa fatto per i giovani, con rap, Mappilla pattu e alcune sequenze di combattimento ben coreografate. Mentre i giovani entrano in una lotta dopo l’altra, il film mostra come soffre la famiglia. Tovino è affascinante e affascinante, Kalyani è adorabile e la coppia ha una dolce intesa ed è un piacere guardarli sullo schermo. – I tempi dell’India.

Thallumaala: rilascio in streaming OTT

L’uscita di Thallumaala è prevista per lo streaming OTT tramite la piattaforma Netflix domenica 11 settembre.

Come notato da Filmibeat, “Thallumaala dovrebbe essere trasmesso in streaming su Netflix dalle 00:00 di domenica” – il film ha una durata di due ore e 28 minuti.

Netflix India offre attualmente diverse opzioni di abbonamento che garantiranno l’accesso a Thallumaala al momento del suo rilascio globale OTT:

Mobile – Rs 149 al mese, uno schermo mobile con risoluzione 480p

Base – Rs 199 al mese, uno schermo non mobile con risoluzione 720p

Standard – Rs 499 al mese, due schermi non mobili con risoluzione 1080p

Premium – Rs 649 al mese, quattro schermi non mobili con risoluzione 4K

Netflix ha in programma di introdurre in futuro un modello più economico supportato dalla pubblicità, ma una data di lancio specifica non è stata ancora condivisa.

Chi fa parte del cast?

Il cast di Thallumaala include:

Tovino Thomas nel ruolo di Wazim alias Manavaalan Wazim

Kalyani Priyadarshan nel ruolo di Fathima Beevi alias Beepathu

Shine Tom Chacko nel ruolo di SI Reji Mathew

Chemban Vinod Jose come Omega Babu

Binu Pappu nel ruolo di Kalapurakkal David

Lukman Avaran nel ruolo di Jamshi

Johny Antony come il padre di Wazim

Neena Kurup nel ruolo della madre di Wazim

Gokulan come Rajan

Assim Jamal nel ruolo del fratello di Beepatu

Salim Kumar come cantante (cameo)

Swathi Das Prabhu nel ruolo di Sathaar

Adhri Joe nel ruolo di Vikas

Austin Dan nel ruolo di Rajesh

I fan possono trovare una ripartizione completa del team di produzione qui.

