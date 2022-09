A che data e ora uscirà il thriller d’azione in lingua hindi Ek Villain Returns per lo streaming OTT in tutto il mondo?

L’anno 2022 passerà senza dubbio alla storia del cinema indiano come uno degli anni più eccitanti e redditizi sia per i fan che per gli studi di produzione.

Mentre ci sono stati successi infallibili come RRR e KGF Capitolo 2, tutta una serie di film ha decisamente bombardato il botteghino nazionale.

La buona notizia è che l’eredità di un film non è più determinata dalla chiusura delle porte del cinema, poiché molti titoli optano per un’esclusiva OTT in anteprima poco dopo la fine della corsa nelle sale.

Questa settimana, i fan di tutto il mondo avranno la possibilità di guardare Ek Villain Returns sul proprio telefono, tablet o TV, ma a che data e ora uscirà il film per lo streaming OTT e come possono i fan guardarlo online?

Cos’è Ek Villain Returns?

Ek Villain Returns è un film thriller d’azione in lingua hindi diretto da Mohit Suri sotto gli stendardi della T-Series e della Balaji Motion Pictures. Il film è un successore spirituale del film Ek Villain del 2014 ed è uscito nelle sale il 29 luglio.

La sua storia segue due uomini chiamati Bhairav ​​Purohit (interpretato da John Abraham) e Gautam Mehra (Arjun Kapoor) dopo che un intruso mascherato irrompe in un complesso di appartamenti per uccidere un cantante chiamato Aarvi Malhotra (Tara Sutaria).

Segue il caos mentre la polizia cerca disperatamente un indizio su chi sia l’aggressore misterioso; giungono alla conclusione che è stato Gautham Mehra, figlio di un importante uomo d’affari, ad uccidere il musicista… e da lì inizia il divertimento.

“Quando un cantante scompare nel mezzo di una serie di omicidi in serie, un tassista e il figlio di un uomo d’affari si incrociano in una storia contorta in cui cibo e male sono confusi”. – Il ritorno di Ek Villain, tramite Netflix.

Ek Villain Returns: data e ora di uscita in streaming OTT

Ek Villain Returns uscirà per lo streaming OTT tramite Netflix venerdì 9 settembre.

Non è stato rivelato un orario di rilascio specifico, con la maggior parte dei contenuti originali che scendono alle 12:30 IST; tuttavia, il film è attualmente etichettato come in arrivo nelle varie versioni internazionali di Netflix giovedì nel Regno Unito e venerdì in India.

Sulla base di queste informazioni e delle differenze di fuso orario tra l’India e il Regno Unito, si presume ragionevole che Ek Villain Returns sarà reso disponibile per lo streaming alle 12:00 IST di venerdì 9 settembre.

Netflix India è disponibile per l’adesione tramite più abbonamenti di abbonamento:

Base – Rs 199 al mese, uno schermo non mobile con risoluzione 720p

Standard – Rs 499 al mese, due schermi non mobili con risoluzione 1080p

Premium – Rs 649 al mese, quattro schermi non mobili con risoluzione 4K

Mobile – 149 al mese, uno schermo mobile con risoluzione 480p

I critici non sono rimasti colpiti da Ek Villain Returns

Ek Villain Returns è stato accolto con un’accoglienza mista da parte di fan e critici cinematografici allo stesso modo.

Si stima che il film sia stato realizzato con un budget compreso tra Rs 62 e 80 crore, ma è riuscito a guadagnare Rs 53,57 crore al botteghino solo dopo la fine della sua corsa nelle sale.

Ek Villain Returns sta anche segnando un deludente 5,4/10 su IMDB, con le attuali prime 5 recensioni degli utenti tutte con punteggi di 1/10.

Il Times of India ha assegnato al film una valutazione di 2,5/5, sottolineando come “non ti faccia tifare emotivamente per nessuno dei personaggi o per la storia, anche se vorresti che la situazione fosse diversa”.

“A prima vista, Ek Villain Returns era un intrattenitore promettente, ma è la storia generale che si rivela un peccato. Il film merita una stella e mezzo, ma ne aggiungerei un’altra metà per la performance di Arjun”. – Villa Rosa.

Koimoi arriva anche con una scioccante valutazione di mezza stella per il film, spiegando come “Ogni brutto film uccide il commercio di uno meritevole e questo innesca la rabbia più di ogni altra cosa. Qualcuno dopo la proiezione ha detto che questo è un film di massa. Messe che devi chiedere di meglio, questo non ti merita”.

