Spiegazione del rilascio in streaming OTT per il film interattivo

Quando uscirà Ranveer vs Wild with Bear Grylls in tutto il mondo per lo streaming OTT e come possono i fan guardare il nuovo film interattivo online?

È una settimana storica per i moderni contenuti in streaming OTT in India poiché stiamo finalmente per ottenere il primo film interattivo con una superstar nazionale.

Negli ultimi anni, ci sono stati alcuni titoli interattivi che hanno avuto un successo diffuso tra cui Black Mirror: Bandersnatch, Carmen Sandiego: To Steal or Not to Steal, Battle Kitty e Minecraft: Story Mode.

Ora tocca a Ranveer Singh sfidare l’industria interattiva mentre mira a sopravvivere alle brutali terre selvagge siberiane con il tuo aiuto. Quindi, quando uscirà Ranveer vs Wild per lo streaming OTT e quale piattaforma sta mostrando il film di sopravvivenza?