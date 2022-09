A che data e ora dovrebbe uscire l’ultimo film di commedia romantica di Tamannaah Bhatia Plan A Plan B per lo streaming OTT in India?

Tra Vikram Vedha, Karm Yuddh, Captain e Shakini Dhakii, non mancano di certo i contenuti disponibili per gli appassionati di tv e film fantastici in questo weekend in India.

Tuttavia, la maggior parte dei fan farà il conto alla rovescia per l’uscita del secondo lungometraggio di Tamannaah Bhatia nelle ultime due settimane, dopo Babli Bouncer con Plan A Plan B.

Quindi, di cosa tratta Plan A Plan B, dove sarà disponibile per la visione online e, soprattutto, quando uscirà per lo streaming OTT in India?

Di cosa tratta il Piano A Piano B?

Plan A Plan B è una commedia romantica in lingua hindi di prossima uscita, diretta da Shashanka Ghosh (Veere Di Wedding e Khoobsurat) e scritta da Rajat Arora (C’era una volta a Mumbaai e The Dirty Picture).

Il film racconterà la storia di un sensale in conflitto, interpretato da Tamannaah Bhatia, che crede che il matrimonio sia per tutti, indipendentemente dalle circostanze o dalla storia con amore.

Tuttavia, dopo essersi trasferita in un nuovo edificio per uffici, si ritrova dall’altra parte del corridoio rispetto a un avvocato divorzista piuttosto pessimista, interpretato da Ritesh Deshmukh, che crede che tutto l’amore alla fine finisca.

Mentre i due formano immediatamente un’aspra rivalità in tutto lo spazio dell’ufficio, un’attrazione di fondo tra i due si traduce solo in una complicata storia d’amore.

Piano A Piano B: Spiegazione del rilascio in streaming OTT

Plan A Plan B sarà presentato in anteprima in tutto il mondo per lo streaming OTT tramite la piattaforma Netflix venerdì 30 settembre.

Non è stato condiviso un orario di lancio specifico per il film, ma il piano A dovrebbe essere reso disponibile a partire dalle 12:30 IST in conformità con la tipica finestra di aggiornamento per i contenuti originali di Netflix India.

Netflix India offre una varietà di opzioni di abbonamento che garantiranno l’accesso al Piano A Piano B al suo rilascio OTT, tra cui:

Mobile – Rs 149 al mese, un dispositivo mobile con risoluzione 480p

Base – Rs 199 al mese, un dispositivo con risoluzione 720p

Standard – Rs 499 al mese, due dispositivi con risoluzione 1080p

Premium – Rs 649 al mese, quattro dispositivi con risoluzione Ultra HD 4K

Ci sono anche offerte di terze parti che includono un abbonamento a Netflix India, tra cui Reliance Jio, Reliance Jio Fiber, Vodafone Idea, Airtel e Tata Play DTH.

“Sono in quel periodo della mia vita in cui non sono davvero in competizione con nessuno, ma sto cercando di spingermi oltre. Voglio assolutamente testare il mio potenziale e il modo più organico per farlo sarebbe esplorare altri settori senza essere vincolato dalla geografia. Penso che sarebbe un passaggio molto naturale, ma richiede una certa quantità di tempo e preparazione. – Tamannaah, tramite Vogue India.

Tamannaah si apre sul ruolo del Piano A del Piano B

Parlando con Vogue India sul set del suo recente servizio fotografico, l’attrice protagonista Tamannaah Bhatia ha condiviso i suoi pensieri sulla sua ricomparsa nel 2022 con tre grandi produzioni, su ciascuna delle tre principali piattaforme di streaming OTT.

Il 32enne ha spiegato come “La pandemia non è stata proprio una tregua per me, tranne che per i primi otto mesi. Dopodiché, ho iniziato a fare molto lavoro OTT nel mezzo”.

“Sono molto eccitato: tutti i miei progetti imminenti sono molto diversi l’uno dall’altro. Sto facendo uno sforzo consapevole per non ripetermi. Alcuni saranno apprezzati e altri no, ma va bene così”. – Tamannaah, tramite Vogue India.

Babli Bouncer di Tamannaah ha recentemente debuttato su Disney Plus Hotstar con un’accoglienza generalmente positiva.

“Per prima cosa, ce l’ho Babli Bouncer, che è una storia divertente, piena di speranza e stimolante di una buttafuori. Piano A Piano B è un’altra commedia romantica con Riteish [Deshmukh]. Trovo che il casting sia così interessante perché siamo due persone che provengono da due mondi cinematografici molto diversi. Le persone non sono più concentrate sulle tue immagini o sul settore da cui vieni, ma piuttosto sul fatto che tu possa effettivamente rendere giustizia alla parte. In Jee Karda per Amazon Prime, vedi Mumbai dagli occhi di chi ci abita. E il personaggio che interpreto è il ritratto più vicino di me come persona”. – Tamannaah, tramite Vogue India.

Di Tom Llewellyn – [email protected]

