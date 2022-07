Spiegazione del rilascio in streaming di OTT per il dramma d’azione di successo di Adivi Sesh

Quando uscirà il dramma d’azione adrenalinico di Adivi Sesh, Major, in tutto il mondo per lo streaming OTT e quale piattaforma lo mostrerà?

Per milioni di persone in tutto il mondo, nonostante le restrizioni dovute al coronavirus siano state allentate in molte località, recarsi al cinema è ancora piuttosto difficile.

La buona notizia è che l’attesa tra la prima nelle sale e l’uscita in streaming di OTT sta diventando sempre più breve. Questo offre a quelli di noi che si sono persi l’ultimo film d’azione di Adivi Sesh, Major, sul grande schermo, la possibilità di assistere all’incredibile storia del maggiore Sandeep Unnikrishnan.

Ecco tutto ciò che i fan devono sapere sull’uscita in streaming OTT di Major, incluso quando il film farà il suo debutto, le lingue disponibili e a quale piattaforma accedere.

Grandi aspettative dalla corsa teatrale

Major ha una corsa nelle sale limitata nel maggio 2022, dopo che il film era originariamente previsto per la prima volta nel luglio 2021.

Purtroppo, la pandemia di coronavirus ha costretto diversi rinvii al film, che alla fine avrebbe fatto il suo debutto mondiale il 3 giugno.

Raccontando l’incredibile storia vera del maggiore Sandeep Unnikrishnan durante gli attacchi di Mumbai del 2008, il film ha comprensibilmente colpito i fan non solo in tutto il paese, ma in tutto il mondo.

Per Sacnilk, Major ha guadagnato poco più di Rs 58 Crore al botteghino globale, un ritorno significativo su un budget dichiarato di appena Rs 25 Crore.

Anche le recensioni della critica sono state principalmente positive, portando l’Andhra Box Office a etichettare Major come un “Super Hit” per il mercato interno.

Impossibile caricare questo contenuto Vedi altro #MajorReview ⭐️⭐️⭐️⭐️#Major è un ECCEZIONALE tributo al Soldato Sandeep Unnikrishnan. Le scene d’azione mozzafiato evocano una scarica di adrenalina con picchi drammatici di prim’ordine. L’atto di @AdiviSesh è RAW- INTENSE- SOUL STIRRING e farà gonfiare i cuori del pubblico con orgoglio. Deve guardare. pic.twitter.com/vTrUujVHJC — Sumit Kadel (@SumitkadeI) 3 giugno 2022

Come trasmettere in streaming Major online: data e ora di rilascio

Alla fine di giugno, è stato ufficialmente rivelato che i diritti di streaming internazionale per Major erano stati acquistati da Netflix. In un tweet di follow-up, il gigante dello streaming ha confermato che il film sarebbe stato presentato in anteprima domenica 3 luglio.

Il film sarà disponibile in telugu, hindi e malayalam, ma un tempo di uscita specifico non è stato ancora confermato né da Netflix né dai produttori di Major. Netflix in genere pubblica tutti i contenuti dalle 12:30 IST, in conformità con la mezzanotte sulla costa occidentale degli Stati Uniti.

Tuttavia, la piattaforma di streaming ha recentemente preso l’abitudine di lanciare contenuti indiani originali alle 00:00 IST, rendendo difficile discernere quando verrà rilasciato esattamente Major. Quindi, se non sei disposto a stare sveglio fino a tarda notte, il film sarà con ogni probabilità disponibile prima che ti siedi a pranzo domenica 3 luglio.

La buona notizia è che non è mai stato così facile o più economico procurarsi un abbonamento a Netflix India:

Piano mobile: Rs 1.788 all’anno, un solo dispositivo mobile o tablet con risoluzione SD

Piano di base: Rs 2.399 all’anno, un solo dispositivo con risoluzione SD

Piano standard: Rs 5.988 all’anno, due dispositivi contemporaneamente a risoluzione Full HD

Piano Premium: Rs 7.788 all’anno, quattro dispositivi contemporaneamente con risoluzione Ultra HD