Spiegazione del rilascio e della piattaforma di streaming OTT

Quando uscirà Bhool Bhulaiyaa 2 per lo streaming OTT e quale piattaforma ha acquisito i diritti digitali per il film sequel di successo?

Finora l’industria cinematografica indiana ha vissuto un fantastico 2022, con artisti del calibro di RRR e KGF Chapter 2 che sono diventati blockbuster globali apparentemente da un giorno all’altro.

Tuttavia, l’industria di Bollywood ha anche emulato quel successo con tre film che hanno superato il punto di riferimento di Rs 200 Crore in termini di incassi al botteghino; Gangubao Kathiawadi, The Kashmir Files e, naturalmente, Bhool Bhulaiyaa 2.

Questa settimana, quest’ultimo film sarà finalmente presentato in anteprima per lo streaming OTT; ecco tutto ciò che devi sapere sul rilascio online di Bhool Bhulaiyaa 2.

Bhool Bhulaiyaa 2 sbarcherà su Netflix

Solo la scorsa settimana è stato condiviso online che i diritti di streaming OTT per Bhool Bhulaiyaa 2 erano stati acquisiti dal gigante dello streaming Netflix.

La piattaforma ha effettivamente ridotto i prezzi di abbonamento in India all’inizio di quest’anno in risposta a un divario crescente tra i suoi concorrenti di Amazon Prime Video e Disney Plus Hotstar. Per fortuna, questo significa che non c’è mai stato un momento più economico per procurarti un abbonamento Netflix, con i seguenti piani disponibili per i nuovi clienti.

Il piano di abbonamento Mobile-Only costerà agli utenti solo Rs 149 al mese, ma l’accesso è purtroppo limitato a un dispositivo mobile con risoluzione video anch’essa limitata a soli 480p di qualità. Il piano di base ha un prezzo di Rs 199 al mese, l’accesso è di nuovo limitato a un singolo schermo alla volta ma include la risoluzione video SD.

Il piano standard di Netflix costa Rs 499 al mese e consente la proiezione su due dispositivi contemporaneamente con una qualità video Full HD 1080p. Infine, il piano Premium ti riporterà indietro di 649 Rs al mese; tuttavia, questa opzione consente lo screening simultaneo su quattro dispositivi con risoluzione video Ultra HD 4K.

Bhool Bhulaiyaa 2: Spiegazione del rilascio in streaming OTT su Netflix

Bhool Bhulaiyaa 2 sarà presentato in anteprima tramite la piattaforma di streaming Netflix domenica 19 giugno.

Sfortunatamente, un orario di lancio specifico per il film sequel di successo non è stato condiviso pubblicamente né dalla piattaforma di streaming né dai produttori.

Tuttavia, Netflix in genere lancia tutti i contenuti originali, a parte i K-dramas in simulcast, alle 12:30 IST.

La buona notizia è che la piattaforma ha recentemente preso l’abitudine di pubblicare contenuti indiani originali alle 00:00 mezzanotte IST, incluso il film “Don” guidato da Sivakarthikeyan.

La cattiva notizia è che Netflix India lo ha confermato su Twitter il giorno prima del lancio programmato: senza tale annuncio per Bhool Bhulaiyaa 2, i fan dovrebbero aspettarsi un ritorno al formato della prima IST delle 12:30.