Quando uscirà il nuovo film animato My Father’s Dragon per lo streaming OTT e qual è la durata completa del film?

I venerdì sera sono serate di cinema e c’è una nuovissima funzione animata finalmente pronta per essere rilasciata per lo streaming OTT mentre ci dirigiamo verso il fine settimana.

Con Gaten Matarazzo di Stranger Things insieme alle icone di Hollywood Whoopi Goldberg e Ian McShane, My Father’s Dragon mira a continuare l’eccezionale serie di titoli animati di Netflix.

Quindi, di cosa parla My Father’s Dragon, quando uscirà il film per lo streaming OTT in tutto il mondo e come hanno valutato il film i critici?

Di cosa parla il drago di mio padre?

My Father’s Dragon è un film d’avventura fantasy animato in 2D, diretto da Nora Twomey ed è un adattamento del libro originale di Ruth Stiles Gannett.

Il film racconta la storia di Elmer Elevator, un ragazzo che scappa di casa dopo essersi trasferito in una grande città con la madre in seguito alla chiusura del loro negozio.

Il nostro curioso protagonista stringe quindi un legame con un gatto randagio dopo avergli mostrato gentilezza in un mondo di maltrattamenti, solo per scoprire che questo gatto sa parlare!

Elmer, con l’aiuto del suo nuovo amico felino, alla fine si reca a Wild Island, un luogo misterioso dove nessun essere umano ha mai visto tali meraviglie… incluso un goffo drago chiamato Boris.

“Lottando per far fronte a un trasferimento in città con sua madre, Elmer scappa alla ricerca di Wild Island e di un giovane drago che aspetta di essere salvato. Le avventure di Elmer lo introducono a bestie feroci, un’isola misteriosa e l’amicizia di una vita. – Il drago di mio padre, tramite Netflix Media Center.

Riuscirà Elmer a salvare Wild Island e il suo insolito cast di creature o sono tutte destinate all’estinzione?

My Father’s Dragon: Spiegazione del rilascio per lo streaming OTT

My Father’s Dragon sarà presentato in anteprima in tutto il mondo tramite la piattaforma di streaming Netflix venerdì 11 novembre.

Il film ha una durata dichiarata di 99 minuti, il che lo rende il film del venerdì sera perfetto per tutta la famiglia.

Netflix non ha ancora rivelato un orario di uscita specifico per My Father’s Dragon, ma il film dovrebbe essere reso disponibile per lo streaming in tutto il mondo dai seguenti orari, in conformità con la tipica finestra di aggiornamento della piattaforma:

Ora del Pacifico – 00:00

Ora orientale – 03:00

Ora britannica – 8:00

Ora europea – 9:00

Ora dell’India – 13:30

Ora delle Filippine – 16:00

Ora legale centrale dell’Australia – 18:30

“Quello che inizia come un piano per “salvare” il suo nuovo amico si trasforma nell’avventura di una vita in questa avventura magica e dal cuore grande dello studio che ti ha portato Wolfwalkers e Song of the Sea”. – Anteprima di My Father’s Dragon, tramite Animation Is Film.

Come è stato valutato il film dopo la sua corsa nelle sale?

My Father’s Dragon è stato presentato in anteprima mondiale al BFI London Film Festival all’inizio di ottobre prima di iniziare una corsa teatrale limitata negli Stati Uniti, nel Regno Unito e in Irlanda il 4 novembre.

Il film ha vinto il Premio Speciale della Giuria all’Animated Is Film Festival nell’ottobre 2022 ed è stato nominato per la migliore canzone originale in un film d’animazione per “Lift Your Wings”.

My Father’s Dragon ha attualmente un punteggio Rotten Tomatoes del 93% sulla base di 28 recensioni della critica e 7,4/10 su IMDB.

“Bello, commovente e sfoggia una metafora avvincente della genitorialità, il film di Twomey è sincero come lo sono i film Pixar e Ghibli, rendendolo una scelta degna per una serata al cinema in famiglia”. – Recensione di My Father’s Dragon, tramite ScreenRant.

