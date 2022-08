Spiegazione del programma Netflix della sesta stagione di Chesapeake Shores

Per molti spettatori, Chesapeake Shores è la loro città natale lontano da casa ed è così da quando la serie è andata in onda nel 2016.

Sviluppato da John Tinker e Nancey Silvers, lo spettacolo è basato sull’omonima serie di romanzi di Sherryl Woods e ha rapidamente sviluppato un’appassionata base di fan su Hallmark.

A proposito di case, invece, alcuni telespettatori potrebbero aver scoperto invece lo show su Netflix.

Se è così, controllare le nuove puntate sul servizio di streaming potrebbe essere sembrato un gioco da ragazzi quando la loro sesta stagione è iniziata all’inizio di agosto 2022.

Tuttavia, noterai che non c’è alcuna opzione per abbuffarsi…

Programma Netflix della sesta stagione di Chesapeake Shores

I nuovi episodi della sesta stagione di Chesapeake Shores vanno in onda su Hallmark la domenica e vengono presentati in anteprima il giorno dopo su Netflix.

L’ultima stagione sarà composta da dieci episodi e, con questo in mente, controlla il prossimo programma Netflix di seguito:

Episodio 3: lunedì 29 agosto 2022

Episodio 4: lunedì 5 settembre

Episodio 5: lunedì 12 settembre

Episodio 6: lunedì 19 settembre

Episodio 7: lunedì 26 settembre

Episodio 8: lunedì 3 ottobre

Episodio 9: lunedì 10 ottobre

Episodio 10: Lunedì 17 ottobre

Chesapeake Shores è stato rinnovato per la stagione 7?

No, è già stato confermato che Chesapeake Shores si concluderà con la sua sesta e ultima stagione.

Con gli episodi che arrivano settimanalmente, forse distanziarli è il modo migliore per i fan di mantenere la serie un po’ più a lungo.

‘Allacciati, piccola’

Greyston Holt (che interpreta Jay Ross) si è seduto di recente per un’intervista con Survived the Shows e gli è stato chiesto di descrivere l’ultima stagione in sole tre parole:

“Allacciati, piccola. [Laughs] In parole separate, che ne dici di… Vivi, ridi, ama. No, c’è un po’ più di dramma in questo. Voglio dire, il grande cliffhanger alla fine della scorsa stagione, è quello che tutti vogliono sapere. Non posso fartelo sapere, ma sì, direi ‘allacciati le cinture, piccola'”.

Gli è stato anche chiesto quale degli altri personaggi avrebbe interpretato se avesse avuto l’opportunità.

“Penso di aver interpretato Connor”, ​​ha rivelato, “perché Andrew Francis, che interpreta Connor, è uno dei miei migliori amici ed eravamo amici molto prima che arrivassi a Chesapeake. Quindi mi piacerebbe mettergli le scarpe e, sai, provare a fare l’avvocato”.

Chesapeake Shores è ora in streaming su Netflix.

