Spiegazione del potere e della cronologia di Timeshift Key in Locke and Key

Quando si tratta di entrare in nuovi mondi fantastici di fantasia, non fa mai male soffermarsi sui dettagli. I fan di Locke e Key, infatti, sapranno bene che una piccola ricerca in più arricchisce davvero l’esperienza visiva.

Sviluppata da Carlton Cuse, Meredith Averill e Aron Eli Coleite, la produzione americana basata sull’omonima serie di fumetti di Joe Hill e Gabriel Rodríguez è iniziata su Netflix nel 2020 e ha avuto un seguito appassionato.

Il fandom ha avuto motivo di gioire di nuovo, finalmente, grazie all’uscita della terza e ultima stagione.

I nuovi episodi sono arrivati ​​sulla piattaforma mercoledì 10 agosto 2022 e il pubblico potrebbe trovarsi curioso di conoscere una certa chiave quando li lavora. Quindi, diamo un’occhiata alla chiave Timeshift in Locke and Key.

Timeshift Key in Locke e Key spiegato

Creata da Harland Locke, la chiave Timeshift è raffigurata in una mappa di Keyhouse nella serie.

Sebbene la mappa trovata nella cassaforte di Mark Cho sia bruciata, l’importante chiave viene riportata in primo piano e Locke And Key Fandom riferisce che l’oggetto consente a coloro che lo possiedono di assistere a eventi passati scelti attraverso l’orologio a pendolo.

L’utente non è in grado di modificare gli eventi o interferire con il passato a cui sta assistendo, ma può osservare il passato per apprendere cose preziose.

Per sfruttare questo potere, l’utente deve selezionare la data utilizzando l’orologio in Keyhouse e può tornare a qualsiasi anno dopo il 1775.

Inoltre, l’utente non deve rimanere entro i confini di Keyhouse quando utilizza la potenza della chiave Timeshift. La chiave farà scomparire l’utente solo per pochi secondi nel presente, se è andato per due giorni, ad esempio, durante l’utilizzo.

La storia nelle graphic novel

Le origini della chiave risalgono al 1912, anno in cui Harland la creò con un motivo indefinito. Chamberlin lo userebbe per testimoniare la storia di suo figlio invece di usare l’Echo Key.

Avanti veloce fino al 1988 e Locke e Key Fandom notano anche che i Tamers of the Tempest l’hanno usato per scoprire la Porta Nera e cosa si nascondeva dietro di essa. La chiave è rimasta sull’orologio a Keyhouse quando i bambini alla fine sono arrivati ​​e Tyler in seguito l’ha scoperta.

Lui e Kinsey lo usarono e tornarono indietro nel tempo fino al 1775, permettendo loro di scoprire la verità sulla summenzionata Porta Nera e oltre.

Perché Locke and Key si conclude con la terza stagione?

Vale la pena riconoscere che la serie non è stata effettivamente cancellata e che la stagione 3 è stata pianificata come lotto finale di episodi.

“Una volta che abbiamo iniziato a lavorare alla serie, abbiamo ritenuto che tre stagioni fossero la lunghezza ideale per portare la storia della famiglia Locke e le loro avventure in Keyhouse a una conclusione soddisfacente”, hanno spiegato i creatori in una dichiarazione, come riportato da What to Watch.

Locke and Key è in streaming esclusivamente su Netflix.

