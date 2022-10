Spiegazione del finale “The Outside” della stagione 1 di “Cabinet of Curiosities”.

Per chi è confuso sul finale del quarto episodio di Guillermo Del Toro Gabinetto delle Curiosità allora permettici di provare ad aiutarti! Copriremo anche i restanti episodi del Gabinetto delle Curiosità di Guillermo Del Toro, ma ecco il finale spiegato a L’esterno.

L’esterno è il quarto episodio del Cabinet of Curiosities di Guillermo Del Toro, ed è stato diretto da David Prior, ed è stato scritto da Haley Z. Boston, Emily Caroll e Guillermo del Toro.

Desiderosa di adattarsi al lavoro, l’imbarazzante Stacey inizia a usare una lozione popolare che provoca una reazione allergica allarmante, mentre prende forma una trasformazione snervante dentro e fuori.

Cosa è successo in “L’esterno”?

Essendo un’emarginata sociale nel suo lavoro, Stacey era estremamente depressa per non essere in grado di adattarsi alle altre donne in banca.

Alla festa segreta di Babbo Natale (non così) di Gabi, tutte le donne, inclusa Stacey, hanno ricevuto una bottiglia di Alo Glo, un marchio estremamente costoso, ma popolare per la cura della pelle. Purtroppo, per Stacey, dopo aver applicato la lozione, ha avuto una reazione allergica immediata e ha dovuto tornare a casa. Nei giorni successivi, Stacey, sollecitata dall’uomo che pubblicizza Alo Glo, continua a usare il prodotto per la cura della pelle nonostante le sue reazioni allergiche e le proteste di suo marito, Keith.

Stacey ha raddoppiato acquistando un’intera custodia di Alo Glo. Dopo che le sue reazioni allergiche sono peggiorate, cerca di affrontare l’uomo dello spot televisivo, ma attingendo alle insicurezze di Stacey, come il suo aspetto, la sua personalità e la sua incapacità di adattarsi alle altre donne, viene persuasa da lui a sopportare sull’uso della lozione. Rivela anche che la trasformazione sta già iniziando a verificarsi sotto la superficie della sua pelle. Tuttavia, mentre Stacey scende al piano di sotto per prendere altra lozione, le bottiglie rimanenti si aprono, assumendo una vita propria, il che la spaventa e la costringe a correre di nuovo a letto.

La mattina dopo Stacey scopre che la sua pelle ha iniziato a guarire e vuole condividere la sua gioia con Keith, tuttavia, è più preoccupato che sia estremamente allergica, vuole che smetta di usare il prodotto e si rifiuta di ascoltare. Fa del suo meglio per rassicurarla più volte su quanto la ama così com’è prima che se ne vada con rabbia nel seminterrato.

Mentre si trova nel seminterrato, Stacey trova il cumulo di lozione dell’Alo Glo che ha assunto una forma umana. Condivide alcuni momenti intimi con la lozione, prima di prendere un bisturi e tornare al piano di sopra. Stacey continua a discutere con Keith sull’uso della lozione, e ancora una volta esclama quanto la ama così com’è, ed entra nei dettagli su ciò che la rende speciale. Purtroppo, le parole di Keith cadono nel vuoto e Stacey continua a garantire la lozione e la sua continua “trasformazione”. Ancora una volta, protesta, ma questa volta lei reagisce in un impeto di rabbia e gli pianta lo scalpo dritto in fronte.

Keith, confuso da quello che è appena successo, estrae il bisturi dalla fronte e inizia a sanguinare. Nella sua confusione, Keith riesce ad afferrare il suo walkie e tenta di chiedere aiuto, ma Stacey lo uccide con una mazza da baseball. Senza mostrare molto rimorso, Stacey segue la scia della lozione sul pavimento e la trova in bagno, dove si trasforma di nuovo in un liquido e riempie la vasca. Stacey procede quindi ad entrare nella vasca e si immerge nella lozione.

Stacey lascia la vasca, ora ricoperta di lozione, e si dirige nella sua camera da letto per lo specchio. Con sua gioia euforica, viene liberata da tutte le eruzioni cutanee e ora è priva di imperfezioni e felice del suo aspetto. Corre al piano di sotto per dare la notizia a Kieth, dimenticando di averlo appena ucciso. Dopo aver realizzato quello che aveva fatto, porta Keith nel seminterrato e usa le sue abilità di tassidermia su suo marito.

Dopo essersi fatta un taglio di capelli, un cambio di guardaroba e un nuovo atteggiamento, Stacey è più che pronta ad abbracciare la nuova lei. Una volta che si è sbarazzata delle viscere di Keith e ha messo il suo corpo tassidermico sul divano, Stacey si dirige al lavoro.

Fa immediatamente girare la testa a ogni persona in banca, in particolare Gina e i suoi compari adulatori. Il gruppo sciama immediatamente Stacey, complimentandosi con lei per i suoi nuovi cambiamenti. Dietro il bancone, Stacey lascia che le donne si stupiscano della sua nuova pelle, e poi inizia a spettegolare come se fosse sempre stata una di loro.

Alla fine, le donne continuano ad essere innamorate della pelle di Stacey, ma lei inizia a sollevarsi nell’aria, fissando dritto nella telecamera mentre espressioni di risate, tristezza, dolore, euforia e curiosità le attraversano il viso, suggerendo che la vecchia Stacey potrebbe essere nascosta dentro la sua testa, dopotutto.

Stacey è morta?

La Stacey originale è scomparsa, ma se sia o meno “morta” è in discussione. Per lo meno, lo spargimento della sua pelle era più che simbolico e si può sostenere che la massa di lozione in cui si è immersa ora è quella che controlla il corpo di Stacey, anche se con alcuni aggiornamenti.

Nei momenti finali dell’episodio, quando Stacey inizia a fluttuare nell’aria, ricorda estremamente un’esperienza extracorporea. Alcune delle espressioni facciali di Stacey suggeriscono che non è al 100% a suo agio con il suo nuovo sé, e la vecchia Stacey è ancora lì da qualche parte, guardando dagli occhi del suo nuovo sé.

Le altre donne hanno subito la stessa trasformazione?

Nessuna delle donne ha mai fatto sapere al pubblico che quando hanno usato per la prima volta Alo Glo, hanno avuto la stessa reazione di Stacey. Questo ci porta a credere che la trasformazione sia stata unica per Stacey.

Stacey verrà arrestato?

Sì. Più probabilmente.

La scomparsa di un agente di polizia non passerà inosservata e, in quanto moglie di uno, il primo posto che guarderanno sarà la casa di Stacey e Keith. Con il imbalsamato Keith seduto a casa sul divano, ben in vista della finestra, non ci vorrà molto perché i vicini o la polizia di passaggio notino qualcosa di strano.

