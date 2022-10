Spiegazione del finale di “The Viewing” della prima stagione di “Cabinet of Curiosities”.

Per chi è confuso sul finale del settimo episodio del Gabinetto delle Curiosità di Guillermo del Toro, allora permetteteci di provare ad aiutare! Copriremo anche i restanti episodi del Gabinetto delle Curiosità di Guillermo del Toro, ma ecco il finale spiegato a La visione.

Sogni nella casa stregata è il settimo episodio del Gabinetto delle curiosità di Guillermo del Toro, ed è stato diretto da Panos Cosmatos ed è stato scritto da Aaron Stewart-Ahn, Panos Cosmatos e Guillermo del Toro.

Un ricco recluso ne ospita quattro compiute. ospiti nella sua elegante dimora per un’esperienza irripetibile, ma il loro intrigo si trasforma presto in terrore.

In cosa è successo La visione?

Lionel, uno degli uomini più ricchi del pianeta, ha invitato quattro esperti nei rispettivi campi, Targ Reinhard un noto sensitivo, Charlotte un’astrofisica, Randall Roth un cantautore di fama mondiale e Guy Landon uno dei grandi romanzieri dell’epoca.

Tutti e quattro furono sorpresi di scoprire che Lionel conosceva tutte le loro bevande preferite e Randall il suo amore per una particolare marca di sigarette tibetane al mentolo. Nonostante abbia cercato di smettere, Randall è convinto a fumare.

Presto iniziamo a saperne di più sugli altri ospiti e su Lionel, ma è interessante notare che Lionel ha un vivo interesse per Randall che scrive musica per lui. I suoi tentativi di sciogliere Randall e gli altri ospiti coinvolgono il fumo di erba, e alla fine la cocaina a cui Randall, nonostante sia un tossicodipendente in via di guarigione, prende parte.

Dopo un sacco di droghe, Lionel inizia a spiegare il vero motivo per cui i suoi ospiti sono stati invitati, e cioè per aiutare a risolvere un mistero, che ha lasciato perplesso lui e tutti gli altri esperti.

Lionel li conduce tutti nella camera dell’Obelisco, dove li incarica di cercare di capire quale sia la misteriosa roccia spaziale al centro della stanza. Nel frattempo, Randall è distratto dal desiderio di fumare, cosa a cui Lionel mette in guardia dal fumare nella camera. Tuttavia, dopo che Randall ha spento la sigaretta, si accende una canna e Lionel deve avvertirlo di nuovo.

Con sorpresa di Randall, il fumo dell’ultimo tiro della sua canna viene assorbito dalla roccia. Pochi istanti dopo, la roccia inizia a emettere una fioca luce eterea. Mentre tutti nella stanza continuano ad ammirare lo strano pezzo, presto inizia a emettere una frequenza che inizia a ferire alcuni, ad eccezione di Zahari che sembra apprezzare il suono.

Presto, la roccia inizia a creparsi e una luce gialla elettrica brilla prima che si sgretoli, rivelando una strana entità arancione e ultraterrena dall’interno.

La strana creatura mette tutti in trance, ma per coloro che non sono in grado di gestire il suo potere, come Guy e Targ, le loro teste sono sciolte dall’intensità. Tuttavia, la morte di Guy e Targ rompe la trance degli altri, cosa che provoca il panico a Charlotte e Randall e cercano di scappare.

Zahari si avvicina alla creatura, ma dopo averla toccata la sua carne si scioglie dalle ossa e viene orribilmente uccisa. Nel frattempo, Charlotte e Randall vengono liberati da Hector e scappano immediatamente, tuttavia dato che sono entrambi ubriachi, scappare non è facile come dovrebbe essere.

Lionel sarebbe potuto sfuggire, però, tra morbosa curiosità o essere troppo spaventato per muoversi lascia che la creatura, ora in forma liquida, lo assorba. Hector torna nella camera con il suo AK-47 d’oro, solo per scoprire l’orribile forma combinata di Lionel e della creatura. Hector tenta di sparare all’ibrido, solo che i proiettili lo attraversano come un liquido denso, lasciandolo illeso. L’ibrido usa i viticci sul dorso per creare elettricità e vaporizza Hector.

Charlotte ed Hector scappano dalla casa di Lionel su un’auto sportiva, allontanandosi a tutta velocità. La coppia subisce un’allucinazione indotta da farmaci mentre accelera, ma riesce a mettersi in salvo.

Nel frattempo, l’ibrido creatura leone si è lentamente fatto strada fuori di casa ed entra nelle fogne. Dopo un periodo di tempo imprecisato, l’ibrido è uscito dalle fogne ed è entrato in quello che possiamo supporre sia il fiume LA. Mentre inizia a farsi strada verso la città, l’elettricità delle linee elettriche inizia a scoppiettare di energia, grazie alla presenza dell’ibrido.

Perché Lionel non è scappato?

A differenza di Charlotte e Randall, Lionel non è scappato dalla Camera dell’Obelisco. È possibile che la capacità della creatura di mettere quelli in trance stesse ancora avendo effetto su Lionel, assicurando che non potesse scappare.

C’è anche la possibilità che la curiosità di Lionel abbia avuto la meglio su di lui, indipendentemente da quanto fosse spaventato, e abbia permesso alla creatura di assorbirlo.

Targ Reinhard era davvero un sensitivo?

Altamente improbabile. Tutto ciò che Targ ha fatto è stato cercare di impressionare gli altri fingendo di saperne di più su argomenti di cui non aveva affari cercando di essere un esperto. Anche se un Targ incredibilmente pretenzioso non meritava di morire in modo così orribile.

Qual è il piano dell’ibrido?

Non è ancora chiaro quali siano esattamente i piani della creatura ibrida, tuttavia, entrando in un’area popolosa potrebbe causare una quantità devastante di danni usando la sua elettricità per mettere fuori uso l’alimentazione. La quantità di caos in città renderebbe facile per la creatura nutrire, uccidere o qualsiasi altro piano malvagio.

