Ottobre non sarebbe completo senza mettersi a proprio agio sul divano con alcuni film dell’orrore, anche se non deve essere sempre qualcosa che gira lo stomaco e lascia tremare. Il genere può essere divertente anche per la famiglia, come illustrano senza sforzo film come La maledizione di Bridge Hollow.

Diretto da Jeff Wadlow, la commedia horror vede Marlon Wayans nei panni di Howard Gordon, che è costretto a collaborare con sua figlia Sydney (interpretata da Priah Ferguson) quando uno spirito dà vita a un mucchio di decorazioni di Halloween.

Si uniscono per salvare la situazione – e la città – ma alcuni potrebbero cercare qualche chiarimento quando l’atto finale chiuderà il film.

Tenendo conto di ciò, spieghiamo il finale di The Curse Of Bridge Hollow con spoiler completi.

La maledizione di Bridge Hollow | Netflix YouTube

Spiegazione del finale di The Curse Of Bridge Hollow

Immergendosi nell’atto finale, i personaggi centrali devono cercare aiuto per porre fine alle buffonate di Stingy Jack dopo che il libro degli incantesimi di Madam Hawthorn è caduto in loro possesso.

Howard, Sydney e gli altri alla fine decidono di orchestrare una seduta spiritica per contattare Madam Hawthorne. Prende il controllo di Howard e fa esplodere Sydney per aver scatenato il male prima di dare loro l’incantesimo di cui hanno bisogno.

Avanti veloce e arrivano alla fiera di Halloween per scoprire che i residenti della città sono stati tenuti in ostaggio mentre Stingy Jack persegue la sua ricerca di un’anima… l’anima di Emily.

Agendo, i due si precipitano a casa per trovare un confronto tra Stingy Jack ed Emily. Howard cerca di recitare l’incantesimo prima che Emily possa essere inviata attraverso un portale, ma ha problemi con la consegna.

Tuttavia, Sydney gli dice che non funziona perché non crede veramente nelle parole che dice. Ora, in inglese, Howard tenta l’incantesimo con successo. Lo spirito malvagio è costretto a tornare alla sua lampada.

Mentre la porta è chiusa in quel capitolo, viene rivelato che ci sono molte porte – o piuttosto scatole – pronte per essere aperte.

La coppia padre-figlia trova altre scatole di Madam Hawthorne. Analogamente alla scatola contenente la lampada, si suggerisce che altri spiriti siano intrappolati nel loro contenuto, in attesa di essere liberati. Guardando al futuro, il finale implica che altri spiriti potrebbero essere liberati in una serie di potenziali sequel.

Impossibile caricare questo contenuto Vedi altro Priah Ferguson sul passaggio da “Stranger Things” al suo nuovo film “The Curse Of Bridge Hollow”. Il film arriva su Netflix il 14 ottobre. pic.twitter.com/Awo6onzmLP — Geeks of Color (@GeeksOfColor) 12 ottobre 2022

Visualizza Tweet

“Non ci resta che aspettare per vedere”

Sebbene il finale stabilisca probabilmente il potenziale per più sequel, né Netflix né il regista hanno annunciato un progetto successivo.

D’altra parte, Priah ha recentemente parlato con https://movieweb.com/priah-ferguson-the-curse-of-bridge-hollow-interview/MovieWeb e gli è stato chiesto se ci sarà un seguito.

“Non lo so,” ammise. “Pensavo fosse anche a tempo indeterminato, quindi immagino che dovremo solo aspettare per vederlo e scoprirlo!”

Con una delle sue stelle centrali convinta che sia a tempo indeterminato, questo è sicuramente un segnale incoraggiante per coloro che sono ansiosi di vedere un sequel di The Curse Of Bridge Hollow. A proposito…

La maledizione di Bridge Hollow | Rimorchio ufficiale | Netflix BridTV 11286 La maledizione di Bridge Hollow | Rimorchio ufficiale | Netflix https://i.ytimg.com/vi/Y-eYqE_X9N8/hqdefault.jpg 1098761 1098761 centro 13872

I fan sono pronti per un sequel

Un certo numero di fan non ha perso tempo a esprimere le proprie speranze per un secondo film su Twitter.

Dai un’occhiata a una selezione di tweet:

Impossibile caricare questo contenuto Vedi altro #TheCurseOfBridgeHollow è stato molto divertente, ha sicuramente bisogno di un sequel così possiamo arrivare a quel finale. Inoltre, grande fan di Priah Ferguson! — Black Canary (@PlanetRoxy_) 16 ottobre 2022

Visualizza Tweet

La maledizione di Bridge Hollow è ora in streaming esclusivamente su Netflix.

Mostra tutto

In altre notizie, è stato spiegato il finale di The Curse Of Bridge Hollow