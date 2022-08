Spiegazione del finale di Netflix Echoes: chi ha ucciso [SPOILER]?

L’ultima serie thriller di Netflix Echi ti lascerà sicuramente indovinare dal suo episodio di apertura agli ultimi secondi del finale.

Spoiler avanti per Echi

Da Echi è una serie incentrata sulle sorelle gemelle identiche Leni e Gina McCleary (entrambe interpretate da Michelle Monaghan), può creare confusione rapidamente. Quello che inizia come un mistero apparentemente convenzionale in cui un gemello scompare rapidamente si capovolge quando scopriamo che alle gemelle Leni e Gina a volte piace cambiare vita.

Diventa presto molto confuso e complicato tenere traccia di chi è chi ed è in base alla progettazione. Entro la fine dello spettacolo, ci sono molti misteri da esplorare e domande sollevate, alcune risposte e altre no. Di seguito analizzeremo i più grandi misteri della stagione.

Echi finali: chi ha ucciso Dylan James?

Leni ha ucciso Dylan. Quando Gina lo ha trovato, era già pugnalato e sanguinante. Gina ha cercato di salvare Dylan portandolo di corsa in ospedale, ma non ce l’hanno fatta in tempo e Dylan voleva che Gina andasse fuori città e fuggisse da Leni per sempre.

Echi finali: chi ha appiccato l’incendio alla chiesa?

Leni ha appiccato l’incendio alla chiesa. Si è intrufolata mentre Gina e Dylan stavano facendo sesso e ha lasciato cadere il fascino del leone che sua madre le aveva regalato da bambina. L’incendio ha provocato la morte di un uomo che è rimasto intrappolato nella chiesa. In seguito, Leni convinse Gina a scambiarsi i vestiti con lei e lei lo organizzò in modo che sembrava che Dylan fosse responsabile dell’incendio, costringendolo a lasciare la città e separandolo da Gina.

Echi finali: chi è annegato nella vasca da bagno?

Quando Leni e Gina erano bambine, il loro papà, Victor, annegò la madre, Maria, nella vasca da bagno. Leni l’ha visto succedere quando erano bambini e poiché Gina era “Gina cattiva”, Victor ha sempre pensato che fosse lei a sgattaiolare fuori dal letto e ad esserne stata testimone.

Ma prima di morire, Victor ha cercato di dire a Gina che lui e Maria l’avevano pianificato. Era malata e stava morendo e voleva un po’ di controllo su come era morta. Ecco perché c’erano fiori di melo nell’acqua, come voleva Maria. In tutti questi anni, Leni ha pensato di aver visto il loro papà fare qualcosa di orribile e voleva nasconderlo a Gina.

Echi finali: cosa è successo a Claudia? Chi l’ha spinta?

Come avrai notato ormai il trend, Leni ha spinto Claudia. Quando erano bambine, Leni e Gina stavano litigando per una bambola mentre erano su una specie di vecchia torre e Claudia ha cercato di interrompere la rissa. Leni l’ha spinta via ed è caduta, ecco perché Claudia ora è su una sedia a rotelle.

All’epoca, Leni fingeva di essere Gina, quindi Claudia pensava che Gina l’avesse spinta. Non volevano che nessuno sapesse che erano cambiati, quindi hanno continuato a mentire per tutti questi anni, spingendo il cuneo più profondo tra Gina e Claudia.

Echi finali: cosa succede al bambino di Gina?

Purtroppo, Gina perde lei e il bambino di Dylan. In precedenza aveva avuto un aborto spontaneo e poi dopo che Dylan è stato accoltellato e si sono schiantati con il camion, lo stress fa abortire di nuovo Gina. L’infermiera dell’ospedale lo conferma quando vediamo le cose dal punto di vista di Gina nel sesto episodio.

Echi che terminano: cosa succede all’unità flash?

Ricordi come Gina e Leni stavano comunicando tramite quel diario online? Nel terzo episodio, Gina ha minacciato di utilizzare una chiavetta USB contenente tutto dal blog per distruggere Leni, ma poi non se ne ha più notizia, fino alla fine della stagione. Gina, o qualcuno, invia a Floss quella chiavetta, quindi possiamo presumere che lo guarderà e scoprirà molti più segreti sui gemelli.

Echi finali: cosa succede a Gina e Leni alla fine?

Nel Echi nel finale di stagione, Gina scappa dalla casa del padre dopo che ha preso fuoco. Leni la insegue nel bosco e hanno una resa dei conti finale nel fiume che porta a un’enorme cascata. Lì, Leni e Gina discutono su quello che è successo alla loro madre e Leni cerca di convincere Gina a tornare da lei ed essere di nuovo sua sorella.

Ma Gina finalmente ne ha abbastanza di Leni e si lascia cadere all’indietro nella cascata, apparentemente uccidendosi. I poliziotti non trovano mai il suo corpo. Paula e Floss escogitano un piano per ottenere prove che colleghi ufficialmente Leni all’incendio della chiesa. Leni riesce a scappare, diretta all’aeroporto con il passaporto falso di Gina che aveva originariamente rubato a Dylan all’inizio della stagione.

Mentre era in aeroporto per prendere un volo per l’Australia e scappare dalla polizia, l’impiegato afferma che un’altra donna che sembra identica a lei è passata di recente e ha preso un aereo per il Kansas. Vuol dire che Gina è ancora viva?

Quindi passiamo alla lettura di un libro a Los Angeles. Charlie ha pubblicato un best-seller sui gemelli, opportunamente intitolato Leni e Gina. Una donna tra il pubblico si alza e chiede a Charlie se hanno mai trovato un corpo. Charlie dice di no, quella era Gina, sua moglie, e la polizia non ha mai trovato un corpo. Quella notte, Charlie viene accolto da uno dei gemelli.

Le chiede di venire alla sua lettura travestito con cappello, parrucca e occhiali. Afferma di non sapere di cosa sta parlando. Charlie dice: “Scoprirò, sai, chi sei”. E lei risponde: “Forse. Forse nemmeno io lo so più”.

Quindi, Charlie ora è con Gina o Leni, non sappiamo quale, e uno di loro è venuto alla sua lettura, ancora non sappiamo quale. Avrebbero potuto essere entrambe Leni o forse Gina è davvero viva ed è tornata con suo marito… o ha visitato la lettura e Leni è con Charlie ora. È un mistero!

Ma ora che Leni-o-Gina è tornata a Los Angeles, Charlie si chiede perché sia ​​tornata. “Così tanti conti da regolare, Charlie.” Ed è qui che ci fermiamo! Qual è la tua teoria su quel finale?

Echoes ha una scena post-crediti?

Purtroppo no, non ci sono scene post-crediti alla fine di Echi ma la canzone “Sisters” di Peggy Lee viene riprodotta nei titoli di coda ed è un buon commiato, credo.

Echi è ora in streaming su Netflix.