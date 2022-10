Spiegazione del finale di Last Seen Alive: cosa è successo a Lisa?

*ATTENZIONE: Spoiler in arrivo per Last Seen Alive*

Dopo un’uscita nelle sale limitata all’inizio del 2022, Last Seen Alive è esploso su Netflix negli Stati Uniti e si è fatto strada fino al primo posto nella lista dei primi 10 dello streamer.

Con Gerard Butler e Jaimie Alexander nei panni di Will e Lisa, il film si mette in moto quando Lisa scompare misteriosamente, lasciando Will che si affanna per scoprire dove sia andata sua moglie.

Poiché il thriller avvincente è pieno di colpi di scena, i fan non sono sorprendentemente stati lasciati con domande su cosa succede a Lisa e sul finale di Last Seen Alive che siamo qui per spiegare.

Anteprima della trama dell’ultimo visto vivo

Last Seen Alive racconta la storia di Will e Lisa Spann, una coppia sposata la cui relazione sta vacillando sull’orlo della rottura con Lisa che vuole che i due trascorrano del tempo separati.

Il film inizia con la coppia che guida verso la casa dei genitori di Lisa, ma prima del loro arrivo, Will deve fermarsi per fare benzina.

Ma le cose prendono una svolta sinistra quando Lisa esce dal negozio della stazione di servizio e scompare misteriosamente senza lasciare traccia.

Visto l’ultima volta vivo © Voltage Pictures | Intrattenimento verticale

Cosa è successo a Lisa?

Lisa è stata rapita da un uomo di nome Knuckles che la stava aspettando fuori dalla stazione di servizio.

Dopo la scomparsa di Lisa, Will entra rapidamente in azione nel tentativo di trovarla e, con l’aiuto del detective Paterson, esamina i filmati di sicurezza della stazione di servizio, dopo che l’impiegato Oscar gli ha inizialmente detto che le telecamere non funzionavano. .

Il filmato punta Will nella direzione di Knuckles, una vecchia compagna di classe di Lisa e un tuttofare che ha recentemente lavorato alla casa dei suoi genitori.

Visto l’ultima volta vivo © Voltage Pictures | Intrattenimento verticale

Quando Will finalmente raggiunge Knuckles, lo sopraffà e lo rinchiude nel bagagliaio della sua macchina dopo aver appreso che Knuckles ha lasciato Lisa con un uomo di nome Frank.

Tuttavia, le cose si complicano quando Will viene sorpreso a correre e viene fermato dalla polizia. È costretto a fuggire nel bosco quando l’ufficiale chiede di guardare nel bagagliaio.

Will sfugge con successo all’arresto e finalmente rintraccia il misterioso Frank che è un boss della droga locale e gestisce un laboratorio di metanfetamina da una vecchia fattoria, mentre uno dei suoi sottoposti si rivela essere Oscar della stazione di servizio.

Dopo uno scontro esplosivo, che vede uccisi sia Frank che Oscar, Will trova Lisa viva e vegeta in una dipendenza e riesce a portarla in salvo.

Visto l’ultima volta vivo © Voltage Pictures | Intrattenimento verticale

Spiegazione del finale Last Seen Alive

Man mano che il film procede, maggiori dettagli sul rapimento di Lisa diventano chiari attraverso i flashback.

È stato rivelato che era il piano di Knuckles di rapire Lisa e riscattarla per alimentare la sua dipendenza dalla droga poiché sapeva che sia Will che i suoi genitori erano finanziariamente benestanti.

Tuttavia, quando Knuckles presentò questa idea a Frank, quest’ultimo disapprovò e ordinò che Lisa fosse uccisa e il suo corpo seppellito per nascondere qualsiasi prova.

Fortunatamente per Lisa, Will arriva sulla scena e la salva prima che subisca danni.

Il detective Paterson si ferma per controllare la coppia nella scena finale del film e rivela che Knuckles ha confessato il rapimento mentre implica anche che sospetta che Will abbia ucciso diverse persone nel laboratorio di metanfetamina, ma chiude un occhio perché abbattere il laboratorio ha salvato la polizia un lavoro.

Il calvario si rivela essere la scintilla che aiuta a riaccendere il matrimonio di Will e Lisa e terminano il film di nuovo insieme e vivono felici e contenti.

Visto l’ultima volta vivo © Voltage Pictures | Intrattenimento verticale

Last Seen Alive è ora disponibile per lo streaming su Netflix negli Stati Uniti dopo essere stato aggiunto alla piattaforma il 1 ottobre 2022, mentre gli spettatori del Regno Unito possono guardare tramite Sky Cinema e NOW.

