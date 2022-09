A volte il modo migliore per avvicinarsi a una serie TV è non conoscerla affatto. Vedendo Devil in Ohio apparire su Netflix, molti spettatori sono entrati in un capriccio e si sono trovati coinvolti in un avvincente thriller giallo.

Creata da Daria Polatin e basata sul suo libro con lo stesso nome, la serie è stata presentata in anteprima sulla piattaforma venerdì 2 settembre 2022 e non ha avuto bisogno di tempo per generare discussioni.

Con i culti satanici e le turbolenze familiari, c’è molto da fare e vale sicuramente la pena chiarire gli eventi una volta che sarà finita.

ATTENZIONE: SPOILER PRINCIPALI

Spiegazione del finale di Devil in Ohio

Arrivando al finale, Mae torna al culto satanico ad Amontown come sacrificio a Lucifero, considerato il “quello speciale” dalla città e dal suo patriarca, Malachia.

Si avventura lì dopo aver ricevuto rose bianche in dono che innescano una risposta e Suzanne valuta i dettagli e corre ad Amontown. Nel frattempo, Mae si sta preparando per la cerimonia mentre i cittadini si agitano per lei.

Un incontro tra Suzanne e lo sceriffo Wilkins porta allo scoppio di un incendio e il suono dell’allarme interrompe il sacrificio mentre i partecipanti fuggono. È in questo panico che Suzanne trova Mae con Abigail che sta ancora tentando di completare il sacrificio.

Sua madre alla fine decide di sacrificarsi in modo che Mae possa andarsene.

Ecco la svolta

Avanti un po’ e Suzanne e Peter stanno lavorando alla loro relazione mentre lei continua a prendersi cura di Mae. Stanno celebrando il Ringraziamento quando il detective Lopez chiama per rivelare che in realtà è stata Mae a organizzare il sacrificio che abbiamo visto prima. Lei aveva il controllo di tutto.

Consapevoli che Mae ha tirato le fila, ora siamo certi che sia al potere e che Suzanne sia in grave pericolo. Suzanne, spaventata, non riesce a reagire oa dare via il gioco e continuano seduti al tavolo.

Tuttavia, un santuario con foto di Mae e Suzanne nei boschi vicini suggerisce che questo è stato solo il passo successivo nel piano di sviluppo di Mae.

“È stata una svolta davvero interessante”

L’attrice di Suzanne Emily Deschanel ha recentemente parlato con Collider del modo in cui lo spettacolo si è concluso:

“… È stato un colpo di scena davvero interessante e mi è piaciuto. Ho pensato che fosse affascinante anche per il personaggio di Mae e per quello che sta facendo. Aggiunge un altro livello di dove provengono la sua spinta e il suo istinto e cosa sta facendo veramente, e poi mi fa ancora più domande.

Ha continuato: “Perché l’ha fatto? Suzanne l’avrebbe perdonata? È molto possibile. Non vede tutto completamente… Ma ho abbracciato il finale. L’ho trovato soddisfacente, ma non so se tutti lo troveranno soddisfacente”.

Devil in Ohio è in streaming su Netflix.

