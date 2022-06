Spiegazione del finale dell’intercettore: Collins riesce a fermare il missile?

Pubblicato su Netflix su 26 maggio 2022, Interceptor è un film in costume di Matthew Reilly. Con Elsa Pataky come la faccia centrale del film che combatte per salvare la vita del popolo americano. JJ Collins riceve le informazioni che un gruppo di fanatici sta pianificando fai esplodere l’America con 16 missili nucleari. Tuttavia, la fine di Intercettore ha confuso le menti di molti spettatori, quindi lo spiegheremo da una prospettiva chiara. Invece ‘Avviso spoiler’ per le persone che non hanno ancora visto il film in quanto questo toglierà la tua curiosità.

Distruggere gli ultimi momenti di Interceptor: Ending Explained

In primo luogo, Collins trova la missione più impegnativa della sua vita dopo essersi trasferita in un luogo remoto. Come si vede, l’ex ufficiale dei servizi segreti Alexander Kessel è l’esecutore testamentario piano missilistico letale. Anche se sta solo suonando sulle note di una banda segreta di terroristi russi che gli ha sparato alla fine. In secondo luogo, il capitano Collins deve mantenere la linea di base fino a quando non arriva un aiuto militare per salvare la nazione. Per questo, va incontro a una massiccia lotta con terroristi che invadono la base di intercettazione marittima SBX-1.

Dopo che il caporale Rahul Shah ha chiuso le valvole subacquee per salvare Collin prima che l’SBX-1 affondi. Sfortunatamente, Shah viene ucciso da Baker nel processo per porre fine al loro piano malvagio. Collins implementa il suo piano e si nasconde nel centro di comando per consentire a Kessel di attivare i missili in modo che possa fermarlo prima del tempo. Lei usa Il laptop da gioco di Baker per accedere al controllo degli Interceptor e li lancia all’ultimo secondo. Infine, Collin riesce a salvare gli Stati Uniti come Gli intercettori distruggono i 15 missili diretto verso la distruzione.

Cosa succede al capitano Collins alla fine e suo padre sopravvive?

Sì! Il nuovo eroe della nazione viene salvato dal team SEAL prima che la nave affondi nell’oceano. La vediamo riprendendosi dalle ferite riportate in ospedale nella scena finale. Sorprendentemente, suo padre è salvo dai suoi ex amici militari prima che la pedina di Kessel potesse ucciderlo. Inoltre, JJ viene nominata membro del personale della sicurezza nazionale per il suo coraggio, ripristinando così la sua immagine diffamata.

Gli spettatori che cercano alcuni film d’azione estivi possono aggiungere Intercettore alla loro lista. E illuminaci con la tua opinione su questo film ricco di azione in streaming su Netflix.

Spiegazione del finale del post Interceptor: Collins riesce a fermare il missile? è apparso per la prima volta su Netflix Junkie.