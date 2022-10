Spiegazione del finale dell’episodio 6 di “Cabinet of Curiosities” della prima stagione di “Dreams in the Witch House”

Per chi è confuso sul finale del sesto episodio del Gabinetto delle Curiosità di Guillermo Del Toro, allora permetteteci di provare ad aiutare! Copriremo anche i restanti episodi del Gabinetto delle Curiosità di Guillermo Del Toro, ma ecco il finale spiegato a Sogni nella casa delle streghe.

Sogni nella casa delle streghe è il sesto episodio de Il Gabinetto delle Curiosità di Guillermo Del Toro, ed è stato diretto da Catherine Hardwicke, ed è stato scritto da Mika Watkins e Guillermo del Toro, e basato sul racconto di HP Lovecraft.

Anni dopo la morte della sorella gemella, un ricercatore spiritualista si avventura in un regno oscuro e misterioso con l’aiuto di un potente farmaco, determinato a riportarla indietro.

In cosa è successo Sogni nella casa delle streghe?

Dopo la morte di sua sorella e il fatto che lei sia rimasta intrappolata nella Foresta delle Anime Perdute, Walter ha dedicato tutta la sua vita a trovare un modo per entrare nella foresta e riportarla dall’altra parte.

La ricerca di Walter lo ha portato sulla strada di un uomo Navajo che è stato lui stesso nella foresta e può aiutare anche Walter ad arrivarci, a un prezzo. Gli viene offerto un potente farmaco chiamato “oro liquido”, ma viene avvertito di non causare increspature nella foresta o di affrontare conseguenze devastanti. In una delle sue visite nella foresta per trovare Epperley, i suoi sospetti che potrebbe riportarla indietro sono quasi confermati quando strappa un pezzo del suo vestito e lo porta nel mondo reale.

L’ossessione di Walter per l’uso dell’oro liquido lo porta a perdere la sua iscrizione alla Spiritualist Society, che teme che stia usando l’organizzazione per finanziare una tossicodipendenza. Litiga anche con il suo amico Frank, che nonostante creda nei fantasmi e sia un membro della Spiritualist Society non ha mai visto un fantasma.

La sua ricerca alla fine lo porta alla famigerata Casa delle Streghe dove una volta visse la strega Kizieh e morì nelle vicinanze dopo essere stata condannata all’impiccagione. Walter affitta una stanza che in precedenza apparteneva alla strega, ed è osservato da una strana entità dall’ombra e da un topo con una faccia umanoide.

Una notte, mentre soffre di paralisi del sonno, Walter riceve la visita di Kizieh e del suo compagno topo, Jenkins. Kizieh si rende conto che Walter è un gemello, cosa necessaria per lei, e Jenkins per essere liberato dalla casa.

Ignorando tutti i consigli precedenti, Walter cerca ancora una volta Epperly, ma lei lo avverte che ha causato un’increspatura nella foresta dopo che Kizieh lo ha seguito attraverso la porta. Dopo essere stata inseguita da Kizieh, alla fine afferra Walter e lo bacia, prosciugando la sua forza vitale. Epperly riesce a scappare ma torna indietro per salvare suo fratello e la coppia torna nel mondo reale.

Scappando da Kizieh, Walter ed Epperly cercano aiuto da Mariana che mostra i suoi dipinti profetici ai fratelli e rivela che Walter è destinato a morire prima dell’alba e i destini di Kizieh ed Epperly sono intrecciati.

Epperly scompare, tuttavia, Walter e Mariana tentano di rivendicare asilo nella vicina chiesa, con grande disprezzo di suor Lucrezia. Frank arriva per aiutare, ma Kizieh arriva presto, uccidendo la sorella Lucrezia e poi usando la sua magia per costringere Walter a lei.

Epperly ritorna, il che significava che Walter era sull’orlo della morte, tuttavia, impedisce a Kizieh di usare la sua magia conficcandole la bacchetta nel cranio, che la uccide.

Con Kizieh sconfitto, Epperly è in grado di passare dal purgatorio e salire alla fase successiva dell’aldilà. Walter ha il cuore spezzato dalla sua morte, ma nel profondo puoi presumere che sia felice che ora sia in pace. Tuttavia, Jenkins si avvicina minacciosamente all’inconscio Walter.

Frank e Miriana sono riusciti a portare Walter a letto, e mentre lui riposa perquisiscono la soffitta di riposo solo per scoprire i resti scheletrici di Kizieh e Jenkins. Walter, si sveglia, solo per scoprire che qualcosa è dentro di lui, che lo mangia vivo. Chiede aiuto, ma quando arrivano Frank e Miriana è troppo tardi e Jenkins ha ucciso Walter.

Uccidendo Walter, Jenkins si libera dalla sua forma corporea. Una volta che Frank e Mariana se ne vanno, lamentando la morte di Walter, Jenkins prende possesso del corpo e inizia una nuova vita, dove vivrà la vita al meglio.

Perché Jenkins non è morto?

Si può presumere che Kizieh avrebbe liberato Jenkins dalla sua forma di topo se il suo piano fosse riuscito, tuttavia, i due non erano legati l’uno all’altro. Ciò significa che solo perché Kizieh è stato sconfitto non significava che Jenkins sarebbe morto.

Ha approfittato del fatto che Walter fosse solo in camera da letto ed è entrato nel suo corpo quando nessuno poteva fermarlo.

Per quanto tempo sopravviverà il corpo di Walter sotto il controllo di Jenkin?

Giorni, settimane, mesi o anni. Nessuno può indovinare, considerando che Walter è effettivamente morto. È improbabile che invecchi ulteriormente, tuttavia, non è nemmeno chiaro se il corpo inizierà a decadere nel tempo.

Anche se il corpo di Walter stesse per decomporsi, Jenkins potrebbe essere in grado di farsi strada con la ratatouille in un ospite nuovo di zecca.

Perché Kizieh è morto?

Non è chiaro come funzioni la sua magia, tuttavia, essere pugnalato alla testa con una bacchetta magica maledetta ucciderebbe le persone più robuste e le streghe.

I destini di Kizieh e di Epperly erano intrecciati, quindi uno doveva morire affinché l’altro sopravvivesse.

Che fine ha fatto il bacio a Walter?

Oltre a rubare la sua forza vitale, il bacio di Kizieh ha anche reso Walter suscettibile alla sua magia, motivo per cui è stata in grado di trascinare il suo corpo fuori dalla chiesa nonostante la relativa sicurezza del santuario.

Perché Mariana nella foresta stava dipingendo?

Marina ha rivelato a Walter che è costretta a dipingere le sue visioni da Kizieh, ma anche questo non spiega perché è stata vista nel dipinto della Foresta delle Anime Perdute. Se Mariana non stava lavorando direttamente per Kizieh, avrebbe inavvertitamente condotto Walter alla sua morte assicurandosi che trovasse il dipinto che lo condusse alla Casa delle Streghe.

A cosa hai pensato Sogni nella casa delle streghe? Fateci sapere nei commenti qui sotto!