Spiegazione del finale dell’archivio 81 (e cosa ci aspetta nella seconda stagione)

Archivio 81 è ora in streaming su Netflix, a partire dal 14 gennaio 2022. I fan di tutto il mondo stanno guardando la nuova serie horror-thriller e si chiedono cosa accadrà dopo.

Se hai visto la nuova serie originale Netflix e hai bisogno di una spiegazione o semplicemente vuoi scoprire come finisce la prima stagione, sei nel posto giusto!

Archivio 81 è basato sulla popolare serie di podcast con lo stesso nome. La serie è stata creata da Rebecca Sonnenshine. Nel cast Mamoudou Athie, Dina Shihabi, Martin Donovan, Matt McGorry, Julia Chan, Evan Jonigkeit e Ariana Neal.

Archivio 81 fine

La fine di Archivio 81 è SELVAGGIO. La serie di otto episodi finalmente tira indietro il sipario su ciò che sta accadendo a The Visser. Samuel è in realtà un truffatore, il culto è reale e sono pronti a eseguire il rituale per far nascere Kaelego e connettere i mondi.

Nel 1994, Melody unisce tutti i punti. Sa che Samuel ha preparato Jess affinché venisse sacrificata nel rituale. Sfortunatamente, hanno solo bisogno di Meloday, che è una strega di Baldung. Usano il suo sangue per portare avanti Kaelego, ma tutto va in fiamme. Melody e Samuel sono intrappolati nell’Altromondo.

Nel presente, anche Dan e Mark si rendono conto di cosa sta succedendo. Scoprono che Melody non è morta ma intrappolata nell’Altromondo. Tornano al complesso per cercare di completare il rituale e salvare Melody.

Fortunatamente, la donna che stava guardando Dan nel complesso è Julia Bennett, la madre di Melody, che è anche una strega. Evoca Kaelago e apre la porta dell’Altromondo. Dan si avventura per salvare Melody.

Melody muore nell’archivio 81?

Dan trova Melody e cercano di lasciare l’Altromondo. La porta si sta chiudendo, ma sembra che ce la faranno.

All’ultimo secondo, Samuel si precipita dentro e riporta Melody attraverso il cancello, che in qualche modo intrappola Dan dall’altra parte.

Melody si riunisce con sua madre nel complesso, ma Dan non si trova da nessuna parte.

Dan muore nell’Archivio 81?

No, Dan non muore. Ma è davvero vivo? Questa è la grande domanda.

Quindi, Melody esce da Otherworld, ma Dan no. È bloccato in ospedale nel 1994. Viene trattato come un membro del condominio di The Visser che è sopravvissuto all’incendio. Non sappiamo perché sia ​​bloccato lì o come uscirà, ma questo deve essere l’obiettivo della seconda stagione.

Quali sono le prospettive di Archive 81 stagione 2?

Supponendo che Netflix rinnovi Archivio 81 per la stagione 2, c’è molto spazio per far crescere questa storia. Prima di tutto, dobbiamo vedere cosa accadrà con Dan. Ci aspettiamo che Mark e altri continuino a cercare di salvarlo, ma non sappiamo come accadrà.

Ci aspettiamo anche che Melody e Julia formino una relazione. Dobbiamo vedere come Melody si adatta al ritorno nel mondo reale.

Abbiamo anche Virgilio di cui preoccuparci. Come Dan ha notato in Otherworld, Virgil è scomparso nella videocassetta. Sta venendo nel seminterrato per ucciderli? Per fermare il rituale?

Lo scopriremo!

Samuel sarà nell’Archivio 81 stagione 2?

Sembra che anche Samuel sia rimasto bloccato in Otherworld, e lui fa una pausa per questo nel finale di stagione. Non appare nel seminterrato con Melody, ma è possibile che abbia capito come non emergere nello stesso posto. Forse c’era un’altra finestra su Otherworld?

Scopriremo cosa ci aspetta nella seconda stagione! Speriamo che Netflix rinnovi la serie!