*AVVERTENZA: spoiler in arrivo per la stagione 5 di Camp Cretaceous e Jurassic World Dominion*

Oltre ai principali film di Jurassic World, la serie animata di Netflix Camp Cretaceous ha regalato agli spettatori molte emozioni da dinosauro sin dall’inizio e ha anche collegato alcuni dei punti tra i film dell’ultima trilogia.

Dopo che i fan sono stati lasciati con un tormentoso cliffhanger per terminare la stagione 4, la serie è finalmente tornata per la sua attesissima quinta e ultima stagione nel luglio 2022 mentre riprende la storia dell’adorabile banda di disadattati.

Ma il finale della stagione 5 di Camp Cretaceous presenta molti colpi di scena e deve essere spiegato.

Anteprima della trama della quinta stagione di Camp Cretaceous

La quinta stagione di Camp Cretaceous è arrivata su Netflix giovedì 21 luglio 2022.

La nuova stagione riprende dal cliffhanger della quarta stagione con la banda circondata e catturata dai robot BRAD di Mantah Corp e dal presidente dell’azienda, Daniel Kon, il padre di Kenji.

Daniel inizialmente è amichevole con i bambini, ma viene rapidamente rivelato che ha secondi fini e minaccia l’amichevole scienziata della Mantah Corp Mae, avvertendola che se non lo aiuta, farà del male ai bambini.

Utilizzando i chip di controllo che Mantah Corp ha sviluppato sull’isola, Daniel spera di vendere dinosauri controllabili a una miriade di investitori. La maggior parte dei potenziali acquirenti si ritira, tranne la società BioSyn, che accetta di effettuare un ordine per i chip di controllo una volta che sono stati perfezionati.

La banda, che è cresciuta in sintonia con i dinosauri nonostante sia stata quasi mangiata in numerose occasioni, è contraria al piano e inizia a lavorare per fermare il signor Kon.

Tuttavia, dopo aver avuto la possibilità di riunirsi con suo padre, Kenji volta le spalle al gruppo e ama Brooklynn.

Spiegazione del finale della stagione 5 di Camp Cretaceous

Quando la natura crudele del piano di Daniel Kon diventa chiara, Kenji inizia ad avere dubbi sulla sua fedeltà a suo padre.

Per soddisfare l’ordine dei chip di controllo piazzati da BioSyn, Daniel porta un certo numero di dinosauri sull’isola da Isla Nublar per sperimentare, incluso il compagno Ankylosaurus della banda, Bumpy.

Questo si rivela un passo troppo avanti per Kenji e inizia a lavorare contro suo padre, bloccando la possibilità di creare più chip con una password.

Kenji alla fine si riunisce con la banda sull’isola di Mantah Corp e dopo un po’ di ostilità iniziale, lo riprendono quando si scusa per averli traditi.

Mentre Kenji era via, Yaz e Sammy hanno ammesso i loro sentimenti l’uno per l’altro e sono diventati una coppia, che si guadagna l’approvazione di Ben, Darius e Brooklynn.

Tuttavia, sull’isola non va tutto bene poiché il nucleo di alimentazione della struttura è sull’orlo del sovraccarico, che ha causato terremoti e rilascio di gas velenoso nell’aria.

Ma la banda usa questo a proprio vantaggio e nello scontro finale, mettono in scena un falso sovraccarico del nucleo attivando l’allarme e usando il gas ad eliminazione diretta per replicare il veleno che porta Daniel a fuggire dall’isola, anche se non prima che Kenji gli abbia dato la password per creare più patatine.

Nonostante il signor Kon sia scappato, i dinosauri sull’isola di Mantah Corp sono ora al sicuro e dopo essere rimasti bloccati dalla caduta di Jurassic World, la banda viene finalmente salvata quando il fratello maggiore di Darius, Brandon, così come Roxie e Dave, arrivano sulla scena con un po’ di aiuto da Mae.

L’episodio 12 si conclude con un salto temporale e la banda si ritrova in tutto il mondo ma ancora in contatto poiché si collegano regolarmente tramite videochiamate.

Kenji ora vive con Darius e suo fratello, Yaz e Sammy sono ancora insieme, Ben è tornato sull’isola con Mae e Bumpy e Brooklynn ha indagato su una fuga di dinosauri nella tenuta di Lockwood, riferendosi agli eventi di Jurassic World: Fallen Kingdom e come i dinosauri hanno trovato la loro strada nel mondo reale.

Collegamenti a Jurassic World Dominion

Oltre a concludere la storia dei Nublar Six, come sono diventati noti, la stagione 5 di Camp Cretaceous include anche diversi collegamenti a Jurassic World Dominion, l’ultimo film della trilogia di Jurassic World.

Questi collegamenti sono incentrati sulla società BioSyn e sul loro CEO, Lewis Dodgson.

A Camp Cretaceous, Dodgson e BioSyn effettuano un ordine per i chip di controllo della Mantah Corp che sarebbero poi stati usati in Dominion per controllare i dinosauri tenuti nel santuario di BioSyn nelle montagne dolomitiche.

Non solo BioSyn è presente nella stagione 5, ma Lewis Dodgson fa la sua comparsa, arrivando sull’isola di Mantah Corp nell’episodio 6 per negoziare personalmente con Daniel Kon.

Dodgson si reca anche a Isla Nublar con Daniel e Kenji per supervisionare la sperimentazione dei chip di controllo.

Mentre si trova su Isla Nublar, Dodgson scopre la lattina Barbasol di Dennis Nedry dal primo film di Jurassic Park, che avrebbe usato per contrabbandare embrioni di dinosauro fuori dall’isola prima di essere ucciso da un Dilophosaurus.

La sequenza vede anche Dodgson inseguito da molti degli stessi dinosauri.

Sia la lattina di Barbasol che il Dilophosaurus sono collegamenti a Dominion poiché Dodgson è visto possedere la lattina nel film e viene anche ucciso dai dinosauri sputatori di veleno nel finale del film.

La quinta stagione di Jurassic World: Camp Cretaceous è ora disponibile per lo streaming su Netflix dopo essere stata rilasciata il 21 luglio 2022.

