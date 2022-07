Spiegazione del finale della stagione 1 di Netflix Resident Evil: cosa succede a Jade?

Cattivo ospite è ufficialmente uscito ora su Netflix. La nuova serie è il primo programma televisivo live-action ambientato nel Cattivo ospite universo.

Ci sono tonnellate di misteri sollevati durante gli otto episodi dello show, alcuni risolti e molti che non lo sono, quindi è comprensibile che alcuni fan potrebbero aver bisogno di una chiusura o avere domande persistenti prima che finiscano di guardare.

Spoiler avanti per Cattivo ospite stagione 1

Ci stiamo tuffando nelle sequenze finali di Cattivo ospite in entrambe le linee temporali, 2022 e 2036. Scopri cosa succede alla famiglia Wesker, Bea, Simon, Evelyn e molti altri. Che tu abbia finito lo spettacolo o che tu sia solo pronto a sapere come andrà a finire, di seguito sveleremo alcuni dei più grandi misteri e colpi di scena della stagione.

Spiegazione del finale di Netflix Resident Evil: cosa succede alla fine della prima stagione?

L’ultimo episodio di Cattivo ospite la prima stagione ruota attorno a una resa dei conti tra l’adulto Billie e Jade nella linea temporale del 2036, mentre le versioni più giovani dei gemelli cercano di scappare dall’Umbrella nel 2022.

Nel 2022, Billie viene portata all’Umbrella e Jade riceve assistenza da Simon per entrare nell’edificio. Raggiungono Bert e Billie per trovare Albert e nel caos, Billie, che è ancora malata nonostante non sia mutata, morde Simon. Una volta che Evelyn vede che suo figlio è stato morso, gli spara a morte.

Albert e Bert creano una bomba e Albert rimane indietro per farla esplodere, sacrificandosi in modo che Billie, Jade e Bert possano scappare in salvo. Anche Evelyn scappa, ma la bomba rilascia il suo progetto segreto, che sembra essere un William Birkin mutato.

Nel 2036, l’episodio si conclude con Billie che rapisce Bea, spara a Jade e la lascia per morta. Billie vede che l’alligatore mutante non attacca Bea, il che indicherebbe che è speciale. Inoltre, un bambino è più facile da affrontare di Jade e tutto ciò di cui ha bisogno è sangue Wesker sano per tenere a bada la sua malattia.

Finale di Netflix Resident Evil: cosa succede a Jade Wesker?

Nel 2036, Billie Wesker spara a Jade allo stomaco e la lascia morire dopo aver preso sua figlia, Bea. Sembra che Jade sopravviverà, però, poiché è difficile credere che la storia di lei e Billie sia finita. Se lo spettacolo viene rinnovato, Jade andrà in capo al mondo per riavere Bea, a qualunque costo.

Nel 2022, Jade è devastata dopo che Evelyn uccide Simon e se ne va con Billie e Jade. L’ultima volta che vediamo lei e sua sorella sono loro sul sedile posteriore di un’auto mentre Bert li porta fuori città. Jade tiene anche il biglietto che Albert le ha dato, consigliandole di chiedere aiuto ad Ada Wong in Giappone.

Finale di Netflix Resident Evil: cosa succede a Billie Wesker?

Dopo essersi rivelata la principale antagonista dello show nella sequenza temporale del 2036, Billie rapisce Bea, spara a Jade e decolla con il suo elicottero della Umbrella Corp.. Presumo che porti Evelyn con sé, anche se non lo sappiamo con certezza.

Nel 2022, dopo aver morso Simon e Simon che gli hanno sparato, lei e Jade se ne vanno con Bert. È chiaro che qualcosa non va in Billie anche se non si è trasformata come un normale zombi. Non sappiamo ancora esattamente quale sia l’accordo.

Finale di Netflix Resident Evil: chi è il padre di Bea?

Non sappiamo ancora chi sia il padre biologico di Bea entro la fine della stagione. Sappiamo che non è Arjun e l’altro potenziale candidato sarebbe stato Simon, ma dato che è morto prima che Jade rimanga incinta, non può essere nemmeno lui.

Finale di Netflix Resident Evil: cosa ha di speciale Bea?

Quando l’alligatore mutante va ad attaccare Bea, si ferma e diventa docile vicino a lei, permettendole persino di accarezzarlo. Come mai? C’è qualcosa nel sangue di Jade che fa sì che la creatura scelga di non attaccare? Non sappiamo ancora quale sia l’accordo di Bea, ma è chiaro che è speciale e anche Billie se ne accorge. Dal momento che ha bisogno del sano sangue di Wesker per rimanere in vita, prende Bea, che sarà meno di una manciata da affrontare rispetto a Jade (quindi perché dice a Jade che non ha più “bisogno” di lei).

Finale di Netflix Resident Evil: cosa succede ad Albert Wesker?

Albert Wesker è morto e anche il suo clone, Bert, è forse morto. Non è chiaro dal momento che Billie si riferisce alla “morte” del padre nel 2036, ma a quel punto Albert era già morto nel 2022 e loro erano con Bert per il resto del tempo. Sembra che le ragazze abbiano iniziato a riferirsi a Bert come “papà”. Nel 2022, Albert si sacrifica affinché Bert, Jade e Billie possano scappare.

Finale di Netflix Resident Evil: Arjun è vivo?

Il destino di Arjun è uno dei tanti personaggi il cui destino è rimasto ambiguo. Dopo che l’alligatore mutante capovolge la sua zattera e quella di Jade, Arjun viene gravemente ferito. Jade è costretta a lasciarlo sulla spiaggia in modo da poter inseguire Bea.

Finale di Netflix Resident Evil: Evelyn è ancora viva?

Alla fine della linea temporale del 2022, Evelyn spara in testa a suo figlio, Simon, e lo uccide all’istante dopo che Billie lo ha morso. Nel 2036, l’ultima volta che vediamo Evelyn è stata controllata dalla mente da Billie. Il suo destino è nell’aria, ma possiamo presumere che sopravviva.

Finale di Netflix Resident Evil: perché la relazione tra Billie e Jade è andata in pezzi?

Non sappiamo ancora esattamente cosa sia successo tra Billie e Jade per portare a una spaccatura così significativa tra loro o Billie che si è rivolta a Umbrella ed Evelyn. Quando li lasciamo per l’ultima volta nel 2022, vengono cacciati fuori città da Bert.

Jade ha l’indirizzo e il nome di Ada Wong ed è sconvolta dalla morte di Simon, in cui Billie ha contribuito, dopo averlo morso. Le cose hanno già iniziato ad andare storto per loro, soprattutto da quando l’adulta Billie dice a Jade che la notte in cui il doberman l’ha morsa è stata la “notte migliore della sua vita” poiché le ha lentamente strappato via tutto ciò che non le piaceva.

Finale di Netflix Resident Evil: qual è il mostro nel laboratorio di Evelyn?

Evelyn svela una creatura terrificante di qualche tipo contenuta in un carro armato verso la fine della stagione. Voleva che Bert lavorasse a questo suo “progetto”. Non è del tutto chiaro quale sia la creatura, poiché potrebbero esserci alcune cose Cattivo ospite tradizione.

All’inizio ho pensato che potesse essere Nemesis, ma penso che in realtà potrebbe essere un William Birkin mutato. Oppure potrebbe essere qualcosa di nuovo che trae ispirazione da alcuni di Cattivo ospitei mostri più famosi.

Resident Evil stagione 1 ha una scena post-crediti?

No, purtroppo non c’è una scena post-crediti alla fine della prima stagione, quindi non devi aspettarne una una volta terminato il finale.

A cosa hai pensato Cattivo ospite stagione 1? Cosa pensi accadrà nella seconda stagione se lo show verrà rinnovato?