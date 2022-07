Spiegazione del finale del minaccioso film Incantation su Netflix

Il filmato trovato è, per così dire, un gusto acquisito.

Alcuni appassionati di horror detestano assolutamente questo approccio, mentre ci sono ancora così tanti devoti del sottogenere divisivo.

Con sforzi iconici come The Blair Witch Project e Rec ancora incombenti su esempi più contemporanei, c’è probabilmente una pressione sui registi, più che mai, per offrire qualcosa di selvaggio e originale.

Con i fan ancora alla ricerca di titoli sovversivi di filmati trovati per spaventarsi senza senso, l’attenzione è recentemente caduta su Incantation, un film horror taiwanese diretto e co-scritto da Kevin Ko, con Chang Che-wei che funge da seconda metà del duo di sceneggiatori.

Da quando è uscito in streaming venerdì 8 luglio 2022, i fan sono diventati curiosi della conclusione del film. Quindi, non c’è momento migliore per spiegare il finale di Incantation su Netflix.

***ATTENZIONE: AVANTI SPOILER SULL’INCANTAZIONE PRINCIPALE***

ancora dal trailer ufficiale di Incantation, Netflix

Organizzare la scena…

Prima di spiegare il finale è importante dare alla conclusione di Incantation un contesto importante.

Ronan è il narratore del film e ci viene chiesto di ricordare un’insegna e cantare un incantesimo – “Hou-ho-xiu-yi, si-sei-wu-ma” – nel tentativo di liberare sua figlia Dodo da una maledizione. I promemoria vengono inseriti durante il runtime per assicurarci che non smettiamo di aiutarla nella sua ricerca contro il male.

Ripensando all’esperienza non lineare che il regista offre, apprendiamo che Ronan, il suo partner Dom e suo cugino Yuan hanno eseguito un rituale sei anni fa nel villaggio del clan Chen.

I parenti di Dom stavano pregando la Madre-Buddha, ma hanno permesso a Ronan di entrare e incoraggiare il suo ragazzo e suo cugino a presentare i loro nomi alla divinità. Si ritiene che anche Ronan debba farlo quando nasce sua figlia.

Le cose diventano più misteriose quando individuano una ragazza potenzialmente sacrificata in un tunnel proibito. Dom e Yuan entrano e, in avanti veloce, Yuan esce isterico. Dom, invece, muore. Anni dopo, Ronan affida Dodo in affido mentre cerca aiuto.

Questo ci porta ai giorni nostri e Ronan e Dodo vivono insieme, sebbene afflitti da strane attività nella loro casa. Dodo sviluppa una malattia e la salute mentale di Ronan ricomincia a peggiorare.

Gli assistenti sociali arrivano per portare via Dodo ma sua madre la porta via con il manager della struttura di affidamento, Ming. Rivolgendosi a misure disperate, chiedono a un prete di compiere un esorcismo sulla ragazza. Le regole vengono disobbedite e il prete e sua moglie vengono uccisi, costringendo Ronan a fuggire in ospedale con Dodo.

Incantesimo | Rimorchio ufficiale | Netflix BridTV 10375 Incantesimo | Rimorchio ufficiale | Netflix https://i.ytimg.com/vi/HnyNZdcL_GY/hqdefault.jpg 1028964 1028964 centro 13872

Spiegazione del finale dell’incantesimo

L’utile Ming si mette al lavoro nella ricerca delle credenze religiose del clan Chen e paga qualcuno per ripristinare il filmato che ha documentato gli eventi accaduti tutti quegli anni fa. Tuttavia, il suo destino è segnato quando si uccide; non prima di inviare a Ronan il filmato però.

Alla fine viene rivelato che Dom e Yuan sono arrivati ​​all’altare della Madre-Buddha. Tentando di rimuovere il velo che lo nascondeva, Dom divenne posseduto e morì esattamente nello stesso modo in cui fece Ming, picchiando ripetutamente la propria testa.

Ora, parla di narratori inaffidabili… Ronan rivela che ci ha ingannato per tutto il tempo. Un sacerdote ha detto a Ming coloro che sottopongono il loro nome alla Madre-Buddha e dicono che l’incantesimo accetta di adottare la maledizione. Ma l’incantesimo funziona effettivamente per sopprimere in qualche modo la maledizione.

Più le persone lo recitano, più la maledizione si indebolisce. Certo, ci sono più persone che subiscono i suoi effetti, ma più persone sono sotto la maledizione, meno gravi sono gli effetti. La fonte della complessa maledizione? Il volto della Buddha-Madre; ecco perché è nascosto dietro un velo.

Taglia a Ronan ricoperta di rune mentre torna all’altare nascosto nel tunnel. Ci chiede il nostro nome e il velo si solleva mentre ci viene mostrato il volto della Madre-Buddha.

Il possesso prende il sopravvento e, come le precedenti vittime, Ronan colpisce fatalmente la sua stessa testa finché non rimaniamo soli con la realtà inquietante della situazione.