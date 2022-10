Spiegazione del finale del “Lotto 36” della prima stagione di “Cabinet of Curiosities”

Per chiunque sia confuso sul finale del primo episodio di Il Gabinetto delle Curiosità di Guillermo Del Toro allora permettici di provare ad aiutarti! Copriremo anche i restanti episodi di Il Gabinetto delle Curiosità di Guillermo Del Toroma ecco il finale spiegato al lotto 36.

Il lotto 36 è il primo episodio di Il Gabinetto delle Curiosità di Guillermo Del Toroed è stato diretto da Guillermo Navarro, e scritto da Regina Corrado.

Per saldare il suo debito, Nick si assicura un magazzino pieno di oggetti misteriosi da vendere, ma presto si ritrova in una situazione mortale e disperata.

Cosa è successo nel lotto 36?

Dopo aver vinto l’asta per il lotto 36, Nick ha iniziato a passare attraverso l’unità alla ricerca di oggetti di valore. Dopo aver trovato i candelabri, le sedie e il tavolo delle sedute, Nick aveva un disperato bisogno di una valutazione per gli oggetti dopo che il suo camion è stato vandalizzato dal suo strozzino, Tommy, a cui doveva dodicimila dollari. Nick ha anche cercato di guadagnare velocemente mille dollari dopo che una donna di nome Amelia è arrivata al magazzino per pagare il conto scaduto, solo per scoprire che Nick aveva acquistato il suo lotto. Nonostante le sue disperate richieste di accesso al lotto, Nick era sprezzante e le avrebbe concesso l’accesso al lotto solo se gli avesse pagato mille dollari. Le diede beffardamente il lucchetto dell’unità, che in seguito sarebbe tornato a perseguitarlo.

Dopo aver portato gli oggetti ad Agatha, ha aperto uno scompartimento segreto nel tavolo delle sedute spiritiche che ha rivelato tre libri di discutibile origine. Sapendo esattamente chi chiamare, Agatha ha portato Roland, un esperto di libri, che ha rivelato l’origine dei libri, e la famiglia Wolmar che in precedenza li possedeva. Tuttavia, a Nick mancava il quarto e più prezioso libro della collezione, Liber Quartus Sacramentum. Il quarto libro aveva i mezzi per legare un’entità demoniaca, ma al completamento di una “transazione”, il libro si accendeva, autodistruggendosi. Tutto ciò che interessava a Nick erano i 300.000 dollari che gli erano stati promessi se fosse riuscito a trovare il quarto libro.

Durante il viaggio di ritorno al lotto, Roland rivelò che i precedenti proprietari del lotto 36, la famiglia Wolmar, erano originari dell’Austria e avevano fatto fortuna grazie all’acciaio e alla fabbricazione di carri armati per l’esercito tedesco durante la seconda guerra mondiale. Dopo la guerra, la famiglia emigrò dall’Austria e si stabilì negli Stati Uniti. Tuttavia, il signor Wolmar aveva scommesso la fortuna, disonorando la famiglia. Inoltre, aveva usato sua sorella per la possessione demoniaca, ma agli occhi del pubblico è misteriosamente scomparsa.

Una volta tornati al lotto, Nick e Roland scoprirono un ingresso segreto sul retro del lotto 36. Scendendo in un piccolo tunnel segreto, i due scoprirono l’ultimo libro e ciò che restava di Dottie Wolmar, il cui corpo era occupato da un’entità demoniaca ma era intrappolato all’interno di un cerchio di evocazione. Ignorando le suppliche di Roland di essere prudenti, i tentativi di Nick di ottenere il quarto libro hanno disturbato il circolo di convocazione, liberando l’entità demoniaca all’interno.

Quasi istantaneamente, Roland viene consumato dal mostro, che fa accendere il libro, a significare che la “transazione” era stata completata. Nick tenta di scappare dalla struttura ma viene inseguito dal mostro, finché non raggiunge l’uscita, tuttavia, non riesce ad aprire la porta. Con sorpresa di Nick, Amelia è dall’altra parte, e lui chiede disperatamente il suo aiuto, solo per lei per vendicarsi della sua precedente scortesia, e usare il lucchetto che ha restituito per rinchiuderlo dentro. Sentendo che il mostro è vicino, Nick tenta ancora una volta di scappare, ma viene catturato dal mostro e si presume che sia stato mangiato.

Alla fine, ciò che ha veramente ucciso Nick è stata la sua ignoranza, avidità e intolleranza. Se avesse aiutato Amelia all’inizio della storia, sarebbe scappato con la sua vita o se avesse ascoltato Roland e fatto come gli era stato ordinato, sarebbe potuto scappare con oltre $ 300.000 in tasca.

Roland conosceva Dottie?

Roland, il misterioso esperto dietro i libri dell’occulto, ha incontrato una fine raccapricciante nel lotto 36. La sua esperienza nell’occulto, il suo accento e la sua conoscenza della storia della famiglia Wolmar suggeriscono che potrebbe averli conosciuti personalmente.

È estremamente casuale che l’esperto di libri occulti in possesso del signor Wolmar vivesse nelle vicinanze, il che suggerisce fortemente che conoscesse la famiglia Wolmar da molto tempo e che li avesse tenuti d’occhio, ma si tenesse a distanza per paura di entrare contatto con qualcuno pericoloso come il signor Wolmar.

Roland sapeva quanto fosse diventato pericoloso il corpo posseduto di Dottie, ma non gli bastava per scappare dal pericolo. In effetti, il modo in cui pronuncia il suo nome con desiderio e tristezza suggerisce solo che conosceva Dottie da molto tempo.

Cosa Roland avesse intenzione di fare con i libri non era chiaro, ma potrebbe aver contrattato per il ritorno di Dottie e offerto un sacrificio inconsapevole come pagamento.

Amelia voleva uccidere Nick?

Amelia ha mostrato un comportamento sospetto al magazzino osservando Nick, ma nulla suggerisce che lo volesse morto. La sua decisione di rinchiuderlo all’interno del magazzino con lo stesso lucchetto che le ha restituito è stata un momento di crudele ironia, tuttavia, potrebbe essere stata solo la sua intenzione di pasticciare con lui e rinchiuderlo per la notte.

Se avesse saputo del mostro e avesse voluto che Nick fosse morto, sarebbe stata una reazione estrema a ciò che Nick ha fatto con le sue cose nel lotto.

Dov’era Eddie?

Vista l’ora della serata, Eddie sarebbe tornato a casa. Tuttavia, c’è una brutta sorpresa sotto forma di Dottie Wolmar posseduta dal demonio che lo aspetta al mattino.

A cosa hai pensato del finale Lotto 36? Fateci sapere nei commenti qui sotto!