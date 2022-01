Spiegazione del cast e dei personaggi della stagione 3 di YOU

You, stagione 3 di Netflix, è in streaming su Netflix da ottobre 2021. Ha aperto nuovi capitoli della vita di Joe e con un nuovo cast e personaggi che lo rendono uno degli spettacoli più intensi su Netflix. Ispirata all’omonimo libro di Caroline Kepnes, You è una serie televisiva thriller psicologica creata da Greg Berlanti e Sera Gamble. La trama si sviluppa attorno a un giovane di nome Joe Goldberg, che si innamora ossessivamente e può uccidere e ferire chiunque si metta sulla sua strada.

Nella terza stagione, Joe e Love si sono trasferiti nel sobborgo californiano di Madre Linda con il loro figlio appena nato Henry. Joe e Love cercano di mantenere il loro rapporto familiare. Ma, con il loro amore ossessionato e la loro natura assassina, uccidono le persone. L’amore trasformerà la sceneggiatura con la sua natura impulsiva e prenderà la posizione di Joe, che può uccidere chiunque per ‘avere una famiglia perfetta.’

Quindi, eccoci qui con il cast e i personaggi della terza stagione di You di Netflix.

Penn Badgley nel ruolo di Joe Goldberg

Penn Badgley è la protagonista di You, per tre stagioni. Uno stalker intelligente, esperto di tecnologia e affascinante, con una natura omicida e il suo amore ossessionato. Si è trasferito a Madre Linda con sua moglie, Love, e suo figlio, Henry, per trovare una famiglia perfetta. Due persone tossiche cercano di risolverlo.

La star di “You” Penn Badgley spiega come la paternità abbia reso difficile girare la serie https://t.co/hq7syShPQO pic.twitter.com/XD8IBHPhm6 — Cosa c’è in TV (@whatsontvuk) 15 ottobre 2021

Penn Badgley è noto per i suoi ruoli in Gossip Girl, John Tucker Must Die e Il patrigno.

Victoria Pedrotti nel ruolo di Love Quinn

Love Quinn, uno chef con sede a Los Angeles, è la figlia dell’impero Quinn. L’amore è la terza ossessione di Joe secondo la serie You. Sfortunatamente per lui, Love è ossessionato come Joe. Può uccidere chiunque per Joe e chi si metterà sulla loro strada o distruggerà la loro famiglia perfetta. L’attore è noto per i suoi ruoli in Haunting of Hill House e The Haunting of Bly Manor.

victoria pedretti modifica fancam you netflix amore quinn fancam freak doja cat joe goldberg penn badgley attore attrice pic.twitter.com/MJUKyTAR2y — mcltons cestino (@renauxism) 16 ottobre 2021

Pedrotti ha detto a Glamour, “Non credo che uccidere persone in nessun contesto sia giustificato. Credo nella conservazione della vita al di là di ogni altra cosa. Sono io, ma non è lei. Penso che lo veda come un’azione necessaria per proteggere il suo uomo e suo figlio. Quando sei una madre, fai tutto il necessario per i tuoi figli. Suo figlio potrebbe presumibilmente avere una bella vita senza il padre psicopatico. [But] era motivata dall’amore e da queste aspettative che ha per la famiglia che desidera”.

Saffron Burrows come Dottie Quinn

Dopo aver perso il suo unico figlio, Forty, la madre di Love è completamente concentrata su Joe e sul figlio di Love, Henry. Pensa a Henry come a una specie di reincarnazione. Burrows viene introdotto nella seconda stagione di You. Burrows è noto per i ruoli in Agenti di SHIELD, Legal, Law e Order: Criminal Intent, Reign Over Me e Troy.

Michaela McManus nei panni di Natalie Engler e Scott Speedman nei panni di Matthew Engler

Michaela McManus ha interpretato il ruolo di Natalie, la recente ossessione di Joe. Scott Speedman ha interpretato il ruolo di Matthew, che è il marito di Natalie, un ricco uomo d’affari e un padre.

Scott Speedman si è unito al cast di YOU Stagione 3! Interpreterà Matthew, un amministratore delegato di successo, marito e padre poco comunicativo. È riservato, misterioso e ha la tendenza a essere chiuso… tutto ciò maschera un profondo pozzo di emozioni sotto pic.twitter.com/EYp7Xfg65u — Coda (@netflixqueue) 21 ottobre 2020

Dylan Arnold nel ruolo di Theo Engler

Dylan ha interpretato il ruolo di Theo, uno studente universitario con una relazione difettosa con il suo patrigno e una relazione con Love.

Tati Gabrielle nel ruolo di Marienne

Una bibliotecaria locale, che sta affrontando i suoi problemi, per essere una mamma meravigliosa. È molto attenta ed esperta. Nella serie, Joe si innamora di lei e cerca di costruire una relazione con lei. Le cose vanno male quando Love lo scopre.

Shalita Grant nei panni di Sherry Conrad e Travis Van Winkle nei panni di Cary Conrad

Sherry e Cary sono una coppia sposata, che vive nel quartiere di Joe e Love. Sherry è una mamma influencer molto ammirata ‘Ape Regina’ e suo marito è un guru del fitness che possiede un’azienda di integratori. Per prima cosa invita Joe nella loro cerchia ristretta.

#YouNetflix: Shalita Grant, Travis Van Winkle su Sherry e Cary’s Swinging Fail e Liberating Win@YouNetflix https://t.co/iCiEAE1cEt — TheWrap (@TheWrap) 18 ottobre 2021

