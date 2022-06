Spiegazione del cast coreano su Instagram

Dove puoi trovare il cast di Money Heist: Korea di Netflix su Instagram e per quali ruoli precedenti sono più conosciuti?

Oggi, 24 giugno, Netflix ha lanciato ufficialmente la sua ultima rivisitazione dell’iconica serie Money Heist, Korea – Joint Economic Area.

Il remake in sei episodi ha debuttato con un’accoglienza fantastica e, come con la serie spagnola originale, il fantastico cast è al centro della scena.

Ora, i fan di tutto il mondo sono curiosi di sapere quali sono stati i ruoli più importanti del cast prima di Monkey Heist: Korea e dove possono seguire il team della Joint Economic Area su Instagram?

Yoo Ji-tae come Professore

Yoo Ji-Tae è un attore, modello, regista e sceneggiatore sudcoreano di 46 anni, noto soprattutto per le sue interpretazioni in Ditto (2000), Oldboy (2003), Mai Ratima (2012) e Lady Vengeance (2005).

Yoo Ji-Tae può essere trovato su Instagram @jt_db.

Foto di Han Myung-Gu/WireImage

Jeon Jong-seo nel ruolo di Tokyo

Jeon Jong-seo è un’attrice di 27 anni di Seoul, nota per i suoi ruoli in Burning (2018) come Shin Hae-mi, The Call (2020) come Young-sook e Nothing Serious (2021) come Ja- giovane.

Puoi seguire Jeon Jon-seo su Instagram @wjswhdtj94.

Foto di The Chosunilbo JNS/Imazins tramite Getty Images

Park Hae-soo come Berlino

Park Hae-soo è un attore quarantenne di Suwon, Corea del Sud, che i fan potrebbero riconoscere da Prison Playbook (2017-18), By Quantum Physics: A Nightlife Venture (2019), Time To Hunt (2020) e Squid Game (2021).

Park Hae-soo può essere seguito su Instagram @haesoopark_official.

Foto di Kevin Winter/Getty Images per Deadline Hollywood

Lee Won-jong come Mosca

Lee Won-jong è un attore di 56 anni della contea di Buyeo, Chungcheong, i cui film più famosi sono stati in Guseju (2006), Frivolous Wife (2008), Marine Boy (2009) e Warrior Baek Dong Soo (2011).

Purtroppo, non sembra che Lee Won-jong sia attivo su Instagram.

Foto di Han Myung-Gu/WireImage

Kim Ji-hoon nel ruolo di Denver

Kim Ji-hoon è un attore di 41 anni di Seoul, noto soprattutto per i suoi ruoli in Jang Bo Ri Is Here (2014), Goddess of Marriage (2013), Bad Thief Good Thief (2017) e The Flower of Evil (2020).

Puoi seguire Kim Ji-hoon su Instagram @jiraishin99.

Jang Yoon-ju nel ruolo di Nairobi

Jang Yoon-ju è un’attrice, modella, cantante e personaggio televisivo di 41 anni di Seoul che i fan potrebbero riconoscere come Miss Bong di Veteran (2015), Miok Jeon di Three Sisters (2020) e Sook-Ja di Citizen Deok- ciao (2021).

Jang Yoon-ju può essere trovato su Instagram @yoonjujang.

Foto di Han Myung-Gu/WireImage

Lee Hyun-woo nel ruolo di Rio

Lee Hyun-woo è un attore e cantante di 29 anni di Seoul, noto soprattutto per i suoi ruoli in To The Beautiful You (2012), Secretly Greatly (2013), The Con Artists (2014) e Northern Limit Line (2015). ).

Puoi seguire Lee Hyun-woo su Instagram @hihyunwoo.