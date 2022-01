Spiegazione del cameo di Glenn Close (spoiler)

La donna in casa è stato rilasciato il 28 gennaio e la gente non può smettere di parlare del cameo a sorpresa di un’attrice pluripremiata nella serie!

L’attrice protagonista, Kristen Bell, ha anticipato in un comunicato stampa di Netflix che ci sarebbe stato un “grande cameo succoso proprio alla fine” dello spettacolo, e la gente non vedeva l’ora di vedere chi fosse. Ora che la maggior parte di noi ha visto la serie originale di Netflix, siamo rimasti piacevolmente sorpresi da chi ha fatto una breve apparizione nell’episodio finale. Sappi solo che questa persona è un’icona!

Se desideri rimanere senza spoiler, ti suggeriamo di fare clic su questo articolo perché stiamo per rivelare l’identità del succoso cameo di seguito.

La donna in casa spoiler avanti!

Chi fa un cameo in The Woman in the House?

Rullo di tamburi prego! L’attrice di serie A che fa la sua apparizione nella serie drammatica poliziesca è… Glenn Close! Sì, stiamo parlando dell’incredibile attrice che ha dato vita al famigerato cattivo Crudelia de Vil101 dalmati e 102 dalmati. Chi avrebbe mai pensato che questo talento fenomenale sarebbe stato parte di questo spettacolo? Non noi di Netflix Life!

Chi interpreta Glenn Close in The Woman in the House?

Negli ultimi momenti dell’episodio finale, Anna è sull’aereo per New York City per visitare la sua amica Sloane per un weekend tra ragazze, quando una donna misteriosa le si avvicina e la accusa di essere seduta al suo posto. Dalla sola voce della persona misteriosa, potevo dire che era Glenn Close. E quando la telecamera ha mostrato la persona, la mia ipotesi era corretta.

Anna si scusa e si sposta su un sedile. Per rendere la situazione meno imbarazzante, Anna inizia a parlare e dice alla donna misteriosa che è una volante nervosa e sta andando a New York per visitare un’amica. Mentre Anna parla, la donna tira fuori uno specchio compatto e si guarda allo specchio. Anna guarda la donna e le chiede perché sta andando a New York. La donna interrompe immediatamente quello che sta facendo, lancia uno sguardo intenso ad Anna e risponde: “Affari”. Dopo aver visto lo sguardo sul volto della donna misteriosa, ho capito che sarebbe successo qualcosa di brutto.

Poi, tagliamo su Anna che si sveglia da un pisolino per andare in bagno. Una volta aperta la porta del bagno, trova la misteriosa donna uccisa. È accasciata sul pavimento con il sangue che le usciva dall’orecchio. Anna va fuori di testa e prende l’assistente di volo, ma quando gli mostra cosa ha trovato, la donna non c’è.

L’assistente di volo accompagna Anna al suo posto mentre Anna cerca di spiegargli cosa ha visto. Spiega che la donna seduta accanto a lei nel posto 2A era morta in bagno. L’assistente di volo le dice che nessuno era in 2A. Anna si siede al suo posto e sta andando fuori di testa. Sa che non sta vedendo le cose, ma ha bisogno di prove. Anna guarda in basso al posto 2A e nota lo stesso specchio compatto che aveva la donna misteriosa. Lo prende per osservarlo e si rende conto che è lo stesso specchio. Lei sorride e dice: “Bingo”.

Basandoci sul sorriso compiaciuto che Anna fa alla fine dell’episodio, potremmo vederla andare in una nuova missione per scoprire chi ha ucciso la donna misteriosa in un potenziale La donna in casa stagione 2. Questo potrebbe anche significare che vedremo di più su Glenn Close. Dal momento che il suo personaggio è morto, probabilmente la vedremo principalmente nei flashback. Ma chi lo sa? Potrebbe non essere morta… Non lo sapremo fino a quando La donna in casa esce la stagione 2 Si spera di vedere una seconda puntata della serie drammatica poliziesca perché c’è sicuramente più storia da raccontare.

Tutti gli otto episodi di La donna in casa sono ora in streaming su Netflix.