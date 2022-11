Spiegazione dei riferimenti a Trout Royale in Blockbuster su Netflix

È un venerdì sera piovoso e tu non hai niente da fare. C’è solo un rimedio. Sali in macchina e vai al negozio di video, percorri i corridoi e scegli snack e film. Chissà cosa finirai per guardare? Potrebbe essere qualcosa di popolare o oscuro, nuovo o vecchio. Ad ogni modo, l’esperienza di scegliere video o DVD è eccitante. Ah, l’esperienza Blockbuster.

Molti spettatori si ritroveranno spesso a visitare con nostalgia la loro filiale locale nella loro immaginazione ogni volta che viene menzionato il rivenditore.

Quando guardi la commedia sul posto di lavoro di Vanessa Ramos Blockbuster su Netflix, molti ricordi torneranno sicuramente alla ribalta.

La serie di dieci episodi è stata presentata in anteprima sulla piattaforma nel novembre 2022 e vanta un sacco di riferimenti a film e TV. Uno di loro, d’altra parte, potrebbe farti grattarti la testa.

Quindi, cos’è esattamente Trout Royale in Blockbuster?

Spiegazione di Trout Royale in Blockbuster su Netflix

L’episodio 6 – intitolato Parental Control – vede la banda di Blockbuster incaricata di rimanere in turno fino a tardi per completare un imperativo controllo dell’inventario, poiché lo staff sta lottando per trovare le cose e i DVD sono nelle scatole sbagliate.

Questo si rivela un incubo per Eliza (interpretata da Melissa Fumero) perché quella sera il suo partner è fuori con i suoi amici, quindi aveva programmato di passare una serata rilassante guardando una serie drammatica coreana chiamata Trout Royale.

Ha evitato gli spoiler e gli altri membri dello staff continuano a dirle quanto sia brillante. Sfortunatamente, l’inventario sventa i suoi piani.

Per chi se lo stesse chiedendo, Trout Royale non è una vera serie TV, a differenza di alcuni degli altri titoli citati durante lo spettacolo.

È essenzialmente un’allusione ironica alla serie di successo di Netflix Squid Game, un dramma coreano che ha infranto i record di streaming nel 2021. Il titolo sostituisce Squid con Trout e Game con Royale, che è un riferimento all’iconico film Battle Royale, un overt influenza su Squid Game.

Con questo in mente, coloro che cercano episodi di Trout Royale si ritroveranno delusi.

‘Rimango fiducioso’

Il creatore della serie ha recentemente parlato con ScreenRant e ha valutato il potenziale per una seconda stagione.

“Rimango fiducioso, un po’ come con il pilot, perché tutti mi hanno detto: ‘Oh, non andrà [forward],’ Non mi sono lasciato sognare oltre quello che c’era. Mi sto solo concentrando su [the present]sono felice di come è uscita la stagione 1 e spero che piaccia alla gente.

Ha aggiunto: “… spero vivamente di continuare a fare di più, ma sì, ancora niente”.

Dal momento che l’intervista è stata condotta, Netflix deve ancora annunciare il rinnovo della stagione 2 di Blockbuster.

Altri programmi come Blockbuster

Per coloro che l’hanno attraversato, non preoccuparti. Netflix offre i seguenti consigli nella sua categoria Altro come questo.

La teoria del Big Bang

Brooklyn nove-nove

Comunità

Il buon posto

La convenienza di Kim

L’ufficio

Supermercato

Il giovane Sheldon

Blockbuster è ora in streaming esclusivamente su Netflix.

