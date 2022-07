Spiegazione dei rapporti di Breaking Bad che lascia Netflix

Qual è il più grande spettacolo di tutti i tempi? Da quando si è concluso nel 2013, Breaking Bad ha regalato artisti del calibro di I Soprano e Il cavo una corsa seria per i loro soldi.

Creato da Vince Gilligan, il dramma poliziesco neo-occidentale è iniziato in anteprima su AMC nel 2008 e probabilmente è iniziato come una commedia oscura, trasformandosi gradualmente in qualcosa di molto più sostanziale e profondo.

Bryan Cranston era meglio conosciuto per aver interpretato lo stupido papà Hal nella sitcom Malcom in mezzo, quindi dire che il pubblico è rimasto sorpreso dalla sua performance trasformativa sarebbe un eufemismo. Guardare Walter White scomparire nel potente Heisenberg è troppo avvincente per farlo solo una volta.

È uno spettacolo altamente riguardabile e, fortunatamente, Netflix ha invitato i fan a sbizzarrirsi ormai da anni. Tuttavia, si parla che questo non sia più il caso su tutta la linea.

Quindi, Breaking Bad sta lasciando Netflix?

Meglio chiamare Saul © Greg Lewis | AMC | Sony Pictures Television

Breaking Bad sta lasciando Netflix?

A partire da ora, Breaking Bad dovrebbe lasciare Netflix nel febbraio 2025 perché la licenza della piattaforma con Sony Television per il titolo AMC scade quel mese secondo il rapporto TheWrap, supportato anche da Unilad.

È senza dubbio una notizia sconfortante. Tuttavia, vale la pena riconoscere che ciò significa che lo spettacolo sarà ancora disponibile per gli abbonati Netflix per alcuni anni. Non solo, c’è sempre l’opportunità per Netflix e Sony Television di raggiungere un accordo e concordare un’estensione.

In questo caso, potremmo vedere Breaking Bad rimanere a casa sul servizio di streaming oltre la scadenza di febbraio 2025. Quindi, niente panico. Non farai clic su Netflix per trovare presto la serie assente. Continua le tue maratone e abbuffate a piacimento, indipendentemente dal fatto che sia la tua prima, seconda o anche quinta visione.

I fan hanno alcuni pensieri

Ci sono state alcune risposte emotive e persino divertenti alla notizia che Breaking Bad potrebbe lasciare Netflix nel 2025 se la licenza non viene estesa.

Dai un’occhiata a una selezione di tweet:

Breaking bad avrebbe lasciato Netflix nel 2025. Iniziando il viaggio per farlo guardare a tutti i miei amici prima che sia troppo tardi — josho (@That_Josho) 25 luglio 2022

se netflix perde Breaking Bad. anch'io me ne andrò. — w$k! (@wsKHARRI) 25 aprile 2022

Breaking Bad lascia Netflix o il crollo totale della società umana, cosa succede prima? Accettare scommesse https://t.co/OK8EcPTwYr — Joe Filsinger (@JoeFilz) 25 luglio 2022

“Ha solo spalancato le porte a calci”

Parlando con Entertainment Weekly nel 2018, ad Aaron Paul è stato chiesto come si è sentito quando lo spettacolo è diventato una sensazione degna di una abbuffata grazie a Netflix verso la fine della sua corsa:

“Sembrava estremamente eccitante per non dire altro. Ma la verità è che sapevamo che stavamo facendo qualcosa di speciale… ma il nostro pubblico era ancora molto piccolo. Ma erano così rumorosi e così appassionati. Le persone vogliono consumare grandi quantità di televisione e questo è stato dimostrato quando Breaking Bad è arrivato su Netflix”.

Ha aggiunto: “Ha semplicemente spalancato le porte e consentito alle persone un accesso più facile a questo spettacolo per immergersi in un modo più ampio. Ma quel tornado è stato sicuramente una corsa pazzesca per tutti noi. È successo se qualcuno mi ha tolto la maschera in un certo senso.

Breaking Bad e Better Call Saul sono ora in streaming su Netflix.

