Spiegazione dei poteri di Vecna, la terrificante creatura sottosopra di Stranger Things

Una nuova stagione di Cose più strane significa solo una cosa, una nuova, più terrificante creatura a testa in giù e questa volta è Vecna.

La banda ha affrontato molti mostri da Demogorgon e Demodogs, al Mind Flayer, ma questo nuovo ragazzo, Vecna, fa sembrare quelle creature dei cuccioli.

ATTENZIONE – SPOILER AVANTI

Le origini di D&D di Vecna

Tutte le creature con cui la banda si scontra Cose più strane prendono il nome dai mostri di Dungeon & Dragons che hanno affrontato nelle loro varie campagne di D&D. E Vecna ​​non fa eccezione.

In D&D Vecna ​​è un mago che è diventato un lich. Oltre a lanciare incantesimi, Vecna ​​è in grado di paralizzare gli altri con il tatto, alterare la realtà e creare visioni.

COSE STRANE. Vecna ​​in COSE STRANE. Cr. Per gentile concessione di Netflix © 2022

Vecna ​​è anche in grado di percepire ogni volta che qualcuno che si trova nelle vicinanze ha un segreto. Nel gioco, gli mancano la mano sinistra e l’occhio sinistro, ma nello show la sua mano sinistra è sostituita da un artiglio simile a Freddy Krueger e ha due occhi molto umani.

Vecna ​​in Stranger Things

Gli spettatori si imbattono per la prima volta in Vecna ​​proprio all’inizio della stagione 4 nell’episodio 1, quando appare nell’ultima campagna di D&D di Eddie Munson, “Il culto di Vecna”. Viene anche citato nel titolo dell’episodio 2, anche “La maledizione di Vecna”.

La prima sbirciatina delle abilità di Vecna ​​viene rivelata anche nel primo episodio quando uccide la visibilità disturbata da Chrissy. La uccide mettendola in trance. All’esterno, Chrissy sembra appena sorvolata, ma nella sua mente, Vecna ​​è di fronte a lei e quando lui le afferra la testa, lei inizia a fluttuare all’esterno.

COSE STRANE. Vecna ​​in COSE STRANE. Cr. Per gentile concessione di Netflix © 2022

La persona viene sollevata da terra, i suoi arti si rompono, mutilandoli e il loro cranio è schiacciato: è piuttosto cruento.

Prima che Vecna ​​uccida, come un serial killer, insegue la sua preda. Fa sì che la persona abbia allucinazioni in cui vede un orologio a pendolo e la sua peggiore paura o un parente morto.

Freddy Krueger incontra Pennywise

I Dugger Brothers sembrano aver tratto ispirazione per il cattivo da due dei più grandi cattivi dei film horror, Incubo su Elm Street Freddy Krueger e È Pennywise.

Krueger uccide le persone nel sonno e Pennywise prende di mira i bambini. Vecna ​​sembra prendere di mira i giovani di Hawkins negli anni ’80 ed è stato rivelato che ha preso di mira i bambini e i genitori di Creel negli anni ’50. Victor Creel è l’unico sopravvissuto di Vecna ​​e sebbene sia interpretato dall’attore di Freddy Krueger Robert Englund è chiaro che non è Vecna ​​poiché è stato rinchiuso dopo l’omicidio della sua famiglia.

Robert Englund nei panni di Victor Creel – ancora dal trailer di Stranger Things 4, Netflix

Sebbene i Duffer Brothers si siano ispirati agli iconici cattivi dell’orrore, la vera identità di Vecna ​​è molto più devastante. Viene rivelato nell’episodio 7 – l’ultimo prima dell’uscita della parte finale della stagione 4 a luglio – sembra più umano delle altre creature sottosopra perché lo è.

Vecna ​​ha iniziato la sua vita come il figlio di Creel che si pensava fosse perso negli omicidi, si scopre che in realtà era lui la causa di loro. Victor ha spiegato che suo figlio Henry non è stato ucciso allo stesso modo di sua moglie e sua figlia e che in realtà è scivolato in coma ed è morto dopo la loro morte.

Si scopre che non è mai morto ma è stato rapito dalla dottoressa Brenna – l’uomo dietro la prigionia di Undici – ed è il soggetto numero uno e il custode che parla con Undici nelle sue visioni.

