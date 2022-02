Spiegata l’identità dell’inafferrabile killer di The Woman in the House

Chi non ama un buon whodunnit?

Bene, La donna nella casa dall’altra parte della strada dalla ragazza alla finestra è uno con un po’ di una svolta, per non dire altro.

Creato da Rachel Ramras, Hugh Davidson e Larry Dorf, è un thriller cupo e comico che si presenta come una sorta di parodia satirica. Infilzare il genere “The Woman” – La donna alla finestra, La ragazza del treno essendo esempi: la miniserie prende giocosamente in giro i tropi con cui abbiamo acquisito familiarità.

Tuttavia, lo spettacolo funge anche da ottimo esempio del genere, e spesso al centro c’è un omicidio.

Con questo in mente, il pubblico si è trovato desideroso di risposte. Quindi, consideriamo chi ha ucciso Lisa La donna in casa…

ATTENZIONE: PRINCIPALI SPOILER PER LA DONNA IN CASA

ancora da The Woman in the House… Netflix

L’assassino della Donna in casa ha rivelato

Nel finale di stagione, alla fine viene rivelato che Emma era responsabile dell’omicidio di Lisa.

Anna assiste al crimine verso l’inizio della stagione, con Lisa che cade preda della violenza nella casa di Neil.

La nostra protagonista si precipita ad aiutare ma sviene per strada a causa della paura della pioggia. Al risveglio, le viene detto che nessun omicidio è avvenuto da parte delle autorità.

Avanti veloce all’episodio 8 e seguiamo Anna che insegue Buell – armata di martello – mentre si dirige verso la casa di Neil. Sviene di nuovo sotto la pioggia, ma questa volta vede Emma in una stanza accanto a Massacre Mike, l’uomo che ha ucciso sua figlia.

Ne esce di scatto e si dirige verso Buell con la gola tagliata e diventa fermamente convinta che Neil sia l’assassino. Tuttavia, questo cambia quando lo trova anche con la gola tagliata.

Questo è quando Emma viene rivelata con in mano un coltello insanguinato e inizia il suo discorso contorto e confessionale.

Perché Emma ha ucciso Lisa?

Emma sostiene che “le persone sottovalutano sempre i bambini… sottovalutano ciò di cui sono capaci”.

Ha ucciso Lisa perché si era rifiutata di comprare le barrette di cioccolato della sua ragazza scout. Il suo piano per farla franca era incastrare Anna per il crimine rubando uno dei suoi coltelli. Ma non è tutto!

Confessa anche di aver ucciso sua madre, dopo averla spinta in acqua dopo aver scoperto che voleva avere un altro figlio.

Con Anna consapevole del suo segreto, Emma fa un attentato alla sua vita e le autorità arrivano sulla scena, con Emma che tenta di convincere i funzionari che in realtà è Anna che sta cercando di ucciderla.

Anna ha appena assistito a un omicidio, o no? Voglio dire, sì, probabilmente l’ha fatto. Anche se beve molto… Sai cosa, scelgo di crederle. Kristen Bell è La donna nella casa dall’altra parte della strada dalla ragazza alla finestra. 28 gennaio pic.twitter.com/TW8Wl1GlUd — Netflix (@netflix) 4 gennaio 2022

“Non abbiamo potuto resistere”

Newsweek ha recentemente incontrato i creatori e ha chiesto loro se il finale della serie fosse usato per creare una seconda stagione.

“Volevamo… che questa fosse una serie limitata. E si spera che la storia che abbiamo raccontato abbia un finale piacevole e soddisfacente”, ha spiegato Rachel Ramras.

“Non abbiamo potuto resistere all’idea di avere questo piccolo e divertente cliffhanger alla fine, soprattutto, come ha sottolineato Hugh, alcuni di questi libri conterranno un estratto dal prossimo libro di quell’autore. E quindi anche quello era un cenno a questi libri”.

Quando gli è stato chiesto se Netflix avesse richiesto loro di fare un’altra stagione, Hugh Davidson ha aggiunto: “Abbiamo alcune pagine scritte dove va quella storia. Chissà se qualcuno potrebbe mai desiderare di ascoltarli o vederli.

The Woman in the House è ora in streaming su Netflix.

