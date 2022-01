Spiegata la misteriosa morte di Elizabeth in The Woman in the House

La donna nella casa dall’altra parte della strada dalla ragazza alla finestra. Questo è un titolo.

Originariamente intitolato The Woman in the House, questo thriller cupo e comico è stato creato da Rachel Ramras, Hugh Davidson e Larry Dorf, con otto episodi aggiunti a Netflix venerdì 28 gennaio 2022.

Punta l’obiettivo su Anna (interpretata da Kristen Bell), una donna solitaria che si sta riprendendo da una terribile perdita. Le cose si complicano ancora di più quando è alle prese con la possibilità di aver assistito a un omicidio.

Parlando di omicidio, il pubblico non può fare a meno di mettere in discussione i dettagli della morte di Elizabeth in The Woman in the House, quindi cerchiamo di esplorarlo.

La morte della donna nella casa di Elizabeth ha spiegato

Quando iniziano gli eventi di The Woman in the House, Elizabeth è già morta.

Il pubblico viene preso in giro, presentato ad Anna come una donna che ha dimenticato di portare la figlia Elizabeth a scuola in orario.

Si precipita a lasciarla, ma viene presto rivelato che Elizabeth è effettivamente morta qualche tempo fa, lasciando Anna traumatizzata, fluttuando tra il ricordare la morte di sua figlia e l’oblio completamente.

Passando a meccanismi di reazione malsani, Anna ha iniziato a bere pesantemente sulla scia della sua perdita, con flashback che hanno illuminato il pubblico sulle circostanze che circondano la morte di Elizabeth.

Douglas, il padre di Elizabeth, l’ha portata a lavorare per una “festa tra papà e figlia”, ma c’è un grosso problema in questo… è uno psichiatra forense per l’FBI.

Il suo lavoro prevede incontri con serial killer e la natura di sua figlia che viene introdotta in questo mondo mortale è interpretata come la battuta finale. È in questo giorno che purtroppo viene lasciata sola in compagnia di Massacre Mike, un feroce serial killer.

Elizabeth è intrappolata in una stanza con lui e lui procede a dimostrare perché è diventato famoso; è noto per aver massacrato e divorato decine di vittime.

L’orrore di Anna influenza in modo significativo la forma della narrazione, dandole una paura della pioggia che deriva dal suo ultimo ricordo di aver trascorso del tempo con Elizabeth in un giorno segnato da un cupo acquazzone.

Chi interpreta Elisabetta?

Il giovane personaggio è interpretato da Appy Pratt in tutta la serie.

Guardando alla sua carriera finora, l’attrice di nove anni è apparsa per la prima volta sugli schermi in un episodio del 2018 di Giovanna la Vergine (interpretava Young Xo).

Successivamente, ha recitato nel film del 2019 Serpente a sonagli (Clara Ridgeway) con Carmen Ejogo e poi lei Jimmy Kimmel dal vivo (Bambino- Lezioni del Presidente).

Questo ci porta a The Woman in the House, che rappresenta il suo ruolo più importante.

La donna nell'(altra) casa?

Sebbene molti spettatori si stiano godendo la serie, non c’è motivo di aspettarsi un rinnovo.

Il progetto è classificato come una miniserie TV, con gli sceneggiatori in grado di raccontare una storia completa attraverso le otto puntate.

Mentre alcune miniserie sono state resuscitate sulla scia della popolarità – Piccole grandi bugie è un esempio: è improbabile che sia il caso di The Woman in the House, con la serie che conclude con successo il mistero centrale al suo interno entro la fine.

The Woman in the House è ora in streaming su Netflix.

