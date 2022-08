Spiega come i partecipanti al festival hanno avuto la bocca in trincea a Woodstock 99

Abbiamo tutti le nostre storie dell’orrore del festival. Una tenda allagata? Il telefono è morto il primo giorno molto prima dei giorni della ricarica portatile accessibile? Le scottature per porre fine a tutte le scottature?

Molte cose possono andare storte e rovinare il divertimento di un festival. Tuttavia, guardando Trainwreck: Woodstock 99, quelle storie “horror” potrebbero non sembrare così orribili ora.

La serie limitata in tre parti è stata presentata in anteprima su Netflix mercoledì 3 agosto 2022 e ripercorre l’evento musicale titolare con tutt’altro che una nostalgia a forma di cuore. Mescolando le recenti interviste di coloro che sono dietro le quinte e i presenti con filmati d’archivio, il documentario mira a dipingere un quadro del motivo per cui il festival è stato considerato da alcuni un po’ un disastro.

Molte cose hanno afflitto quel fine settimana di luglio 1999, comprese le cattive condizioni ambientali, la violenza, le aggressioni sessuali, il vandalismo e gli incendi. Tuttavia, un focolaio di trincea a Woodstock 99 è un dettaglio curioso su cui soffermarsi…

Cos’è la bocca di trincea?

Healthline riferisce che la bocca di trincea è una grave infezione gengivale causata da un accumulo di batteri nella bocca.

È caratterizzato da sintomi di gengive dolorose e sanguinanti e ulcere alle gengive. Per quanto riguarda ciò che può causarlo, una scarsa igiene dentale può causare la crescita di batteri nocivi e questo può portare a gengive sensibili e sanguinanti. Questi sono sintomi di gengivite e la bocca di trincea è una forma particolarmente rapida di questa condizione.

Il termine stesso risale alla prima guerra mondiale quando i soldati in trincea non avevano accesso alle cure dentistiche, che avrebbero influito sulla salute delle loro gengive.

In che modo le persone hanno contratto la bocca di trincea a Woodstock 99?

I casi di foce di trincea si trovano più comunemente nelle nazioni sottosviluppate e nelle aree con cattiva alimentazione e condizioni di vita, riferisce Healthline.

Pertanto, potresti chiederti come i partecipanti al festival siano riusciti a contrarre l’infezione così rapidamente solo partecipando a Woodstock 99.

Bene, Esquire riferisce che il festival ha sofferto di problemi relativi all’accesso all’acqua. Un’ondata di caldo ha portato i clienti a cercare disperatamente l’idratazione e le code per le fontane d’acqua a volte significavano un’attesa di 25 minuti solo per un drink veloce.

Ecco il kicker, però. C’era un problema igienico-sanitario che avrebbe portato le feci umane a fuoriuscire nell’acqua potabile e nella doccia. Esquire ha riferito che le persone stavano essenzialmente entrando in contatto e persino consumando liquami grezzi. Inutile dire che questo non ha fatto miracoli per l’igiene dentale di alcuni che hanno bevuto acqua contaminata.

“Penso che fosse troppo spigoloso”

L’organizzatore di Woodstock 99 Michael Lang è stato intervistato da Billboard nel 2009 e gli è stato chiesto di riflettere su Woodstock 99:

“Ero convinto che fosse giunto il momento di entrare nel nuovo millennio, a livello di band. Pensavo che avrebbe avuto più un’atmosfera da jam-band, ma era un periodo in cui (la musica) era molto nervosa. C’era molta rabbia e penso che si sia imbattuto”.

Ha aggiunto: “Era una formazione straordinaria. Penso che avessimo un totale di 300 band quel fine settimana, ma penso che fosse troppo spigoloso. È diventato più un evento di MTV che un evento di Woodstock”.

Trainwreck: Woodstock 99 è in streaming esclusivamente su Netflix.

