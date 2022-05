Spiega come Henry Creel è diventato Vecna ​​in Stranger Things

*ATTENZIONE: spoiler in arrivo per la stagione 4 di Stranger Things*

Dopo tre anni di attesa, la quarta stagione di Stranger Things è finalmente arrivata su Netflix, portando con sé un nuovo temibile cattivo che la banda di Hawkins dovrà sconfiggere.

Quel cattivo è l’essere demoniaco noto come Vecna, che va in una follia omicida per tutta la stagione 4 e in seguito si scopre che originariamente era un umano di nome Henry Creel.

Ma come ha fatto Henry Creel a diventare Vecna ​​e cosa ne pensano i fan di Stranger Things delle origini del nuovo cattivo?

Chi è Vecna ​​nella stagione 4 di Stranger Things?

Vecna ​​è il nuovo cattivo nella stagione 4 di Stranger Things.

È un essere che emerge dal Sottosopra per imbarcarsi in una follia omicida di residenti di Hawkins, a cominciare da Chrissy la cheerleader nell’episodio 1.

Incarnazione del puro male, Vecna ​​prende il nome dal personaggio di Dungeons & Dragons con lo stesso nome di Dustin ed Eddie, che sono grandi fan di D&D, notano alcune somiglianze tra i due.

Come il personaggio di D&D, Vecna ​​vive in un’altra dimensione e si avventura nel nostro mondo per seminare il caos e attaccare le sue vittime, uccidendo le persone nel modo più brutale.

Nell’episodio 7, viene rivelato che Vecna ​​una volta era un essere umano di nome Henry Creel che, simile a Eleven, possiede abilità psichiche, abilità che ha mantenuto dopo la sua macabra trasformazione.

Come Henry Creel è diventato Vecna

Il retroscena di Henry Creel è accennato durante la stagione 4 mentre la banda di Hawkins cerca Victor Creel.

È il padre di Henry ed è sopravvissuto a un brutale attacco negli anni ’50 che ha lasciato sua moglie e sua figlia morte, mentre Henry è stato trovato privo di sensi e misteriosamente illeso.

Questo perché Henry era stato effettivamente l’unico a compiere l’attacco, uccidendo in modo raccapricciante la sua stessa famiglia prima di cadere in coma.

Dopo l’attacco, Henry fu accolto dal dottor Brenner e divenne il soggetto 001 nello stesso programma sperimentale a cui apparteneva Undici.

Attraverso una serie di flashback e visioni, Undici è in grado di ricordare il suo tempo al laboratorio Hawkins e ricorda le sue interazioni con Henry, che conosceva come un inserviente di nome Peter.

Negli ultimi momenti dell’episodio 7, viene rivelato che è stato Henry Creel a commettere il massacro (non Eleven) al laboratorio di Hawkins e che ha cercato di uccidere Eleven quando si è rifiutata di aiutare a portare a termine il suo piano.

Il confronto della coppia si è concluso con Undici che ha sopraffatto Henry e lo ha mandato al Sottosopra dove è stato contorto e mutilato nella creatura che ora conosciamo come Vecna.

I fan reagiscono alle origini di Vecna

Il temibile Vecna ​​è diventato rapidamente uno dei cattivi più terrificanti di Stranger Things da quando è stato presentato, ma la rivelazione delle sue origini ha spinto i fan all’eccesso.

Un fan su Twitter ha scritto: “Adoro il modo in cui Henry Creel, l’uomo biondo nell’istituto che aiutava Eleven, Vecna ​​e Mystery Boy 001, fossero TUTTI LA STESSA PERSONA. E nessuno se lo aspettava!”

Un altro fan ha aggiunto: “La mia mente è davvero sbalordita alla rivelazione di Henry Creel/001/Peter Ballard/Vecna, è stato pazzesco come se la mia mascella fosse davvero sul pavimento”.

Questo fan ha notato cosa significa la rivelazione di Vecna ​​per le altre creature che abbiamo visto finora: “Sapendo che Henry Creel è stato gettato nel Sottosopra ha creato Vecna, questo potrebbe significare che anche gli altri mostri delle stagioni precedenti erano animali/persone gettate lì dentro ?”

“Henry Creel? 001? Vecna? L’assoluta sbalorditiva di questa rivelazione. Sono sbalordito. Woah”, ha commentato questo fan.

E infine, questo utente di Twitter ha detto: “Okay, la Vecna, 001, la rivelazione di Henry Creel era davvero buona, non me lo aspettavo, pensavo che Vecna ​​fosse solo una creatura a caso”.

La stagione 4 di Stranger Things è ora disponibile per lo streaming su Netflix dopo essere stata rilasciata venerdì 27 maggio mentre la parte 2 uscirà il 1 luglio 2022.

