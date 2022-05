Spice World è su Netflix? (Dove guardare in streaming Spice World)

Il cerchio la stagione 4 è ora in streaming su Netflix e la quarta stagione della serie di successo Netflix si sta rapidamente rivelando una delle stagioni più piccanti, letteralmente!

Tra i concorrenti di questa stagione ci sono le pop star Mel B ed Emma Bunton delle Spice Girls, che si sono unite al gioco giocando come un pesce gatto nella speranza di ingannare i concorrenti per portare a termine una missione segreta. Se ingannano il resto dei loro giocatori, aggiungeranno $ 50.000 al primo premio che il vincitore andrà via alla fine della stagione!

L’arrivo delle Spice Girls in The Circle ha sicuramente scosso le cose in modi inaspettati e ha iniettato nei primi episodi della stagione molta nostalgia degli anni ’90 e ancora più riferimenti alle Spice Girls. Tra i ricordi delle Spice Girls che emergono nei primi episodi della stagione c’è il film iconico del gruppo Il mondo delle spezie.

Pubblicato nel 1997, il film segue le Spice Girls mentre salgono a bordo dello Spicebus e fanno a pezzi la città intorno a Londra in un’avventura selvaggia completa di extraterrestri, un castello infestato e altro mentre si preparano per il loro primo concerto dal vivo al prepararsi per il loro primo concerto dal vivo alla Royal Albert Hall di Londra.

Se sei come me, è probabile che si parli di tutto Il mondo delle spezie ti ha portato a chiederti se il film è disponibile per lo streaming su Netflix, il che è probabilmente ciò che ti ha portato qui oggi!

Spice World è su Netflix?

Purtroppo, Il mondo delle spezie non è in streaming su Netflix. Se speri di guardare il classico cult, odiamo informarti che non lo troverai nel vasto catalogo di Netflix.

Dove puoi trasmettere in streaming Spice World?

Attualmente, sembra che ci siano solo poche opzioni per lo streaming Il mondo delle spezie online e, sfortunatamente, non è su nessuna delle grandi piattaforme di streaming in quanto il film non è su Hulu, Amazon Prime, Disney Plus, Paramount Plus o Peacock. Invece, l’unico posto in cui puoi trasmettere in streaming il classico cult delle Spice Girls è tramite Vudu e Xfinity Stream.

Sarà interessante vedere se Netflix sceglierà di aggiungere il film alla fine e dobbiamo ammettere che siamo un po’ sorpresi che non siano riusciti a far cadere il film prima Il cerchio la stagione 4 è stata presentata in anteprima il 4 maggio.

Mentre non puoi guardare Il mondo delle spezie Il cerchio su Netflix, puoi almeno goderti Mel B ed Emma Bunton durante il loro periodo nella stagione 4 che è ora in streaming su Netflix!