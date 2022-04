Spettacoli come Inventare Anna romanticizzano truffatori e truffatori come geni intelligenti?

I fan sembrano avere opinioni contrastanti in merito l’aumento dei contenuti legati alla criminalità su piattaforme di streaming. Mentre in parte si tratta di un vero crimine che ha visto un ritorno negli ultimi decenni, la nuova formula su cui tutti i produttori sembrano attingere è quella dei truffatori. A partire dal Inventare Anna a Il truffatore di Tinder e ora il nuovo caso di Elisabetta Holmes, stiamo vedendo uno schema. Abbiamo la tendenza a romanticizzare questi truffatori e a vederli come dei geni?

Inventing Anna: l’inizio della con romanticizzazione

Quando Netflix ha pubblicato la sua recente serie di successo Inventing Anna, prodotta da ShondaLand, i fan sapevano che avrebbero sicuramente visto molto glamour. Dopotutto, la serie circonda il più ricco di New York City ed è una produzione di Shonda Rhimes. Ma, anche dopo la sua uscita, la serie ha lasciato molti spettatori sbalorditi dall’opulenza o sconvolti dal puro fascino. Mashable ha persino chiamato la serie “vuoto e appariscente come il suo omonimo“

Per quanto riguarda il caso di Anna Delvey, scoperto da Jessica Pressley nel 2018, i fan sembrano trovare molto divertente questo truffatore. Dai suoi commenti seccamente spiritosi alla lotta che ha dovuto affrontare nei suoi primi anni, la parola “capo ragazza” essere associato a Delvey non è una rarità.

Cosa attira i fan in queste serie?

Molti critici e spettatori concordano sul fatto che questo si riduce a il modo in cui i creatori ritraggono questi truffatori. Un ottimo esempio sarebbe la serie indiana Truffa 1992: La storia di Harshad Mehta. Mentre Harshad Mehta era in realtà un perdente che ha preso d’assalto la Borsa di Bombay, gli spettatori sono tutti d’accordo sul fatto che c’è una chiara romanticizzazione dell’uomo. Per gli spettatori che non hanno familiarità con la serie, considerala l’equivalente indiano di Il lupo di Wall Street.

Tornando ad Anna Delvey e Shimon Hayut, vediamo come sia i creatori che gli spettatori tendano a romanticizzare fortemente questi truffatori. Alla fine degli spettatori, è perché i crimini raffigurati sono eseguiti in modo così impeccabile. In questi casi, i tifosi non possono fare a meno di pensare che cadrebbero per la stessa cosa, nella stessa posizione.

È solo fascino o è empatia?

Questi truffatori ottengono anche simpatia a causa di i loro umili inizi. Quindi, è comprensibile il motivo per cui in questi casi i fan e gli spettatori ammirino la spinta dell’artista della truffa e qualunque mezzo scelgano per realizzare i propri sogni.

Il cultura del trambusto molti sembrano guardare al giorno d’oggi sembra anche essere responsabile di questo. Un giovane disposto a fare tutto il possibile, nonostante conosca i rischi che le proprie azioni potrebbero comportare, si adatta un po’ troppo bene agli spettatori. In un mondo fortemente focalizzato sulla capitalizzazione, spesso troviamo che la cultura del trambusto sta diventando la norma mentre la popolazione generale è arrivata a disdegnare il riposo e sognare in modo relativamente piccolo.

Flusso Inventare Anna su Netflix, o magari prenditi una pausa tanto necessaria e scegli uno di questi film rilassanti da guardare dopo una lunga giornata di lavoro.

