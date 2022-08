Speriamo che la terza e la quinta stagione di Outer Banks arrivino su Netflix nel 2022

Quest’anno è iniziato alla grande con così tanti programmi nuovi e di ritorno in arrivo su Netflix. Tuttavia, non abbiamo visto l’uscita di molti spettacoli per adolescenti. Sembra che Netflix li stesse salvando per la seconda metà dell’anno perché presto vedremo le uscite di Io non ho mai stagione 3, Locke e chiave stagione 3, e Destino: la saga delle Winx stagione 2. Ci sono anche alcuni spettacoli per adolescenti che non sono stati confermati in arrivo nel 2022, ma teniamo le dita incrociate perché lo facciano. Sì, stiamo parlando Banche Esterne stagione 3.

Anche se abbiamo un elenco abbastanza buono di programmi per adolescenti confermati per arrivare su Netflix durante il resto dell’anno, ci sono alcuni programmi per adolescenti non confermati che hanno buone probabilità di essere pubblicati prima della fine dell’anno. Ci sono anche spettacoli per adolescenti che vogliamo davvero vedere tornare.

Questo è il motivo per cui abbiamo deciso di condividere il nostro elenco di programmi per adolescenti che speriamo arrivino su Netflix entro la fine del 2022. Naturalmente, il primo programma per adolescenti con cui inizieremo è Banche Esterne.

Gli spettacoli per adolescenti che speriamo arrivino su Netflix nel 2022

Outer Banks stagione 3

Banche Esterne è probabilmente una delle migliori serie per adolescenti su Netflix. Finora ci sono state due stagioni di successo e i fan stanno pazientemente aspettando Banche Esterne stagione 3 per uscire. A partire dal 3 agosto, la produzione della terza stagione è ancora in corso con una data di conclusione prevista per il 19 agosto. Probabilmente vedremo il cast e/o la troupe iniziare a pubblicare post su Instagram sulla conclusione delle riprese a breve.

Se la produzione dovesse effettivamente concludersi ad agosto, potremmo assistere a circa tre o quattro mesi di post-produzione, il che porterebbe la data di uscita da qualche parte tra novembre e dicembre. Tuttavia, una versione di dicembre sarebbe più probabile. Naturalmente, nulla è stato confermato e Banche Esterne la stagione 3 potrebbe arrivare l’anno prossimo. Speriamo solo di vedere il ritorno dei nostri Pogues preferiti entro la fine del 2022.

Derry Girls stagione 3

Ragazze di Derry è un’amata serie per adolescenti che ha terminato la sua corsa in rete TV a maggio. Ora, gli abbonati Netflix stanno aspettando che la terza e ultima stagione arrivi allo streamer. Stiamo aspettando Ragazze di Derry la stagione 3 arriverà su Netflix da un giorno all’altro.

Ci sono voluti 10 mesi dopo che la prima stagione era andata in onda per l’ultima volta perché quella stagione arrivasse su Netflix. C’era un intervallo più breve di soli quattro mesi per la seconda stagione. Ovviamente, vogliamo vedere la terza stagione prima piuttosto che dopo. Speriamo che Netflix segua il programma di rilascio della seconda stagione, il che significa che vedremo Ragazze di Derry stagione 3 a settembre. Ma non possiamo eliminare una versione all’inizio del 2023 perché lo streamer potrebbe seguire il programma di rilascio della prima stagione. Non ci resta che aspettare e vedere.

Ginny e Georgia stagione 2

Crediamo che tra tutti gli spettacoli per adolescenti di ritorno sulla nostra lista Ginny e Georgia ha le migliori possibilità di tornare entro la fine dell’anno. La produzione della seconda stagione si è conclusa ad aprile e spettacoli simili Ginny e Georgia in genere trascorrono circa sei mesi in post-produzione prima di essere rilasciato. Sei mesi di post-produzione porterebbero la data di uscita a ottobre. Tuttavia, la post-produzione può durare fino a otto mesi. Quindi potremmo vedere Ginny e Georgia stagione 2 a dicembre. Entro dicembre non avrebbe alcun senso, ma è possibile. Incrociamo le dita, vediamo Ginny e Georgia stagione 2 entro la fine dell’anno.

Elite stagione 6

Ci piacerebbe davvero vedere una nuova stagione di Elite uscirà entro la fine del 2022, ma è improbabile che accada. Riprese principali in corso Elite la sesta stagione si è conclusa a giugno, ma non è chiaro quanto tempo trascorrerà lo spettacolo in post-produzione. La quinta stagione ha trascorso 10 mesi in post-produzione prima di arrivare su Netflix. Se ciò dovesse accadere con la sesta stagione, ci troveremmo in una versione di aprile 2023.

C’è la possibilità che la post-produzione venga interrotta, consentendo alla sesta stagione di uscire nel 2022. Tuttavia, abbiamo già visto l’uscita di una nuova stagione di Elite quest’anno. Dubitiamo che Netflix rilascerà due stagioni in un anno. Lo streamer verrà probabilmente rilasciato Elite: racconti per trattenere i fan fino all’uscita della sesta stagione nel 2023. Possiamo solo sperare che Netflix cambi le cose e rilasci Elite stagione 6 entro la fine del 2022.

Sangue e acqua stagione 3

Se non l’hai già guardato Sangue e acqua, dovresti farlo il prima possibile. Produzione in corso Sangue e acqua la stagione 3 è iniziata ufficialmente nell’aprile 2022. Probabilmente stiamo guardando a quattro mesi di produzione prima che gli episodi entrino in post-produzione. La post-produzione durerà probabilmente sei mesi prima che la nuova stagione arrivi su Netflix. Ciò porterebbe la data di uscita a febbraio 2023. Forse la post-produzione potrebbe essere ridotta, ma è quanto tempo ha impiegato la quinta stagione nel processo. Da quando lo spettacolo è stato presentato in anteprima, abbiamo visto una nuova stagione di Sangue e acqua ogni anno. Se Sangue e acqua la stagione 3 esce nel 2023, interromperebbe lo schema di rilascio. Non è inaudito, ma speriamo che non accada.

XO, Kitty

XO, Kitty è una serie spin-off di A tutti i ragazzi che ho amato prima trilogia e non vediamo l’ora della sua uscita su Netflix. Secondo quanto riferito, le riprese principali sono iniziate a marzo e si diceva che si sarebbero concluse a giugno. Come accennato in precedenza, gli spettacoli Netflix trascorrono in genere sei mesi in post-produzione prima di essere pubblicati. Quindi potremmo forse vedere XO, Kitty qualche volta a dicembre. Tuttavia, questo lo taglierebbe vicino per una versione del 2022. Quindi potremmo non vedere la serie per adolescenti fino all’inizio del 2023. Speriamo che il processo di editing non richieda molto tempo.

Speriamo davvero di vedere Banche Esterne la terza stagione e tutti gli altri programmi per adolescenti della nostra lista usciranno entro la fine del 2022. Incrociamo le dita!

Quali programmi per adolescenti speri arriveranno su Netflix nel 2022? Facci sapere nella sezione commenti qui sotto.