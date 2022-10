‘Spaceman of Bohemia’ Nuovo film di Adam Sandler: in arrivo su Netflix nel 2023

Nel 2020 Netflix via libera Astronauta di Boemiauno strano ma anche commovente film d’avventura nello spazio profondo sviluppato da Johan Renck of Breaking Bad e Chernobyl fama e Colby Day (In un batter d’occhio). Renck dirigerà il film e Day scriverà la sceneggiatura. L’attore Channing Tatum è anche tra i produttori del film, mentre Adam Sandler è il protagonista del suo nono film per il servizio di streaming.

La casa di produzione dietro Astronauta di Boemia è Tango Entertainment che è stata coinvolta in film come Mai forse a volte sempre, come costruire una ragazza, un pesciolino e un bosco. La pluripremiata direttrice del casting Nina Gold nota per il suo lavoro impeccabile in HBO Game of Thrones e di Netflix La corona è anche allegato al progetto.

Il regista Johan Renck ha offerto il suo commento sul progetto in un comunicato stampa:

“Mentre ci prepariamo per il nostro viaggio verso Chopra, non potrei essere più felice di aver trovato in Adam il partner perfetto. E ora, con il supporto della brillante famiglia Netflix, sono profondamente entusiasta di intraprendere il nostro viaggio impossibile”.

Qual è la trama Astronauta di Boemia?

di Netflix Astronauta di Boemia è basato sull’omonimo romanzo dell’autore ceco Jaroslav Kalfar, uscito nel 2017. La sinossi ufficiale della storia per l’adattamento di Netflix è la seguente:

Un’odissea intergalattica di amore, ambizione e scoperta di sé. Rimasto orfano da ragazzo, cresciuto nella campagna ceca dai suoi affettuosi nonni, Jakub Procházka è passato da piccolo scienziato a primo astronauta del paese. Quando una pericolosa missione in solitaria su Venere gli offre sia la possibilità di realizzare l’eroismo che ha sognato, sia un modo per espiare i peccati di suo padre come informatore comunista, si avventura coraggiosamente nel vasto ignoto. Ma così facendo, lascia la sua devota moglie, Lenka, il cui amore, si rende conto troppo tardi, ha sacrificato sull’altare delle sue ambizioni. Da solo in Deep Space, Jakub scopre un ragno alieno gigante forse immaginario, che diventa il suo improbabile compagno. Durante le conversazioni filosofiche sulla natura dell’amore, della vita e della morte e la prelibatezza della pancetta, la coppia forma un legame intenso ed emotivo. Basterà vedere Jakub attraverso uno scontro con rivali russi segreti e riportarlo sano e salvo sulla Terra per una seconda possibilità con Lenka?

Chi è coinvolto Astronauta di Boemia?

di Netflix Gemme non tagliate e Hubie Halloween la star Adam Sandler interpreta il ruolo principale di Jakub Prochazka. Jakub è un ceco di mezza età della classe media selezionato per una missione spaziale per il suo paese. È pronto per esplorare lo spazio e raggiungere una misteriosa nuvola viola che è vicina alla Terra. Jakub non se la cava molto bene con i viaggi nello spazio e spesso sembra nauseato e trasandato. Gli manca sua moglie Lenka e pensa che stia perdendo la testa quando crede di aver stretto amicizia con una creatura aliena che si è imbarcata sulla sua nave. Il ruolo di Jakub Prochazka è stato originariamente offerto a Robert Downey Jr. e successivamente a Joaquin Phoenix.

Inizialmente, Netflix era interessata a scegliere Rachel Weisz per il ruolo di Lenka, la moglie incinta di Jakub. Invece, Carey Mulligan è stata scelta. Sono in grado di videochiamarsi durante la storia, ma l’assenza di Jakub, specialmente durante la sua gravidanza, mette a dura prova la loro relazione.

I restanti membri del cast hanno confermato per Astronauta di Boemia sono; Paul Dano, Kunal Nayyar, Isabella Rossellini e Sinéad Phelps.

Qual è lo stato di produzione di Astronauta di Boemia?

Stato di produzione ufficiale: Post-produzione (Ultimo aggiornamento: 17/10/2022)

Le riprese principali di Spaceman of Bohemia sono iniziate il 19 aprile 2021 a New York City. La produzione si è infine trasferita nella Repubblica Ceca e si è conclusa entro il 1 luglio 2021.

Si dice che la funzione abbia un budget di $ 40 milioni.

Quando Astronauta di Boemia essere rilasciato su Netflix?

L’impressione iniziale è stata quella Astronauta di Boemia sarebbe stato rilasciato su Netflix nel 2022, tuttavia, da allora abbiamo appreso che più film in programma per l’uscita nel 2022 sono stati posticipati al 2023, inclusi Astronauta di Boemia.

Stiamo ancora aspettando che Netflix confermi la data di uscita ufficiale.

Non vedi l’ora che Spaceman of Bohemia arrivi su Netflix? Fateci sapere nei commenti.