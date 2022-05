Sotto lo stendardo del paradiso su Netflix? (Serie di Andrew Garfield)

Qualsiasi cosa con Andrew Garfield nel ruolo da protagonista è sempre un’impresa utile, ed è proprio per questo che molte persone sono curiose di sapere se la sua nuova serie Sotto lo stendardo del cielo è un’opzione sullo streamer Netflix. Fortunatamente, le risposte e altro sono già state studiate e presentate di seguito, quindi continua a leggere.

Garfield è stato una potenza di recitazione eccezionale, offrendo prestazioni eccellenti Gli occhi di Tammy Faye, Tick, Tick… Boom!, e il colosso del botteghino Spider-Man: Non c’è modo di tornare a casa, da dove ha ripreso il suo ruolo di wallcrawler L’incredibile Spider-Man film. In Sotto lo stendardo del cieloil talentuoso attore assume una parte molto diversa da quelle menzionate in precedenza, mostrando la vera gamma delle sue abilità e offrendo una storia oscura e avvincente che i fan del vero crimine non vorranno perdere.

La miniserie ben realizzata è basata sull’omonimo libro di saggistica scritto da Jon Krakauer e segue un devoto detective della polizia la cui fede viene scossa quando indaga su un orrendo omicidio di una madre mormone e del suo bambino nella loro presunta casa di periferia sicura. che sembra coinvolgere la chiesa mormone. Protagonista anche nella avvincente serie Sotto lo stendardo del cielo è un cast solido, tra cui Sam Worthington, Daisy Edgar-Jones, Wyatt Russell, Denise Gough e Rory Culkin, solo per citarne alcuni.

Lo spettacolo ha ottenuto recensioni favorevoli da parte di critici e fan, oltre a ottenere un punteggio impressionante su Rotten Tomatoes. Non si può negare che ci sono molte ragioni per controllare Sotto lo stendardo del cieloe per vedere dove guardarlo, assicurati di continuare a leggere!

Sotto lo stendardo del cielo è disponibile su Netflix?

Sarebbe assolutamente una situazione ideale per gli abbonati per godersi la corsa di Garfield nel dramma del vero crimine. Ma sfortunatamente, Sotto lo stendardo del cielo non è su Netflix e non sembra che ci siano davvero piani per cambiare presto.

Fortunatamente per gli abbonati, lo streamer ha molte altre eccellenti alternative di cui godere. Alcune di queste scelte includono Il serpente, cacciatore di menti, omicidio tra mormoni, e Re Tigretra molti altri.

Dove puoi trasmettere in streaming Sotto lo stendardo del cielo

Sotto lo stendardo del cielo è disponibile per lo streaming per gli abbonati su Hulu.

Puoi dare un’occhiata al trailer qui sotto:

starai a guardare? Sotto lo stendardo del cielo?