Sorprendenti somiglianze tra Attack on Titan e il prossimo anime Netflix, Bubble: scopri come sono collegati

Un segno di un grande regista è che puoi vedere una connessione ombelicale tra tutti i suoi progetti. Non importa quanto versatili possano essere. E se sei stato un fan della serie AOT di grande successo ed emozionante. Devi sapere di Tetsuro Araki la firma sono le acrobazie che sfidano la gravità. Bene, questo è esattamente ciò a cui sta portando il veterano AOT Bolla anime su Netflix.

In un video dietro le quinte appena pubblicato, il regista parla delle somiglianze tra il suo nuovo film e AOT. Vediamo cosa aveva da dire.

Bubble anime e AOT: somiglianze tra i due

In un nuovo video, il regista Tetsuro Araki rivela come Attack on Titan e Bubble condividano le ispirazioni. Il regista Tetsuro Araki spiega come le scene d’azione nel nuovo film e l’azione ad alta quota di Attack on Titan siano state entrambe ispirate dall’attività del parkour nel mondo reale. Conosciuto anche come corsa liberain un nuovo video dietro le quinte della Warner Bros. Japan per il film d’animazione in uscita Bolla.

Araki afferma che la sua squadra a Wit Studio ha utilizzato i film di parkour come riferimento per elaborare come adattare la meccanica oscillante di Attacco agli ingranaggi di manovra 3D di Titan nell’animazione. Allo stesso modo, gli animatori dietro Bolla video utilizzato da professionisti del parkour nella vita reale. I video sono stati utilizzati per creare l’azione che sfida la gravità nel nuovo film.

Araki dice di aver lavorato con un free runner professionista di nome Zen su Bubble. La coppia si è assicurata che i personaggi si svolgessero in modo fluido e convincente.

Mentre numerosi personaggi del film utilizzano il parkour, Zen afferma nel video che è stato fatto un tentativo di separare i loro stili di movimento. Per rappresentare appieno la fisicità dell’azione. I doppiatori del film sono stati esortati a camminare liberamente mentre registravano le loro battute.

Il film sta davvero cercando di essere molto atteso dai fan. E perchè no? Il film ha un cast straordinario e persone altrettanto straordinarie dietro la macchina da presa.

Le menti del film

Tetsuro Araki, il direttore di Death Note, Attack on Titan e Kabaneri della Fortezza di Ferro, è in carica. Takeshi Obata, l’illustratore dietro l’originale Death Note manga, crea anche i disegni dei personaggi per il film. Gen Urobuchi, un famoso sceneggiatore che ha creato serie di successo come Puella Magi Madoka Magica e Psycho-Passl’ha scritto.

Hiroyuki Sawanole cui epiche composizioni in forte espansione sono state incluse in franchise come Attacco a Titano e Promare, fornisce la musica. Ma il talento di Bubble non è solo nei suoi creatori. Ha un cast di doppiatori estremamente talentuoso.

I fan degli anime riconosceranno Yuki Kaji (L’attacco dei giganti, I sette peccati capitali), Mamoru Miyano (Zombie Land Saga, gratis!) e Tasuku Hatanaka (Ushio & Tora, Kabaneri della Fortezza di Ferro), così come Jun Shison (The Night Beyond the Tricornered Window, It’s a Flickering Life), che interpreterà Hibiki.

In sintesi, Bolla è stato creato da un cast stellare di creatori di anime e un cast straordinario lo dà vita. È anche animato da WIT Studio. Lo studio dietro tali successi come Attacco a Titano e Il grande pretendente. Quindi non sorprende che il film sia fantastico.

Il nuovo film farà il suo debutto giapponese 13 maggio e inizierà lo streaming a livello globale 28 aprile come esclusiva Netflix.

