“Sono un po’ più nervoso con una troupe cinematografica…” – Justin Thomas si è sentito nervosamente eccitato per il prossimo documentario originale Netflix sul golf

Ci sono alcuni sport nel mondo di cui le persone hanno sentito parlare e hanno visto anche in televisione, ma non sanno cosa c’è dentro quegli sport. Uno di quelli sport d’élite è il Golf. Le persone hanno sentito molte cose al riguardo senza avere una comprensione più profonda del gioco. Perciò, Netflix sta preparando un documentario sul golf presto, riprese per le quali ha parlato uno dei grandi giocatori.

Il famoso talk show televisivo Lo spettacolo di stasera con Jimmy Fallon vede l’ospite, Jimmy Fallon, parlare con le celebrità e tira fuori un essere umano nascosto all’interno di una stella. Pertanto, quando un giocatore di golf professionista è apparso nello show, ha parlato della sua esperienza con Netflix e di come lo faceva sentire.

Il prossimo documentario sul golf su Netflix ha reso Justin Thomas nervoso

Sebbene Netflix abbia una vasta libreria con una varietà di documentari sportivi, questo in arrivo lo è il primo documentario sul golf in assoluto. Mentre ci sono stati molti discorsi e conversazioni su questo sport d’élite, questo documentario in arrivo darà accesso interno esclusivo agli spettatori del gioco, incluso la vita dei giocatori anche. La troupe di Netflix filmerà giocatori come Jordan Spieth, Matt Fitzpatrick, Collin Morikawa, Dustin Johnson, Brooks Koepka, e Sergio Garcia. Uno dei famosi giocatori di nome Giustino Tommaso è apparso su Lo spettacolo di stasera con Jimmy Fallon e ha rivelato il suo Esperienza di lavorare davanti a telecamere in questo modo.

È certamente difficile per un non attore trovarsi davanti alla telecamera. Lo stesso è stato il caso di Justin Thomas, come ha detto, “Ad essere assolutamente onesto, in una situazione come questa, sono un po’ più nervoso con una troupe cinematografica perché questa non è la mia zona di comfort”. Era comprensibile quando ha detto che sarebbe stato il Più confortevole ogni volta che il corso di golf. Justin ha anche parlato di ciò che il documentario fornirà agli spettatori. Ha detto che li avrebbe portati in viaggio con i giocatori dalle loro auto, portandoli in campo all’interno delle loro vite.

La serie riguarderà anche il vittoria dell’inglese al US Open e copertura dal campionato maggiore, incluso Il campionato dei giocatori e i playoff della FedEx Cup. Atterrerà su Netflix tra 2023. Fino ad allora, dicci cosa sai del gioco e quanto sei entusiasta del prossimo Netflix Original.

