“Sono stato un fan di Neve [Campbell] per sempre”: Becki Newton condivide il suo amore per l’altra ex moglie di Mickey Haller in “The Lincoln Lawyer”

Incontrare un artista che ammiri è qualcosa che ha lasciato i fan sbalorditi molte volte. Ma lavorare con loro è tutta un’altra cosa. L’attrice Becki Newton è stata in grado di vivere questa fantasia mentre ha lavorato con Neve Campbell nell’ultimo dramma in tribunale di Netflix, L’avvocato Lincoln. Newton ha descritto lavorare con il rubacuori degli anni ’90 come una di lei”giorni preferiti delle riprese“, che di per sé dice molto.

Becki Newton sul lavoro con Neve Campbell sui set di The Lincoln Lawyer

Neve Campbell è stata la Scarlett Johansson degli anni ’90. L’attrice canadese ha ha lavorato in molti film thriller e horrorguadagnandosi il titolo di “urlo regina“. Inoltre, era popolare per essere estremamente attraente. Sebbene quest’ultimo sia altamente soggettivo, la maggior parte della popolazione vissuta durante l’epoca concorda collettivamente sul fatto che appartenesse all’elenco delle “50 persone più belle” di People’s Magazine.

Quindi, quando Becki Newton ha incontrato per la prima volta l’attrice sui set di Netflix Original, è rimasta sbalordita dalla professionalità che ha mostrato. Newton disse: “Sono un fan di Neve da sempre. Non potevo credere di aver avuto modo di lavorare con lei”. Campbell si è anche assicurata di essere all’altezza del suo nome dando alcuni suggerimenti che hanno sollevato notevolmente una scena.

I suggerimenti di Neve Campbell

In un mondo in cui le donne sono spesso messe l’una contro l’altra o fatte apparire ostili, Campbell ha chiarito che voleva che sia lei che i personaggi di Newton fossero qualcosa di più. Secondo Newton, “Neve ha subito detto al regista: ‘Non voglio che si tratti di due donne che si lamentano l’una con l’altra. Voglio che parli di due donne che stanno cercando di aiutare Topolino.’” Ha aggiunto che Cambell “voleva che fosse più complesso di così e più intelligente di così.

Siamo certamente fan dei suggerimenti di Campbell. Non solo la sua decisione ha fatto apparire i personaggi della serie Netflix più complesso, ma ha anche fatto sembrare la storia più seria e cupa. Una lite tra queste donne avrebbe minato la vera questione del processo di Topolino.

L’avvocato Lincoln è ora disponibile per lo streaming su Netflix!

