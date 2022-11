“Sono stato impegnato con questioni urgenti …” – Blake Lively ha condiviso il suo delizioso programma fitto di impegni durante le festività natalizie

La stagione delle vacanze è la stagione migliore a causa di tutto il cibo, le decorazioni, la musica piacevole e la presenza dei tuoi cari. Anche le celebrità si prendono una pausa durante la stagione e trascorrono del tempo con i loro cari. Per esempio, Natale è arrivato presto per Millie Bobby Brown mentre condivideva un video della decorazione dell’albero con il suo fidanzato Jake Bongiovi e i suoi animali domestici. Allo stesso modo, Blake Lively l’ha condivisa delizioso programma fitto durante il Ringraziamento sul suo Instagram.

Il Gossip Girl star è incinta del quarto bambino ed è entusiasta di questo. Mentre lei lodato suo marito, Ryan Reynolds, per esserlo supporto per tutto il tempo, l’attrice ha creato lui e i loro figli un delizioso pasto del Ringraziamento. Con didascalie interessanti, ha pubblicato tutto sul suo account sui social media.

LEGGI ANCHE: Gli addetti ai lavori rivelano come Blake Lively sia “molto autosufficiente” durante la sua quarta gravidanza

Blake Lively ha cucinato un delizioso pasto del Ringraziamento

Il Ringraziamento è il modo migliore per mostrare amore e gratitudine ai tuoi cari. Sembra il Lanterna verde l’attrice ha fatto lo stesso per suo marito e i suoi figli cucinare deliziose torte e un ottimo pasto per loro. Ha cucinato tre deliziose torte e ha condiviso questa foto nelle sue storie su Instagram.

La prima torta aveva una base di cioccolato con la parte superiore di foglie e ritagli di crosta di torta di ghiande. Un’altra torta aveva dei lime tagliati a fette e la terza era un deserto decorato con frutta e noci. Se guardarli ti ha fatto andare, “gnammm”, come ha scritto accanto alla foto, è del tutto comprensibile. La parte più sorprendente del Ringraziamento sono le decorazioni che fai. Decorò vivacemente la tavola con cose a tema del Ringraziamento e scrisse: “Pigne di tacchino fatte in famiglia ftw.”

LEGGI ANCHE: Ricordi il tempo in cui Blake Lively era semplicemente a favore di “Suits” nel 2018?

Anche se non si trattava di torte e dolci solo per Lively. Ha anche fatto venire l’acquolina in bocca colazione per la sua amica buongustaia, Stanley Tucci. Le ha insegnato a fare una frittata e ha anche messo in mostra la sua stessa ricetta con pomodori e molto formaggio. I suoi fan hanno potuto sentire la sua eccitazione per le festività natalizie mentre ha iniziato a prepararsi dal mese di settembre.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Blake Lively (@blakelively)

Possedendo il suo senso dell’umorismo, Blake Lively ha pubblicato la didascalia con un scuse per non aver ripristinato le e-mail. Come lei ha scritto, “Sono stato impegnato con questioni urgenti…” Ora sappiamo quale questioni urgenti stava parlando. Bene, è così che l’attrice ha trascorso le festività natalizie con il quarto bambino in arrivo.

Cosa ne pensi della preparazione delle vacanze di Lively? Come trascorrevi le vacanze?

Il post “Sono stato impegnato con questioni urgenti …” – Blake Lively ha condiviso il suo delizioso programma fitto di impegni durante le festività natalizie è apparso per la prima volta su Netflix Junkie.